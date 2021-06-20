Загорают стоя, в воде не протолкнуться: показываем, что происходит в жару на пляже в Самаре

Пляжи в Самаре напоминают морские курорты в туристический сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти выходные в Самаре показания столбиков термометра перевалили за +30 градусов. Жители города не стали упускать солнечную погоду и рванули на пляж. В воскресенье, 20 июня, на пляжах Самары было столько людей, как в самый «пиковый» период на морских побережьях.

Также, 20 июня, завершается масштабный фестиваль «Волгафест-2021». В этом году проводится на второй очереди набережной, причем многие инсталляции расположены на пляже. Так как пляж занят, горожане ищут другие места, чтобы позагорать и окунуться в прохладную Волгу. Наш корреспондент побывал на пляже у Ладьи и запечатлел ажиотаж на берегу.

Горожане выбираются на песчаный пляж, поближе к воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Люди загорают стоя, в воде нельзя протолкнуться. Народу очень много, будто весь город решил сегодня провести время на пляже, - говорят самарцы.

Каждый год летом на пляжах Самары собираются толпы народа. Люди загорают, купаются, играют в спортивные игры на песке. За безопасностью отдыхающих следят спасатели «Поисково-спасательной службы Самарской области» и ОСВОД. Журналист «КП-Самара» поговорил со спасателем и выяснил, что происходит на пляжах города в этом году.

- Купаться начали, конечно, до официального открытия пляжного сезона. Наблюдаем, конечно, если произойдет беда – мы здесь, - рассказали спасатели, которые дежурят на пляже 4-ой очереди набережной.

Кажется, что весь город решил сегодня прийти на пляж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлом году, когда была пандемия коронавируса, народу на пляжах Самары было значительно меньше. Сейчас же, когда строгие ограничения сняты, горожане вновь получили возможность понежиться на горячем песке около воды. Однако, соскучившихся по пляжному отдыху оказалось довольно много, даже нет места, чтобы разложить пляжное полотенце.

Напомним, жара в Самаре продолжится всю следующую неделю. Синоптики обещают сухую и малооблачную погоду, температура воздуха составит +35 градусов.