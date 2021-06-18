"Чипируюсь, заболею, не рожу": медики прокомментировали самые стойкие мифы о прививке от коронавируса

Россияне боятся укола, но не только из-за острой иглы

Вакцинация от коронавируса в Самаре идет полным ходом. Однако сделать себе прививку и защитить организм от COVID-19 пока готовы не все самарцы. И если некоторых останавливают объективные причины - например, обострение хронических заболеваний или простуда, то у других препятствием для вакцинации служат многочисленные страхи и опасения, в изобилии гуляющие на просторах интернета и передающиеся «сарафанным радио». Журналист «КП» - Самара» обсудила мифы о прививке от коронавируса с медиками и выяснила, имеют ли они под собой основания.

«Сделаешь прививку - и заболеешь коронавирусом»

- Это миф. Иммунобиологические препараты никогда не могут спровоцировать заболевание, так как содержат не цельный вирус, а отдельные элементы РНК - антигены, - объясняет заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией, декан лечебного факультета СамГМУ Дмитрий Константинов. - Размножаться и провоцировать болезнь могут только цельные вирусы. Отдельных элементов РНК достаточно для того, чтобы запустить процесс выработки антител, но не для заболевания. В редких случаях прививка действительно провоцирует активную реакцию организма, однако это связано с тем, что на момент вакцинации человек уже оказывается зараженным COVID-19 в скрытой, инкубационной стадии, которая может занимать до 14-18 дней. Еще одной причиной плохого самочувствия после прививки может стать заражение другим вирусом - например, аденовирусом или парагриппом - прививка от COVID-19 от них не защищает.

Наталья Виктор, главврач городской больницы № 4, с первых дней пандемии и по сей день работающей в режиме ковидного госпиталя, подчеркивает - за все время пандемии в госпитале не было ни одного пациента, который был бы вакцинирован от коронавируса. - Болеют и тем более умирают только непривитые, - отметила Наталья Виктор.

«Вакцинация ведет к бесплодию»

- Это не так, никаких доказательств того, что вакцина может повлиять на способность иметь детей, нет. Также вакцины прошли все необходимые испытания в плане оценки влияния на потомство, никаких негативных последствий не обнаружено, - отмечает Дмитрий Константинов. - Чтобы понять несостоятельность подобных мифов, достаточно знать, как работает вакцина. Иммунная система у всех устроена одинаково, и когда компонент вируса - антиген попадает в организм, тот начинает выделять антитела. Вакцина как бы знакомит иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса. Эти антитела становятся специфическими - то есть способны распознать тело конкретного вируса и не дать ему размножиться до возникновения клинической картины. У примерно 5 % пациентов отмечается гипертрофированный иммунный ответ и острая реакция. Это особенность иммунной системы, и в случае заболевания организм таких пациентов также отреагировал бы чрезмерно - цитокиновым штормом. Репродуктивную систему выработка антител никак не затрагивает.

Чтобы жизнь не преподнесла сюрприз, не торопитесь снимать маску даже после вакцинации! Фото: Пикабу

«После прививки разовьется онкология или обострятся хронические заболевания»

- Эта «страшилка» не имеет под собой никаких оснований, - подчеркнул Дмитрий Константинов. - Ни «база» вакцины на основе аденовируса, ни РНК коронавируса такого обострения вызвать не в состоянии. Если случается обострение, то оно связано не с прививкой, а, например, с образом жизни - например, у меня был пациент, который винил вакцинацию от COVID-19 в обострении хронического гастрита, а потом выяснилось, что он просто не соблюдал диету. Перенесенное онкозаболевание также не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса.

«Вакцина от COVID-19 не будет работать против новых мутировавших форм коронавируса»

- Нередко приходится слышать, что нет толку в вакцинации, так как якобы вирус мутирует и нынешняя вакцина не будет работать против этих новых форм, - рассказывает Дмитрий Константинов. - Это не совсем так. Вирус действительно мутирует, однако, во-первых, это небыстрый процесс, и при появлении новых штаммов и новых вакцин ничто не помешает сделать новую сезонную прививку, как в случае с гриппом. Но этого, может, и не понадобится: для создания вакцины берется основное ядро вируса, которое при мутации меняется редко (в отличие от оболочки). На него и вырабатываются антитела. Поэтому при незначительных мутациях существующая вакцина защищает не менее эффективно.

«Вакцина содержит чип, который будет за нами следить и управлять»

- Это не более чем конспирологические фантазии, - говорит медик. - Подумайте логически. Чип - это микропроцессор, который содержит какую-то информацию и может ее передавать. Как прозрачная жидкость в пробирке может выполнять эту функцию? И зачем, если со сбором и передачей информации хорошо справляются мобильные телефоны и соцсети.

«Вакцину создали слишком быстро, поэтому она не проверена и опасна»

- Это не так. Вакцины создавали в специализированных лабораториях, и прежде чем выйти на рынок, они должны были пройти все предусмотренные законом этапы. Сначала исследования «в пробирках», потом апробация на животных, и третья стадия - клинические исследования на людях, - говорит Дмитрий Константинов. - Все существующие сейчас на рынке вакцины эти этапы прошли.