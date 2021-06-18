В стене трещины, дом затопило: самарские туристы рассказали, что произошло во время потопа в Ялте

В Крыму затопило сразу несколько районов Фото: скриншот

Из-за дождей на востоке Крыма пострадали многие. Затопило улицы, дома и автомобили. 17 июня залило Керчь, а 18 июня стихия бушует в Ялте. Журналист «КП-Самара» связалась с жителями города на Волге, которые сейчас отдыхают там, и узнала, что происходит на курорте.

Анна и Денис Коршиковы приехали на юг недавно. Они поселились в Ялте в жилом комплексе «Зона успеха» по адресу ул. Щорса, 20.

У нас из окна видно горную реку, которую обычно не видно, дороги затоплены. До нас потоп не добрался, вокруг дома все спокойно, так как комплекс находится на горе. Сильный ливень начался ночью и продолжается до сих пор, — рассказывает о происходящих событиях Анна.

Дом, в котором проживает пара, находится на горе возле моря, вода до возвышенности не добралась, что влияет на спокойствие жителей.

Люди сидят по домам, пережидают когда станет все хорошо. Кто-то выходит мыть машину, я советую дожидаться хорошую и солнечную погоду, у меня нет паники, я не расстраиваюсь, все хорошо. Это Ялта, здесь подобное бывает. У наших соседей машины не уплывали, настроение спокойное, все улыбаются. Потоп очень сильный, но мне кажется не нужно переживать, — делится своими впечатлениями наша собеседница.

В трех километрах от Анны и Дениса все совсем иначе. На улице Вергасова, 12, да и в соседних домах, люди остались без жилья, документов, одежды. У трехмесячной Беллы нет детского питания и подгузников.

В 7 часов утра мама малышки Марина Бочкарева проснулась от криков с улицы. Девушка схватила ребенка, документы и выбежала из квартиры, вода была сначала на уровне 15 см от пола, сейчас дом затоплен уже по крышу. Еще утром люди ждали службу МЧС на втором этаже дома, который находился в аварийном состоянии.

— У нас старый татарский двухэтажный дом, он стоит в низине около реки. Мы выбирались на второй этаж, держась за стены, поток воды был очень сильным, на ногах невозможно устоять. Я звонила в экстренную службу и просила спасения. Я услышала треск, телевизор упал со стены, на которой образовались трещины. Страшно, нам было уже не до имущества, — говорит соседка Марины Светлана Шемякина.

— Я сначала подумала, что вода идет с крыши, ведь всю ночь был ливень. Отключила сразу свет, вышла, моя соседка сказала хватать все самое ценное, так как река выходит из берегов. Мы с дочкой пробирались на второй этаж, я увидела как вода уносила мою коляску, — продолжает сама Марина.

Глава семейства — Александр Бочкарев — вместе с другими мужчинами и спасателям из МЧС прибежал домой, когда тот был уже почти затоплен:

— Мы поднялись на аварийный второй этаж, появилась паника, когда в доме начали трещать стены, а вода выбивала окна. Было очень страшно, я до сих пор в шоке от происходящих событий. После того как нас вытащили, один мужчина предложил пойти к нему, мы шли через дворы с ребенком на руках, где вода была еще не на высоком уровне, — объясняет Марина.

Бочкаревы остались без детского питания, подгузников и одежды. Помочь им и другим семьям можно финансово и предметами первой необходимости.

Координаты для перевода: ГЕНБАНК 2200 0702 0081 9800 Бочкарева Марина Евгеньевна.

Глава администрации Ялты Янина Павленко уже обратилась к жителям с призывом не паниковать. Она отметила, что все вопросы на контроле, оперативные службы работают в экстренном режиме, а людей из подтопленных районов будут эвакуировать.

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