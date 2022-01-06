Главное про Рождество в Самаре в 2022 году: когда наступит, где смотреть трансляцию, как работают храмы

В Самаре пройдут Рождественские богослужения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближается один из самых добрых и вселяющих надежду праздников в году - Рождество Христово. В Самаре, как и во всей России его отмечают 7 января 2022 года. Различие в датах у разных ветвей христианства связана с различиями в Григорианском и Юлианском календарях. Например, католики уже отпраздновали Рождество, в том числе и в Самаре, а вот православные пока еще придерживаются строгого поста.

Канонически Рождество наступает с первой звездой - это та самая Вифлеемская звезда, возвестившая о рождении малютки Иисуса. После появления первой звезды можно разговляться и вкушать праздничные блюда со стола.

Рождество в Самаре в 2022 году также можно встретить в храмах - как положено. К ним после службы подадут автобусы, чтобы горожане могли добраться домой. Так Рождественскую службу в Софийском Соборе проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Прямая трансляция праздничного богослужения на Рождество 2022 в Самаре пройдет в группе ВК "Самарская область", наблюдать за ней смогут все желающие. Богослужение пройдет с 22.00 до 2.00.

Также праздничные службы - при соблюдении всех эпидемиологических норм - пройдут и в других храмах города. Но горожанам напомнили - лучше всего и безопаснее смотреть службу дома, по ТВ или в интернете. Особенно поберечь свое здоровье просят пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

- Специалисты Роспотребнадзора и представители здравоохранения рекомендуют провести рождественские праздники в кругу своих самых близких и родных людей, - отметили в ведомстве.

В Самарской епархии сообщили, что 8 января в 12.00 в Софийском соборе пройдет Рождественская детская елка. В 9.00 - детская божественная Литургия.