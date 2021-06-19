«Туристам на МКС не место»: Михаил Корниенко рассказал, что делают космонавты на земле и как на орбите отмечают праздники

Михаил Корниенко побывал на радио "Комсомольская правда" Фото: Роскосмос.

Летчик-космонавт родом из Сызрани Михаил Корниенко два юбилея встретил в космосе, на МКС. В этом году свой 61-й день рождения он отмечал на земле: с 2017 года он переведен в научно-исследовательский центр подготовки космонавтов, и теперь тренирует тех, кто отправляется покорять космические пространства. На радио "Комсомольская правда" в год юбилея полета Гагарина Михаил Корниенко рассказал, хочет ли снова вернуться на международную космическую станцию, как отмечают праздники в космосе, сколько получают космонавты и существуют ли инопланетяне.

Вы родились ровно за год до полёта Гагарина в космос. И это ведь не единственное, что связывает вас с Юрием Алексеевичем?

- Так точно. Отец был вертолетчиком в группе поиска, встречал первых космонавтов. Когда отец прилетал с поисков - привозил такие кусочки оранжевых парашютов. Они были одноразовые, поэтому лётчикам тоже что-то доставалось. И вот я до сих пор храню этот кусочек оранжевый. Мне это казалось таким запредельным - вот это было в космосе. Можно сказать, семейной реликвии.

Вы в глубинах космоса уже бывали и даже отметили там два юбилея – 50 и 55 лет. Как отмечают дни рождения и юбилеи в космосе?

- Верно, такой факт был в моей биографии. Представляете, сколько денег сэкономил. Да вы знаете, ничего необычного, обычный рабочий день. Ну, с утра, конечно, поздравили все руководители. Пришли в цуп, поздравили родные и близкие. А потом нормальный рабочий день. Ну и в конце уже собрались всем экипажем за общим столом, каждый принёс что-то вкусное, шутили, ужинали, поздравляли. Мне мой коллега, Скот Келли, подарил майку с надписью «Don’t panic». Я её привёз вниз, на Землю. Она у меня как большой такой раритет висит.

А какие вкусные вещи приносили к столу?

- Есть такое понятие, как бонусные контейнера у каждого члена экипажа. Перед полётом можно заказать себе те продукты, которые больше нравятся. У американцев я заказывал морепродукты, мидии. У них вкусные все дела. У нас тоже очень много всего вкусного – всем очень нравится баранина с овощами. Мы в пятницу тоже приносим так вкусности.

А что, в космосе пятница тоже праздник?

- Да, вы знаете, весь экипаж очень ждёт этого праздника всю неделю. Мы собираемся, отмечаем конец рабочей недели. Ну, а если у кого-то день рождения – у нас такая внеочередная пятница получается. Пятница у нас святой день, если нет никаких динамических режимов на станции. Я имею в виду, не причаливает грузовик, или американский корабль, или нет пилотируемой экспедиции. Мы собираемся, едим, пьём сок, шутим. Сразу предвосхищая ваши дальнейшие вопросы скажу – алкоголя на станции нет.

То, что алкоголя нет – это понятно. А в 2010 года, когда вы были в первом полете, был такой почтовый ящик космонавтов. И вам написала девочка Аня, которая жаловалась, что не хочет есть кашу. И вы сказали, что на МКС нет каши и она там считалась бы деликатесом. А что ещё писали?

- Да-да, помню такой случай, до сих пор помню. Я ей тогда позвонил, рассказывал, чем питаются космонавты. Вообще было много интересных писем, я старался звонить, если были контактные телефоны. Бывало, что напарывался на родителей и они не верили, что это космонавт звонит. Но потом убеждал их – это было легко понять по задержке в полторы-две секунды, пока сигнал дойдёт. Дети были особенно благодарны за эти звонки, спрашивали как попасть в космонавты, и на родителей жаловались. Интересная такая штука была этот почтовый ящик – это ведь тоже творческий процесс, отдых для души немножко, когда ты общаешься сверху с детьми и приносишь им немножко радости. И они тебе радость доставляют, разгружают немножко психологически. Полезно с обеих сторон, одним словом.

Помимо того, что вы лётчик-космонавт – вы же ещё и актёр. (Михаил Корниенко снялся в роли самого себя в фильме "Елки", где искал любимые конфеты "Коровка")

- Ну как актёр, прямо скажем так себе. Сыграл эпизодическую роль в «Ёлках-5». Когда мне предложили поучаствовать в фильме - я понимал, что этот фильм юмористический, что там играют юмористические артисты. Я сказал что не гожусь на роль юмориста. Мне ответили, что нет, вы будете играть самого себя. И я согласился. Проходили съёмки в субботу и воскресенье, в Звёздный городок приехала целая съёмочная группа с аппаратурой, даже со своими буфетом. Есть у нас тренировочный зал, где стоят макеты нашего сегмента МКС - вот там происходила съёмка. Они привезли даже такую штуку типа качелей, которая имитировала невесомость. Одним концом эти качели засунули в макет станции, я на него ложился и вроде как меня обезвешивали, интересная штука, достаточно похоже на настоящую невесомость.

Михаила Корниенко провожали в космос его земляки из Сызрани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вы и правда любите сладкое?

- Ну, я не соврал, «Коровка» действительно любимые конфеты. Ещё из детства, поэтому всё правда. До полёта я как-то относился спокойно к сладкому, пирожных никогда не ел. Но после того как мы летали во вторую экспедицию и до нас не дошли два грузовика - взорвались один на подлёте, другой на старте и всё сладкое ушла вниз, сгорело - мы как-то вот выживали без сладкого. Очень хотелось и вот с тех пор я, так скажем, достаточно подсел на сладкое. Я люблю пирожные, круассаны всякие. Вот так полёт повлиял как-то Вот на этом моём вкусовую деятельность.

Сейчас на Земле вы тоже поддерживаете хорошую форму. Как это удается?

- Пять раз в неделю в спортзал хожу, на здоровье, на моих физических кондиций это никак не повлияло. Я по горам хожу, в феврале вот в Чили ходил на самый высокий вулкан Охос-дель-Саладо. Недавно был 130 прыжок с парашютом. На днях получил лицензию частного пилота самолёта. Это и парашютные прыжки, выживание в горах – это всё продолжение моей космической жизни. Я всегда любил небо и стремился в небо. Жизнь кипит и спорт помогает держаться в хорошей форме.

А что вы думаете про космический туризм?

- Я к космическому туризму отношусь исключительно положительно, если этим занимается коммерческая компания как Илон Маск или Virgin Galactic. Вот они собирались свою станцию, построили ракету и запустили туда туристов - ради бога! Главное чтобы они не мешали профессионалам. Могу только заметить, что международная космическая станция должна использоваться для других целей. Изначально это крупнейшая космическая лаборатория в мире. И на ней туристам не место. Туристам, артистам и прочим людям шоу-бизнеса.

Если говорить про освоение космоса – какой у вас прогноз на колонизацию Марса или Венеры и вообще космического пространства?

- Мы к этому придем, но для этого нужно бы решить проблемы сначала внизу, на Земле. У нас их тут полный рот, этих проблем. Я глубоко убеждён, что космические проблемы нужно решать сообща. Весь опыт МКС об этом говорит – это же огромная международная кооперация, проект замечательный и благодаря сотрудничеству получили хорошую научную отдачу. Когда все вместе – и Канада, Япония, Европа, США, Россия. Но сначала нужно на земле договориться. Можно это делать и по одиночке, но это гораздо более затратный путь. Американцы, наверное, смогут рано или поздно, Китайцы смогут с их бюджетом.

Раз мы заговорили про американцев, то как вы считаете, были всё-таки американцы на Луне?

- Ну я могу только заметить, что вот это вся история пошла от самих же американцев - что они на Луне якобы не были. Какой-то там их товарищ это сказал, я уже не помню кто он. Ещё кто-то заметил что флаг, который не втыкают они в лунный грунт – колеблется. И понеслось. На мой взгляд они там были, потому что такую программу стратифицировать никакая спецслужба не сможет, там сотни тысяч людей, сотни подрядчиков и так далее, и так далее. Кроме того, Советский Союз на тот момент обладал уже средствами слежения, которые позволяли точно идентифицировать - летят на Луну или нет. Можно увидеть, наверное, в крупный телескоп большой места посадок. Кроме того, они оставили там, на поверхности, лазерный отражатель и зеркала – можно с Земли в точку туда стрельнуть лазерным лучом и он придёт обратно. Моё мнение, что они там были.

Кадр из фильма "Елки": Михаил Корниенко в футболке с гербом Сызрани Фото: Кадр видео

А инопланетяне существуют?

- Меня много спрашивают об этом, наверное, самый лидирующий вопрос в разговорах. Я уверен, что существуют. Я их, к сожалению, не видел, мне просто не повезло, но это не значит, что их нет. По-моему глубокому убеждению инопланетный разум есть. Ну, хотя бы исходя из тех соображений, что Вселенная бесконечна – есть бесконечное количество миров и полно планет, на которых могла зародиться жизнь. Ну кроме того и уфологию сейчас отрицать уже достаточно тяжело даже самым прожженным скептикам. Масса свидетельств, масса контактов, зафиксированных, между прочим, и большой наукой, и военными - как бы это нельзя уже отбросить в сторону.

А если бы вы их встретили, то что бы сказали?

- Я бы их, наверное, попросил, чтобы они помогли нам преодолеть наши внутренние разногласия. Что-нибудь для этого сделать - мозги исправить или как повлиять вот на эту ситуацию, чтобы наконец начали работать на нашем большом космическом корабле, который называется Земля, все вместе. На благо всех. Нас раздирают междоусобицы постоянные, это крайне плохо, это в итоге итогов приведет к краху нашей цивилизации. Но я надеюсь, что этого не произойдет – какой-нибудь планетарный разум возобладает и здравомыслие победит.

Мы знаем, сколько получали Гагарин и прочие первые космонавты за свои полёты, эта информация совсем недавно стала известна. Но это было 60 лет назад. А сколько космонавты получают сейчас?

- До недавнего времени человек, который приходил в отряд, получал в районе 100 000. Это после того как он прошёл вообще космическую подготовку, после зачисления в отряд. Я уходил с зарплатой около 270 000, но это максимум, с первым классом, со всей выслугой. Сейчас вот после 12 апреля указом нашего президента это планка была поднята значительно, я считаю нужно было сделать давно.

Европейское космическое агентство объявило, что командиром экипажа на МКС станет Саманта Кристоферетти, которая была в космосе бортинженером в 2015 году. Знакомы ли вы с ней и хотели бы тоже вернуться в космос, в том числе и в роли командира экипажа?

- Да-да-да, знаком. Вернуться – почему бы и нет? Ну, скажем так, если это был бы не полугодовой полёт рядовой, а ещё на год – это было бы интересно для науки. Может быть в экспедицию, где много выходов, для интеграции модуля в состав станции – ну то есть что-то интересное. Тогда да, это бы меня привлекло.