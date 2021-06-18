Юные жители Жигулевска присоединились к проекту «оБЕРЕГАй» и собрали с берегов Волги 260 мешков мусора

Юные волонтеры активно присоединились к акции. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Пустые бутылки, пакеты, упаковки от продуктов – все эти «сокровища» часто можно найти на берегу Волги. К сожалению, большинство таких «подарков» человека не растворяются и не разлагаются годами, собираясь в зловонные мини-свалки и стремясь попасть в воду. К счастью, на помощь Волге часто приходят волонтеры. Вот и в этом году Жигулевская ГЭС провела благотворительную акцию РусГидро «оБЕРЕГАй».

Ребята собрали 260 мешков мусора. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Проект направлен на очистку прилегающих территорий рек и водоемов от бытового мусора, благоустройство пляжей и набережных, в том числе посадку цветов и деревьев при участии корпоративных волонтёров РусГидро, школьников и студентов, общественников и представителей власти.

Волонтеры зарядились хорошим настроением. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

С 2005 года участниками проекта стали более 46 000 человек. С берегов водоемов было вывезено более 2 155 тонн мусора.

Все участники получили памятные сувениры и специальную "экипировку". (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

На расчистку волжского берега в Жигулевске на этот раз вышли 150 человек: дети из пришкольных лагерей и представители городской общественности.

Участники акции. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

За два часа волонтеры привели в порядок береговую линию набережной Волги, собрав 260 мешков мусора.

Весь мусор оперативно вывезли. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Во время акции волонтеры не только собирали мусор, но и искали необычные находки, а параллельно выполняли задание организаторов – искали буквы, из которых в итоге сложили название акции.

Ребятам также предстояло найти буквы, спрятанные организаторами. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Кроме хорошего настроения и эстетического удовольствия от проделанной работы, каждый участник получил памятные сувениры с символикой акции.

Участники акции собирали буквы, из которых сложилось название акции. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

- «оБЕРЕГАй» – не просто уборка прибрежных территорий. Главное - это вопрос экологического воспитания детей. Для всех участников нашего мероприятия бережное отношение к природным ресурсам становится важным жизненным принципом, - обратился к участникам акции директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

Самая интересная находка акции. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Весь собранный мусор был оперативно вывезен с берега на транспорте, который обеспечила администрация Жигулевска.

Руководство города по традиции поддерживает экологические акции. Наравне со всеми в акции участвовал заместитель главы Жигулевска Вячеслав Нижегородов. Он поблагодарил ребят за неравнодушное отношение к родному городу. Партнером мероприятия стал и «Дом молодежных организаций» Жигулевска.

Берег, который очистили волонтеры. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Как и в предыдущие годы, участники делали снимки для традиционного фотоконкурса, который проходит на сайте «оБЕРЕГАй» и в социальных сетях.

Мусор сложили в большие мешки. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

По окончании федерального благотворительного проекта текущего года РусГидро организует голосование за фото в трех номинациях: «Лучшая команда», «Самый красивый уголок природы», «Селфи-оБЕРЕГАй».