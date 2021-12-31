Цветы мужчинам и алкоголь женщинам: эксперты рассказали, что можно и что нельзя дарить на Новый год

Эксперты рассказали, какие подарки можно дарить на Новый год, а какие не стоит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совсем скоро настанет Новый год. А одна из самых приятных особенностей этого праздника, как и многих других – вручение подарков. Но каждый раз мы сталкиваемся с вопросами – что стоит и что не стоит дарить, как правильно дарить и принимать подарки, а также как реагировать на подарок, который вам не нравится. Журналисты «КП-Самара» решили разобраться в этом непростом вопросе вместе со специалистом по этикету Светланой Трошаевой.

Как выбрать подарок?

В первую очередь перед тем, как выбирать подарок, следует подумать о человеке, которого вы хотите порадовать. Важно понять, что для него важно и что ему будет нужно конкретно сейчас. Часто интуитивно или рефлексивно мы выбираем подарки, которые больше нравятся нам.

- Изначально мы исходим из вопроса «Что конкретно я могу подарить человеку и чем я могу порадовать этого человека?». Если в нашем сознании возникает какой-то образ, конкретная вещь – мы делаем все возможное, чтобы эту вещь найти и подарить. Помочь может wishlist, который сейчас появляется все чаще – это список того, что людям хотелось бы получить. По правилам этикета это не совсем правильно, но, если так удобно обеим сторонам и им так понятнее и спокойнее – это допустимо, - рассказывает Светлана.

Новый Год на работе – что дарить можно и чего не стоит дарить категорически

Первые подарки на Новый год обычно вручаются на работе. И тут тоже есть свои определенные правила, которые стоит соблюдать как минимум ради того, чтобы никого не обидеть. Лучше всего для деловой и рабочей среды подойдут нейтральные подарки и сувениры. Если вы не очень хорошо знаете коллегу – идеальными будут тематические новогодние сувениры, новогодние атрибуты и символ будущего года. Это могут быть канцтовары и всё, что имеет отношение к вашей деятельность и может пригодиться в рамках офиса. Лучший подарок – этот тот, что коллега может оставить на своем рабочем столе и использовать в своей рабочей деятельности. Но важно не выделять кого-то особенно, иначе вас могут неправильно понять.

- Если у вас есть друзья или отношения с кем-то более близкие, то особенный подарок ему лучше вручить вне рабочих стен – иначе это вызовет массу вопросов. Если подарок делается начальнику, то он может быть выше по стоимости, но и тут есть свои подводные камни. В первую очередь стоит делать подарок так, чтобы не выглядеть в глазах коллег подхалимом. И также стоит помнить про законы – по ним стоимость подарка не может превышать 3000 рублей, - делится советом специалист по этикету.

Важно выбрать подарок, который понравится не вам, а тому, кого вы хотите осчастливить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время стало принято дарить алкоголь как универсальный подарок для взрослых людей. Но и с этим подарком стоит быть аккуратнее, ведь он может быть воспринят как неприятный намек. По правилам этикета дарить алкоголь даме не принято вовсе. А вот мужчине такой подарок сделать можно, но алкоголь должен быть элитным, и вы должны быть точно уверены, что человеку этот подарок придется по вкусу.

Еще одним универсальным подарком может стать подарочный сертификат. Запрета в этикете на дарение таких сертификатов и карт на определенную сумму в определенном магазине нет. И если вы не понимаете, чем конкретно можете порадовать человека – сертификат будет неплохим выходом для обеих сторон. Точно также можно поступить и с деньгами – с точки зрения этикета это не самый желанный подарок, но если в данный момент деньги человеку нужны, то это будет уместный подарок. Главное, чтобы купюры были новые и не мятые, а саму сумму нужно красиво упаковать, а не просто сложить в белый конверт.

Подарки друзьям

С друзьями все обстоит немного проще – вас не связывают деловые отношения, и вы можете быть более открыты и позволить себе больше в выборе подарка.

Однако если вопрос касается Нового года, то стоит помнить, что это праздник для всех. Одно дело, когда подарок покупается на День рождения – тогда вы можете направить на человека всю энергию и подойти к подарку креативно и творчески. А на Новый год приходится делать много подарков и подбирать индивидуально под каждого не всегда получается.

- Здесь уместны простые, легкие и понятные подарки. Если есть энергия на творческих подход – почему нет. Но мы должны помнить, что слишком дорогой подарок может поставить человека в неудобное положение. Потому что, если он не подготовил в ответ такой же подарок – он будет чувствовать себя некомфортно и неудобно. Он будет считать себя в какой-то степени обязанным вам, - рассказывает Светлана.

Согласно устоявшемуся советскому выражению, книга является лучшим подарком. Это не всегда так, но что бесспорно – книга один из самых универсальных подарков. И тут можно подобрать подарок на любой вкус и кошелек. Главное помнить, что по нынешним правилам этикета подписывать книгу нельзя – ее может подписывать только автор. А вы можете подписать открытку, которую вложите в книгу.

Новогодние украшения и символ будущего года - идеальные универсальные подарки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один из самых универсальных подарков – цветы. Конечно, стоит подумать дважды, нужно ли дарить цветы человеку, который работает учителем – ведь их дом постоянно завален цветами, чаем и конфетами после Первого сентября и Дня учителя. Но если вы решили дарить цветы, то стоит определиться с букетом – ведь тут тоже есть свои правила.

- Есть рекомендации по дарению цветов женщинам, коллегам, детям, мужчинам. Многие могут удивиться, но мужчинам тоже допустимо дарить цветы. Но это может быть определенный букет, который подчеркнет мужественность и статусность. Это выражается в самом букете – он должен быть не пышный, у цветка должна быть длинная ножка. Как правило, это моноцветок темного, бордового или красного цвета. И оформлен он должен быть тоже лаконично, - делится советом специалист по этике.

Из большого разнообразия подарков аккуратнее всего нужно быть с интимными товарами. Такие подарки допустимы только между определенными людьми, у которых есть близкие отношения. В остальных случаях – коллеги, знакомые, дальний круг друзей – такие подарки преподносить не стоит. Сюда же входят и нижнее белье с носками, календари с обнаженными девушками. Такое стоит дарить только если вы уверены, что получатель лояльно к этому отнесется.

Ну и самый сложный морально вопрос – можно ли передаривать подарки. Специалисты по этикету утверждают – можно. Главное, с каким акцентом вы преподносите подарок. И не старайтесь избавиться от ненужной вещи в попытке спихнуть её – дарите только если уверены, что человеку эта вещь пригодится больше, чем вам.

Существуют определенные правила этикета, придерживаясь которых можно сильно упросить задачу с подарками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как правильно принимать подарки?

Принимать подарки ничуть не проще, чем дарить. Случается так, что одаривающий вас не угадал с выбором. И не зря существует поговорка «Дареному коню в зубы не смотрят». Подарок всегда стоит принимать с благодарностью. Какой бы он ни был – стоит помнить, что человек старался и выбирал его специально для вас. В такой момент нельзя показывать, что вы расстроены. Идеально после принятия такого подарка сразу найти ему применение или вербально обозначить, что он вам пригодится. Даже если вам подарили ручку – можно сказать «Отлично, у меня как раз кончилась моя ручка!».

Издавна в нашей стране появилась и традиция дарить посуду – фужеры, бокалы, сервизы. И иногда их дарят так много, что никто в итоге и не попет чая из этих чашек. В такой ситуации тоже очень важно не обидеть дарителя.

- Все правила этикета строятся на уважении к другому человеку. Можно сказать, что это настолько ценный подарок, что жалко его сейчас использовать. Или сказать, что придет час, когда этот сервиз станет самым любимым в нашей семье. Словом, сказать так, чтобы у человека, который это дарил, отрасли крылья – это определенное искусство и этому можно и нужно учиться, - рассказывает Светлана.

По итогу выделить можно следующее: тщательно подбирайте подарок и учитывайте интересы того, кого вы хотите обрадовать. И не забывайте, что большую часть успеха подарка делает элемент сюрприза. Возможно стоит заранее знать, что человеку нравится больше – один большой подарок, или много разных. И помните – дарить подарки не менее приятно, чем получать их. Особенно, когда человек, которого вы одариваете, радуется и искренне благодарит вас за сюрприз.