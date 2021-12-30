В Самаре сторожи храма спасли собаку, которая провалилась под лед

Спасательная операция заняла не больше 15 минут. Фото: скрин видео

В Самаре под Новый год сторожа храма спасли собаку, угодившую в полынью. Животное барахталось в ледяной воде и не могло выбраться самостоятельно, ему грозила неминуемая гибель. К счастью, люди оказались рядом. Видеозаписью чудесного спасения очевидцы поделились в социальных сетях.

Тревогу поднял случайный прохожий

Все произошло 30 декабря на Спиридоновском пруду на Пятой просеке. Пруд находится рядом с храмом в честь святителя Спиридона Тримифунтского, и церковные сторожа ухаживают за рыбой, которая водится в этом водоеме. Именно это чуть не стало причиной несчастного случая.

- В пруду есть рыба, и чтобы она могла дышать, мы установили там компрессор, который качает кислород, - рассказал журналисту «КП-Самара» сторож храма Михаил. – Из-за этого пруд никогда не замерзает до конца, в середине остается полынья.

Именно в эту полынью и угодила бездомная собака. Как все произошло, и что именно привело животное на опасный лед, никто не видел. Тревогу поднял случайный прохожий.

- В храм прибежал мужчина, говорит – мол, там собака в пруду тонет, надо помочь ее вытащить, - рассказывает Михаил. – Мы взяли лестницы и побежали на помощь.

«Отряхнулась и убежала»

Сторож признается – они не колебались ни минуты, ведь речь шла о спасении живого существа.

- Страха не было, некогда было бояться, - говорит он.

Сторож положил металлическую лестницу на лед и по ней подполз к полынье. Ухватил пса за шкирку и за несколько минут вытащил его на твердый лед. Вся спасательная операция занята не больше 10-15 минут.

- Сначала собака слабо двигалась, была окоченевшая, - вспоминает Михаил. – Но потом встряхнулась, отряхнулась и убежала.

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