«Я час держал артерию раненого»: самарский ветеринар спас пострадавшего в резне в парке

Житель поселка Алексей Иванов первым оказал помощь пострадавшим до приезда медиков Фото: Предоставлено "Комсомолке"

7 июня в парке поселка Стройкерамика Волжского района группа людей ранила мужчину ножом в шею, по данным сведениям патруль Росгвардии спас мужчину. В редакцию «Комсомольская правда» пришло сообщение о том, что житель поселка Алексей Иванов первым оказал помощь пострадавшим до приезда медиков. Он рассказал журналисту КП-Самара подробности этой страшной ситуации .

Алексей Иванов (личные данные изменены по желанию героя) проживает с семьей в поселке Стройкерамика, работает ветеринаром в частной ветклинике, которую они открыли вместе с женой. Во время происшествия муж и жена забирали из детского сада ребенка. Алексей увидел поножовщину, проходя мимо, в парке:

-Когда мы шли в сторону дома, то я увидел как двое окровавленных людей лежали на земле, а третий стоял около них с ножом в руке. Я отвёл свою семью домой, это заняло мало времени, и быстро вернулся на место происшествия. Прохожая женщина уговорила подозреваемого выбросить нож из руки, он отошел от нас и спокойно стоял в стороне. Как прояснилось позже, конфликт произошел, по словам подозреваемого, из-за того, что потерпевшие довели его до агрессивного состояния, после чего он нанес им удары ножом.

Алексей знал как осуществлять первую медицинскую помощь, он сразу стал спасать истекающих кровью мужчин:

-Как я потом узнал, потерпевших звали Юрий и Валерий, второй проживает в соседнем поселке Петра Дубрава. У Юрия была не сильная рана, я снял с него майку и перевязал артерию, посадил поудобнее, вытащил язык и принялся за Валерия. Ему было очень плохо, у него шло артериальное кровотечение, после того как я оказал ему помощь, сразу же стал звонить в 112.

Герой событий сообщил о всех травмах и сказал, что двое мужчины в критическом состоянии, передал, что недалеко от места происшествия видел сотрудников Росгвардии. После звонка прибыли двое мужчин, которые патрулировали в поселке.

- У патрулирующих не было жгутов в аптечке, были короткие бинты, которые не подходили для остановки крови. Они не умели оказывать первую медицинскую помощь, один из них явно переживал или боялся, у него тряслись руки, второй сообщал о происшествии в отдел. Мне пришлось порвать майку и сделать из неё жгуты. Артерию держал раненому час. По словам сотрудников скорой помощи им позвонили и сказали, что в парке человек порезал руку и «ничего страшного не произошло». Когда я держал рукой рану, где была перерезана артерия, кровь не текла. Валера два раза терял сознание, я приводил его в чувства, - рассказывает Алексей.

Валерий потерял много крови, но после того как ему сделали операцию, он отправился домой. Алексей рассказал о дальнейших судьбах потерпевших:

- Недавно я встретил его в нашем поселке, Валера рассказал, что в тот же вечер отправился из больницы домой, но по воспоминаниям, ему было очень плохо. На самом деле, во время оказания помощи, он потерял два раза сознание. Валера является донором крови и возможно это повлияло на благоприятный исход событий. Юрий 17 июня скончался в больнице, он впал в кому с момента как скорая забрала его в больницу. Врачи сделали операцию, потом у него произошел инсульт. Юра все время был в коме, к сожалению, он скончался.

Один из пострадавших скончался в больнице Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Друг Алексея работает в дежурной части п. Стройкерамика, именно он находится на фото и помогает. По мнению главного героя, его могли перепутать с сотрудником Росгвардии, он больше всех помог Алексею в оказании помощи. Возможно, сотрудники Росгвардии возможно видели ситуацию иначе.

Подозреваемым является житель поселка Стройкерамика 1960 года рождения. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На данный момент ведется расследование, подозреваемый находится под заключением в СИЗО.