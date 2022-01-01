Самарцы отметили Новый год на площади Куйбышева. Показываем фото оттуда

Площадь Куйбышева украсили к Новому году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год жители Самары встречали дома, на улицах города, в парках и скверах, а еще на главной площади – площади Куйбышева. Массовые мероприятия там в этом году решили не проводить из-за ситуации с коронавирусом. По этой же причине в новогоднюю ночь там не прогремел салют. Однако никто не запрещал самарцам доехать или дойти до площади Куйбышева и полюбоваться красотой, которую там сделали к празднику.

Массовых мероприятий в Самаре не проводили, однако на площади Куйбышева все равно было, на что посмотреть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас это уже традиция – встречать Новый год на площади Куйбышева. Приезжаем сюда уже шестой год подряд. Детям очень нравится, а дома еще успеем насидеться, - рассказывает самарец Юрий. – Не пугает ли коронавирус? Мы же на улице, еще и привитые, так что не боимся.

Елки на площади Куйбышева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году из-за коронавируса в Самаре отменили не только массовые гуляние, но и традиционный салют на площади Куйбышева.

- Конечно жалко, что не будет салюта, - сетует самарчанка Анастасия. – Хочется праздника, как это было раньше. Сейчас тоже хорошо – красиво все, празднично, но без салюта все равно не так.

Многие самарцы в эту ночь приехали на главную площадь города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед Новым годом площадь Куйбышева украсили праздничной иллюминацией. Всего около 40 тематических комплексов.

Новогоднее селфи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На центральной части площади появился «Сказочный лес» - городок ледовых скульптур. Там поселились герои мультфильмов.

Какой же Новый год без Деда Мороза? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для любителей активного отдыха поставили деревянную горку и залили три катка. Рядом есть пункты проката и заточки коньков, кафе и магазинчики с сувенирами.