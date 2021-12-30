Главный Дед Мороз России навестил жителей села Трофимовка по видеосвязи

Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям даже отдаленных районов Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В большом городе практически нет проблем с доступом в интернет, но если вы выезжали в отдаленные районы, то наверняка пытались даже перезагрузить смартфон, ведь вместо полной шкалы приема на значке антенны появлялся крестик. И теперь представьте - пока жители городов могли выкладывать свои фотографии в соцсети или болтать по видеосвязи со всем миром, жители небольших сел и деревень до недавнего времени не имели возможности даже позвонить по мобильному телефону.

Никаких социальных сетей, сериалов и, что особенно важно, никакого доступа к необходимым цифровым сервисам вроде ГосУслуг. Все потому, что для большинства провайдеров было просто невыгодно тратить деньги на установку дорогостоящего оборудования там, где абонентов слишком мало.

К счастью, с каждым годом таких “белых пятен” на карте нашей области всё меньше благодаря национальному проекту устранения цифрового неравенства. В рамках второго этапа реализации проекта, за четыре месяца компания “Ростелеком” установили базовые станции мобильной связи стандарта LTE в 75 малых городах и селах Самарской области с населением от 100 до 500 человек.

Базовые станции в малых населенных пунктах Самарской области начали работать в начале декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 декабря, в канун Нового года, высокоскоростной мобильный интернет пришел в село Трофимовка Нефтегорского района в прямом смысле связав небольшое поселение со всем миром.

Заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков отметил - появление доступного высокоскоростного интернета может помочь решить проблему оттока молодежи из сельской местности и, разумеется, даст всем жителям возможность пользоваться всеми современными интернет-сервисами:

- Я являюсь абонентом одного из крупнейших операторов связи, но не Tele2, представляющая компанию “Ростелеком”. У меня здесь нет связи от слова совсем!

Жители этого населенного пункта были ограничены в возможностях выхода в сеть интернет, к доступу к порталу Государственных услуг. Сейчас, с появлением этой вышки я подключился к мобильной точке доступа коллеги, у которого Tele2 и все с хорошей скоростью работает, все загружается. Это дает людям возможность ко всем тем информационным ресурсам, которые представлены в сети интернет. Это дает возможность получать государственные услуги в электронном виде Это тот приоритет, который обозначен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ну и плюс ко всему, это очень важный момент, это дает детям возможность получать дистанционное образование, людям работать удаленно. То есть открывается широкое окно возможностей для жителей села.

Установка такого оборудования была бы невозможна без государственной поддержки, но ресурсы для технической реализации, строительства базовых станций и обслуживания оборудования есть далеко не у всех провайдеров. Поэтому в апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и компания «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи.

До 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктах страны, а в Самарской области «Ростелеком» построил уже в этом году около 300 километров оптики из которых 20 километров пришлось на Нефтегорский район, жители которого получили доступ к цифровым услугам — мобильному интернету, голосовой связи, обмену сообщениями (СМС)

Директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Вячеслав Добрынин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Вячеслав Добрынин подчеркнул - возможности новых базовых станций полностью удовлетворяют все потребности жителей:

- Жители получили возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами и услугами на скоростях 20-30 Мбит/сек - это более чем достаточно для того, чтобы пользоваться ГосУслугами, заказывать различные справки, пользоваться мобильным интернетом, мобильным банком и так далее. Программа в этом году стартовала, в следующем году она будет продолжена. В Самарской области в этом году мы охватили порядка 23 тысяч жителей в 75 населенных пунктах. Это достаточно большой объем работ и я могу сказать, что не каждый из операторов способен построить такой объем базовых станций.

Важно отметить, что еще в 2015 году, в рамках первого этапа проекта устранения цифрового неравенства, компания “Ростелеком” установила в селах и деревнях точки доступа Wi-Fi. Тогда возможность пользоваться ресурсами интернета получили более 120 тысяч жителей 212 населенных пунктов губернии. Однако возможности такого соединения тоже ограничены и пропускной способностью, и зоной покрытия. Так что в скором времени в этих районах будет установлено новое оборудование для неограниченного высокоскоростного доступа в сеть интернет.

Жители Нефтегорского района теперь могут пользоваться теми же возможностями мобильного интернета, что и жители больших городов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но есть и “ложка дегтя”. В отдаленных небольших деревнях отсутствие интернета привело к недоверию к современным технологиям, а потому в одном из населенных пунктов базовую станцию установить не удалось.

Однако есть уверенность в том, что жители этого населенного пункта увидят, как изменилась жизнь с появлением интернета в соседних районах и изменят свое решение. Тогда специалисты “Ростелекома” вернутся и установят современное оборудование. Кстати, жители Трофимовки уже оценили возможности мобильного интернета и первыми абонентами, разумеется, стали дети, моментально освоившие социальные сети. И не будем забывать, что теперь и у школьников небольших сел есть возможность дистанционного обучения, включая образовательную онлайн-платформу “Ростелеком.Лицей”

Школьники стали самыми активными пользователями мобильного интернета от “Ростелеком” Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открытие базовой станции в селе Трофимовка перед самым Новым годом не могло обойтись без тестирования всех возможностей высокоскоростного мобильного интернета. И, конечно, на экране планшета появился самый настоящий Дед Мороз, который поздравил жителей Трофимовки с Новым годом.

Дети села Трофимова получили к Новому году не только возможность общения со всем миром, но и подарки! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот подарки пока через интернет передавать не получается, так что в качестве помощников волшебника выступил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн и сотрудники “Ростелекома”!