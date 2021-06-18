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Общество18 июня 2021 16:48

Юные жители Жигулевска присоединились к проекту «оБЕРЕГАй» и собрали с берегов Волги 260 мешков мусора

Уже в 16 раз акцию в рамках федерального благотворительного проекта «оБЕРЕГАй» организовала и провела Жигулевская ГЭС
Кристина АДАЕВА
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Юные волонтеры активно присоединились к акции. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Юные волонтеры активно присоединились к акции. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Пустые бутылки, пакеты, упаковки от продуктов – все эти «сокровища» часто можно найти на берегу Волги. К сожалению, большинство таких «подарков» человека не растворяются и не разлагаются годами, собираясь в зловонные мини-свалки и стремясь попасть в воду. К счастью, на помощь Волге часто приходят волонтеры. Вот и в этом году Жигулевская ГЭС провела благотворительную акцию РусГидро «оБЕРЕГАй».

Ребята собрали 260 мешков мусора. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Ребята собрали 260 мешков мусора. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Проект направлен на очистку прилегающих территорий рек и водоемов от бытового мусора, благоустройство пляжей и набережных, в том числе посадку цветов и деревьев при участии корпоративных волонтёров РусГидро, школьников и студентов, общественников и представителей власти.

Волонтеры зарядились хорошим настроением. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Волонтеры зарядились хорошим настроением. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

С 2005 года участниками проекта стали более 46 000 человек. С берегов водоемов было вывезено более 2 155 тонн мусора.

Все участники получили памятные сувениры и специальную "экипировку". (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Все участники получили памятные сувениры и специальную "экипировку". (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

На расчистку волжского берега в Жигулевске на этот раз вышли 150 человек: дети из пришкольных лагерей и представители городской общественности.

Участники акции. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Участники акции. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

За два часа волонтеры привели в порядок береговую линию набережной Волги, собрав 260 мешков мусора.

Весь мусор оперативно вывезли. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Весь мусор оперативно вывезли. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Во время акции волонтеры не только собирали мусор, но и искали необычные находки, а параллельно выполняли задание организаторов – искали буквы, из которых в итоге сложили название акции.

Ребятам также предстояло найти буквы, спрятанные организаторами. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Ребятам также предстояло найти буквы, спрятанные организаторами. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Кроме хорошего настроения и эстетического удовольствия от проделанной работы, каждый участник получил памятные сувениры с символикой акции.

Участники акции собирали буквы, из которых сложилось название акции. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Участники акции собирали буквы, из которых сложилось название акции. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

- «оБЕРЕГАй» – не просто уборка прибрежных территорий. Главное - это вопрос экологического воспитания детей. Для всех участников нашего мероприятия бережное отношение к природным ресурсам становится важным жизненным принципом, - обратился к участникам акции директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

Самая интересная находка акции. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Самая интересная находка акции. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Весь собранный мусор был оперативно вывезен с берега на транспорте, который обеспечила администрация Жигулевска.

Руководство города по традиции поддерживает экологические акции. Наравне со всеми в акции участвовал заместитель главы Жигулевска Вячеслав Нижегородов. Он поблагодарил ребят за неравнодушное отношение к родному городу. Партнером мероприятия стал и «Дом молодежных организаций» Жигулевска.

Берег, который очистили волонтеры. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Берег, который очистили волонтеры. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Как и в предыдущие годы, участники делали снимки для традиционного фотоконкурса, который проходит на сайте «оБЕРЕГАй» и в социальных сетях.

Мусор сложили в большие мешки. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

Мусор сложили в большие мешки. (Фото Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро)

По окончании федерального благотворительного проекта текущего года РусГидро организует голосование за фото в трех номинациях: «Лучшая команда», «Самый красивый уголок природы», «Селфи-оБЕРЕГАй».

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