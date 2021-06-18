С заботой о сотрудниках и абонентах: как МТС участвует в борьбе с пандемией

В период пандемии МТС реализовала множество социальных проектов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Социально ответственные предприятия Самарской области включились в борьбу с опасным вирусом с самого начала пандемии. В числе таких предприятий компания МТС.

- Мы серьезно подошли к профилактике COVID-19: раз в две недели сотрудники сдавали ПЦР-тесты в пунктах сдачи на территории компании. В марте все желающие могли сдать кровь на определение антител A и G и пройти вакцинацию в мобильном пункте, организованном в офисе. Этой возможностью воспользовались более 20 % наших сотрудников. Кроме того, совместно с экспертами СамГМУ мы организовали для персонала вебинар, посвященный защите от COVID-19, - рассказал директор самарского филиала МТС Александр Меламед.

Затраты по организации выездной вакцинации и всех видов тестирований компания взяла на себя. Помимо этого, в МТС расширили пакет социальных гарантий, и всем сотрудникам, переболевшим ковидом, компания предоставляет матпомощь. Все меры безопасности действуют на предприятии и сейчас.

- Сейчас контролируем эпидемиологическую обстановку внутри компании с помощью собственного системного решения для мониторинга случаев контакта с COVID-19, информации о вакцинации и результатах тестирований, посещаемости и загрузки офисов, достаточности защитных средств, - добавил Александр Меламед.

В период пандемии МТС реализовала множество социальных проектов, направленных на поддержку как медицинских работников, так и своих абонентов. Так, в Самарской области компания МТС предоставила бесплатную связь для 500 врачей, борющихся с ковидом. Запустила проект «В сказку из дома» - это горячая линия для детей до 14 лет, которым волонтеры читали по телефону сказки перед сном. Эта инициатива была отмечена благодарностью Президента РФ как эффективный проект, направленный на социальную поддержку граждан в период коронавирусной инфекции.