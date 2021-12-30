Зимний Тольятти: катания на хаски, фотосессии и рождественский вертепный театр

В зимние праздники Деревня ездовых собак ждет гостей

Совсем немного и нас захлестнет бурная череда новогодних и рождественских праздников и каникул. Если вы не запланировали в этом году дальних поездок, но желание устроить себе небольшое путешествие, не выезжая за пределы региона, все-таки есть, можно отправиться в столицу отечественного автопрома - Тольятти. В городе и его окрестностях есть масса интересных туристических локаций, которые позволят с головой окунуться в праздничную атмосферу Нового года и Рождества.

В Белую Страну! Страну искристого снега и дружелюбных хаски

Эта точка на экскурсионном маршруте Тольятти точно понравится и детям, и взрослым, особенно круглый год живущим в каменных джунглях мегаполисов. Только представьте: зимний лес, высоченные сосны, залитые солнцем сугробы и пушистые собаки, резво несущие вашу упряжку по лесной тропинке… Это же впечатления, прямиком уносящие в беззаботное детство!

Деревня ездовых собак «Серебро Севера» расположилась в 18,5 км от Тольятти, в живописном Ягодинском лесу неподалеку от ДОЛ Спартак. Это уникальный для Самарской области объект, который специализируется на экологическом, культурно-познавательном и спортивном туризме. Создали деревню в 2008 году супруги Сергей и Светлана Семеновы. Сегодня в питомнике 72 северных ездовых собаки – лучших рабочих кровей из Норвегии, Швеции, Аляски, России. За плечами команды «Серебра», организаторов и профессиональных каюров (так называют погонщиков собачьих упряжек) множество гонок и экспедиций, в числе которых уже знаменитые «Жигулевская кругосветка» и Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест». Хвостатые питомцы семьи Семеновых не только большие трудяги, но и уже настоящие звезды, в 2016 году по приглашению Ильи Авербуха они открывали Чемпионат мира по хоккею в Ледовом Дворце Москвы.

В эти зимние праздники Деревня ездовых собак, как всегда, ждет гостей, запланировано много программ, в их числе: катание на собачьих упряжках, мастер-класс по ездовому снаряжению, снежный дог-треккинг (пешие маршруты) по зимнему лесу, лесное сафари на дистанцию до 5 км, катание на мото- и снегоходах, а тажке финские лыжи и эскимосские традиции. Конечно, можно приехать и «просто посмотреть» и вдоволь потискать лохматых симпатяг с умными и добрыми глазами. Обаяние снежных псов сродни терапии, которая работает на все 100%. И, поверьте, обратно в город вы точно уедете в состоянии полной гармонии и единения с природой. Для полноты ощущений в деревне строится глэмпинг, скоро туристов будут принимать лесные хижины, выполненные в смешанном русско-скандинавском стиле.

- Эко-туризм – это огромная перезагрузка, здесь человек отключается от города, всяких проблем, от стрессов и коронавируса, - рассказывает Светлана Семенова. – Здесь человек задумывается над тем, какую деятельность он ведет на земле. Я называю такой вид осознанным видом туризма.

Кстати, на днях счастливее семейств пополнилось еще одним членом: в питомнике поселилась олениха Тайко, что в переводе означает «вечная любовь». Сплошная генерация любви, получается, в одной деревне.

Православный институт – элегантный русский стиль, этническая музыка и библиотека Гарри Поттера

Еще одна колоритная точка на туристической карте Тольятти - Поволжский православный институт (ул. Юбилейная, 4А). Это уникальный вуз такого направления, единственный в Поволжье и третий в стране. С первого взгляда он поражает архитектурными формами и внутренним убранством. Уникальный архитектурный ансамбль института выполнен в традициях «русского стиля» (храм во имя Трех Вселенских учителей, величественный атриум с нарядно украшенной елкой, бальный зал, музейно-выставочный комплекс, филармония и даже трапезная). В интерьерах пятиэтажного учебного корпуса представлены шедевры живописи разных эпох. Отдельного слова заслуживает библиотека института – с уютными зелеными лампами на вместительных столах и элегантными в самый потолок шкафами-хранилищами, среди которых встречаются совсем редчайшие экземпляры с владельческими надписями, например, книги времен правления Николая II. Такая библиотека - мечта любого книгофила, а мне она внешне чем-то напомнила сказочный мир Хогвартса.

Оказавшись в институте в предрождественскую пору, стоит непременно заглянуть на спектакль вертепного театра. Историю Рождества Христова для зрителей рассказывают юные артисты и их куклы. Камерное выступление с таинственным и очень красивым музыкальным представлением и мастер-класс по изготовлению сувенира позволят окунуться в чудесную и именно домашнюю атмосферу праздника, одухотворенную вековыми традициями. А апофеозом вечера станет выступление мужского ансамбля этнической и духовной музыки

Православный институт — одна из самых колоритных точек на туристической карте Тольятти

«АлконостЪ» - лауреата региональных, всероссийских и международных конкурсов. На удивление гармоничная музыка Грузии, Болгарии, Македонии, Сербии и потрясающие голоса исполнителей никого не оставят равнодушными.

Больше фотосессий – ярких и креативных!

Третья точка туристического маршрута – место, где сегодня встречаются молодые, смелые, а главное креативные представители молодежи. Бывшая заброшка-типография по адресу Южное шоссе, 30 летом этого года претерпела грандиозные изменения и в рамках проекта творческой лаборатории Агентства стратегических инициатив превратилась в креативное пространство. Технопарк «Современник» - локомотив роста киноиндустрии и креативной экономики Тольятти. В здании в стиле лофт соседствуют творческие мастерские, кино- видео- фото- и медиастудии, бутики, автодром, дизайнерские и мебельные мастерские, жизнь здесь кипит.

Новогодняя фотосессия — один из лучших подарков и себе, и близким

Особой популярностью в преддверии Нового года в центре пользуются фотостудии. Устраивать в конце года фотосессии и дарить сертификаты на съемку сегодня тренд, поэтому если вы хотите побыть моделью в свете софитов, а самарские декорации уже засветились в вашем Инстаграме, то можно выбрать что-то из тольттинских. В Современнике их выбор огромный, и у каждой свой стиль и колорит.

- Мы приглашаем всех самарцев в гости к нам в эти новогодние праздники, - говорит директор туристической компании «Румб-тур» Игорь Степанов. – И нам бы очень хотелось показать нашим землякам, как наш город, на самом деле, многогранен и интересен - и с экскурсионной, и с духовной, и с культурной точек зрения.

Кстати, с нового года добраться из Самары в Тольятти можно будет на электропоезде «Ласточке». Он отправляется с железнодорожного вокзала ранним утром, в 7.00, в обратный путь со станции Жигулевское море отъезжает вечером, в 20.20. (Время в пути - 1,5 часа. Маршрут пока тестовый, точное время отправления нужно узнавать в кассах – прим.ред.). В распоряжении гостей города оказывается почти целый день – достаточно времени для того, чтобы не спеша полюбоваться волжскими красотами, строящуюся набережную с видом на Жигулевское море, побывать на самых интересных туристических локациях.