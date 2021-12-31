Необычные истории от Тайных Сант: как один подарок может полностью изменить жизнь

В преддверии Нового года люди участвуют в анонимном обмене подарками через сайты и паблики в социальных сетях с незнакомыми людьми. Фото: pixels.com

Слышали про Тайных Сант? Это развлечение не теряет свою популярность из года в год. В преддверии Нового года люди участвуют в анонимном обмене подарками через сайты и паблики в социальных сетях с незнакомыми людьми, а также внутри какого-то коллектива, учебного или рабочего. Каждый участник «игры» является одновременно и тайным Сантой и подопечным: сам отправляет подарок выпавшему ему человеку и должен получить в ответ. А всё ради создания праздничной атмосферы и новогоднего настроения.

Журналистка «КП-Самара» пообщалась с людьми, которые участвовали в «Тайном Санте». Они рассказали об участии, появлении новых друзей и своих впечатлениях.

Дарья Хохлова, Краснодар

Без Тайного Санты не наступит новый год

Для меня Тайный Санта, как для некоторых фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» — без него не наступит Новый год. Я всегда очень жду его ради особой атмосферы. Выбираешь подарки, ждешь, может тебе пришлют в ответ. Участие хоть немного поднимает мне новогоднее настроение. У нас в Краснодаре все очень печально зимой: когда за окном идет дождь, не очень-то весело и празднично.

За четыре года участия мне прислали подарок два раза. Я до сих пор от Тайных Сант храню все конвертики, письма, открыточки. Пересматриваю, и каждая вещь разблокирует воспоминания. Я отправляла людям в Нижний Новгород, Кострому, Москву. Один раз не успела собрать подарок и заказала человеку доставку еды домой. Иногда бывает не получаешь даже обратной связи. Последний раз я отправила стикерпак, магнитик и блокнот с видами Краснодара. Ждала ответа, в итоге написала сама, и мне через два дня пришло сообщение: «Да да, получил, я уже забыл, что участвовал в Тайном Санте». Кто-то очень сильно разочаровывается, когда вкладываешь душу в подарок, отправляешь и ждешь в ответ, но ничего не получаешь. Но я даже не расстраиваюсь, когда мне не дарят. Главное, я сделала, я порадовала человека.

Участие в Тайном Санте подарило мне друзей: к одному я сорвалась в Сибирь — в неизвестность, с другим мы общаемся уже на протяжении трех лет.

Дарья Хохлова, Краснодар Фото: Личный архив

Не хочешь приехать?

Парень, к которому я поехала в Красноярск был первым Тайным Сантой, приславшим мне подарок. Очень сложный день на работе, я с ног валюсь, настроения нет. Прихожу домой — у меня извещение, я сразу побежала на почту. Он мне прислал коробку конфет, магнитик, который до сих пор висит у меня на холодильнике, и письмо с поздравлениями. На почтовой упаковке был его номер телефона, я написала в ватсапе, мы поговорили немного, и на этом наше общение закончилось. Через два месяца у нас в Краснодаре уже в марте зацвели яблони. Я наделала фоток и думала, с кем поделиться. Листала диалоги и такая: «Пошлю в Красноярск, там у них еще, наверное, снег лежит». После этого мы общались 24/7 около полугода. Когда только объявили карантин, он мне пообещал, что как только это все закончится, мы обязательно встретимся. Я сказала: «Да, да, да», но естественно, не поверила. Думаю, боже, это нереально.

Но оказалось реально… В сентябре был мой день рождения, он поздравил меня самый первый, так как у нас разница во времени четыре часа. И говорит:

— Хочешь приехать в Красноярск? — а у меня как раз буквально через две недели должен быть отпуск, и я думала, куда поехать.

— Ну да, в принципе можно, у меня скоро отпуск.

— Нет, прямо сейчас хочешь приехать?

— Как сейчас? Я вообще-то работаю.

— Просто отпросись на три дня и приезжай, я тебе покажу Красноярск.

Даша хранит от Тайных Сант все конвертики Фото: Личный архив

Дом в сибирском лесу

Дальше долгая история о том, как он покупает билеты, присылает мне на электронную почту. Я их открываю, и все равно не верю. Нет, что-то тут не так. Да, какой-то розыгрыш. Этого не может быть. Смотрю на эти билеты и понимаю, что мне нужно как-то рассказать маме. Мама в шоке:

— Ты что? Куда ты едешь? Где твой инстинкт самосохранения? Ты не знаешь этого человека

— Да все нормально будет, мам. Да успокойся. Все хорошо.

Я не верила в происходящее до той поры, пока не приземлилась в Красноярске. Он меня встречает в аэропорту. Как это, где я вообще нахожусь, что со мной происходит. Это были непередаваемые ощущения и чувства. Я была потеряна еще, наверное, очень долго.

Мы приехали к нему. Большой красивый дом в лесу. Запах Сибири. Три дня прошли очень весело. Он мне показал город, познакомил со своими друзьями, дома устроили вечеринку, мы много гуляли, вкусно ели, разговаривали, я увидела Енисей. Это было так классно, мне совсем не хотелось уезжать. В самолете сидела со слезами на глазах. Когда приехала в Краснодар, как-то меня работа закрутила, у него свои дела, мы стали реже общаться, и потом весной я узнаю, что он уже женится. Но зато какие воспоминания остались: поехала через пол-России к неизвестному человеку, с которым общалась только по интернету. Просто космические какие-то ощущения.

Мне доставили пять пицц, разные напитки и сладости

Другой не совсем Тайный Санта сам нашел меня. Под постом я поделилась, что два года подряд мне не присылали подарки. Уже забыла, что оставляла этот комментарий, мне приходит сообщение от парня. Ему попался не очень хороший подопечный, который заполнил анкету смайлами, и куда отправлять подарок непонятно. Он говорит: «Я расстроился, потому что очень хотел сделать подарок человеку». На этой почве начали общаться, он оказался из Владикавказа. К новому году мне от него пришла доставка на дом: пять пицц, разные напитки и сладости. Мы с ним общаемся уже около трех лет, может когда-нибудь получится тоже встретиться.

Не то извещение

Во второй год моего участия в Тайном Санте, я ждала в конце декабря извещение и каждый вечер проверяла почтовый ящик. Длительное время там было пусто. В один вечер иду я грустная, загруженная, в каких-то своих мыслях. Проверяю ящик — там извещение на мое имя. Я так обрадовалась! Думаю, какое счастье! Пока поднималась к себе домой, рассказала всем друзьям, что мне Тайный Санта прислал подарок, и завтра побегу забирать. Радости в общем не было предела… Кое-как дождалась я вечера, после работы прибежала на почту, отстояла там огромную очередь, даю извещение работнику почты, он ушел за посылкой. Я в таком предвкушении. Мне вручают маленький конвертик. Смотрю ближе. Читаю. А это оказалось письмо от налоговой службы, и я чисто: «АААА КЛАСС».

Татьяна Гутман, Ухта

Начало дружбы

Мое участие в Тайном Санте было нестандартным. Я видела много комментариев людей о неудачном опыте, когда подарки им не приходили или подопечные даже не забирали посылки с почты, поэтому участвовать так и не решилась. В прошлом году, когда уже распределили адреса, я под постом увидела комментарии от девушки, Яны, о том, что она отправила подарок и ждет обратную связь. И все было так мило написано, что сразу стало ясно, она от всей души сделала. Мне очень захотелось ей собрать подарок. Я еще испугалась, вдруг ее анкета попала к не очень хорошему человеку, который ей не пришлет в ответ.

Я сразу написала Яне сообщение, сказала, что хочу ей отправить подарок. Она оказалась очень отзывчивой, обрадовалась, у нее еще был день рождения тогда. С утра мне пришло сообщение от нее. Она попросила администратора группы, в которой играли в Тайного Санту, чтобы меня сделали чьей-нибудь подопечной. По итогу, мне пришла открытка из Екатеринбурга от Тайного Санты, со мной никто не связывался, но все равно это было приятно.

А с Яной мы стали общаться, и я поехала даже к ней в гости.

Татьяна хранит открытки, полученные от незнакомцев Фото: Личный архив

Полторы тысячи километров между нами

Мы сразу поняли, что у нас много общего, даже какие-то ситуации в жизни похожи. Настоящая буря эмоций была, когда Яне пришел мой подарок. Она написала огромнейшее сообщение с благодарностью, сразу запостила везде посылку. Для меня это был такой приятный яркий момент, грела мысль, что человеку понравилось. Примерно в тот же момент она позвала к себе в гости.

Я с Республики Коми, Яна с Московской области — между нами около полторы тысячи километров, приехать в гости не так просто. Все время мы только переписывались. В октябре этого года я отправилась в отпуск и летела через Москву, поэтому сразу Яне написала, что у меня будет возможность к ней заглянуть. Она обрадовалась и поддержала идею.

Я гостила у нее три дня и хотя была в чужом городе и доме, все равно чувствовала себя очень комфортно, как будто это не первая наша встреча. Меня восхитило гостеприимство и радушие Яны. Она познакомила меня со своей семьей, накормила вкуснейшей домашней едой, проводила экскурсии по Москве и Электростали и на протяжении всей моей поездки была очень доброй и отзывчивой. Мы весело и интересно провели время. Самым ярким моментом для меня стала наша прогулка на теплоходе по Москве-реке. Мы смотрели на ночной город, разговаривали, смеялись, было тепло и уютно. И снова возникло ощущение, что мы знакомы очень давно.

Моя открытка у нее на камине

Для меня участие в Тайном Санте — это возможность сделать счастливее человека, который, возможно, находится от тебя за тысячи километров, и получить от него в ответ какие-то яркие эмоции. Ну и просто отличный повод найти приятного собеседника или нового друга. Как у меня вышло с Яной.

Еще помню милый момент. Я несколько лет назад была в Нойшванштайне (диснеевском замке) в Германии. Привезла оттуда открытку и отправила Яне вместе с подарком. Она ей особенно понравилась. И когда я приехала в гости, оказалось, что это открытка стоит у нее на камине. Я улыбнулась. Это было очень приятно. Мы продолжаем общаться, уже больше года.

Участие Татьяны в Тайном Санте было нестандартным Фото: Личный архив

Ольга Сорокина, Самара

Под Новый год всегда образовывается куча долгов по учебе, идет зачетная неделя, горят дедлайны курсовой. Все, что ты хочешь, это отдохнуть и успеть прочувствовать приближение праздника, чтобы он не прошел мимо тебя. Тайный Санта мне с этим помогает. Я участвую уже три года, но не совсем обычно. Жеребьевку в сообществах не люблю, потому что велика вероятность, что тебе попадется не исполнительный человек, который просто забьет на подарок. Поэтому выбираю сама людей из комментариев и предлагаю им обменяться подарками.

Какое-то особое ощущение, когда обмениваетесь подарками с человеком из другого города. Мы отправляли друг другу с парнями из Калининграда и Уфы и девчонками из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону. Я старалась по социальным сетям человека и общению понять, что ему могло бы понравится. Но чаще всего собирала боксы с всякими новогодними штуками. Мне приходили тоже сборные подарки, в которых было и что-то полезное, например, крема и маски, и праздничная атрибутика.

Мы подружились с девочкой из Санкт-Петербурга, с которой впоследствии приехали друг к другу в гости.

«Я буду у тебя через 39 часов»

Ее звали Викой, и мы сразу же стали хорошо общаться. В один год мы просто обменялись милыми подарками, а в другой уже увиделись лично. Одним вечером я шла на почту за подарком от своего уже не Тайного Санты. Посылка у меня в руках. Я так сильно хотела поскорее открыть, что мне не помешал даже мороз в тридцать градусов. Пока я пыталась разорвать упаковку, руки стали краснеть и колоться. Достаю заветную коробочку. Там мягкая игрушка, снежный шар, гирлянда в виде оленей и малюсенькая записка: «Я буду у тебя через 39 часов». Она выпала у меня из рук после прочтения… Недоумение, растерянность, удивление. Я не поверила конечно же. Пишу Вике, а она мне в ответ присылает фотографию из поезда. Теперь восторг, радость и куча дел всплывает в голове, которые надо успеть сделать к ее приезду. А еще это же надо было так рассчитать время с учетом всего, но приехала она через чуть меньшее количество часов.

Я встретила Вику на вокзале, она гостила у меня четыре дня. За это время показала ей всю Самару, мы обошли почти все катки и торговые центры города. В очередную нашу прогулку подошли к сувенирной лавке, нам обеим на глаза попалась хрустальная балерина — украшение на елку. Мы взяли две, и теперь у каждой из нас дома она висит. Расставаться было очень тяжело, мы обе ревели.

«Я буду у тебя через 8 часов»

На следующий год подарок Вике я отправила уже со своей запиской: «Я буду у тебя через 8 часов». Конечно, мы не совсем попадали с ней в прогнозируемое время, но нам нравилась эта игра. Она встретила меня в аэропорту. Снежный Питер, казалось, жил совершенно другой жизнью. Новогодняя атмосфера меня накрыла с головой. Пришла очередь Вики показывать город. Сценарий почти повторился, помимо прошлых наших развлечений, добавились тусовки на крышах с ее друзьями.

Такое же тяжелое расставание, как когда я провожала Вику из Самары. Но вот самолет взлетел, а через полгода мы совсем перестали общаться. Зато каждый раз, когда я украшаю елку перед Новым годом, вешаю балерину и вспоминаю нашу дружбу.