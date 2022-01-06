Толпы людей, все бегут: граница Самары с Казахстаном открыта, но ехать можно только на такси

Аэропорт в Алма-Ате захватили протестующие. Фото: кадр видео

Уже четвертый день в Казахстане продолжаются беспорядки и народные волнения. Авиасообщение между Россией и Казахстаном прервано, аэропорт Алма-Аты закрыт, внутренние железнодорожные перевозки тоже встали, казахстанцы сдают билеты. Многие из тех, кто имеет родных в России, стремятся поскорее уехать из страны. Выяснили, как работает погранпункт Маштаково между Россией и Казахстаном в Самарской области, и можно ли сейчас попасть из Самары в Уральск.

Когда поедут автобусы - неизвестно

Самолеты в Казахстан из Самары сейчас не летают. Пригородные и международные поезда не ходят еще с марта 2020 года, когда железнодорожное сообщение с Казахстаном было прервано из-за коронавируса.

- Движение пригородных и международных поездов между Казахстаном и Россией было прекращено в марте 2020 года в связи с пандемией и до настоящего времени не возобновлено. Движение пассажирских поездов формирования АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»), проходящих транзитом через Северо-Казахстанскую область Республики Казахстан, осуществляется по графику, - сообщили журналисту «КП-Самара» в «Куйбышевской железной дороге»

Однако в страну и из нее традиционно можно попасть на автомобиле или автобусе. Правда, как сообщили журналисту «КП-Самара» в Центральном автовокзале, автобусное сообщение с Уральском сейчас прервано.

- Когда оно возобновится – неизвестно, сами знаете, что там творится, - сообщили в справочной службе ЦАВ.

«Работает в штатном режиме»

Однако автомобили между двумя странами по-прежнему проезжают.

- Пограничный пункт Маштаково работает в штатном режиме, круглосуточно, - сообщили журналисту «КП-Самара» в Пограничном управлении ФСБ по Оренбургской области. – Все имеющиеся ограничения действуют еще с 2019 года и связаны с коронавирусом.

Эту информацию подтвердили и в ФГКУ Росгранстрой. Ведомство в соцсетях проинформировало, что автомобильные пункты пропуска Сагарчин и Маштаково на границе с Казахстаном работают в штатном режиме.

- Пропуск лиц, грузового и легкового транспорта работает круглосуточно, - пояснили в ведомстве.

В соцсетях живущие в Самарской области казахстанцы активно обмениваются информацией о пересечении границы своими родственниками и знакомыми. По их словам, на границе все достаточно спокойно, однако скопилось много народу.

- На таможне все как обычно, только людей много, все бегут, - пишет Сергей Красиков.

Как сообщают очевидцы, никаких дополнительных ограничений на пограничном пункте из-за происходящих в Казахстане беспорядков не установлено.

«Готовим машину на пересадку»

Хотя регулярное сообщение с Казахстаном прервано, таксисты по-прежнему готовы отвезти желающих и туда, и обратно. Из Самары доехать в Уральск можно за три тысячи рублей.

- Все работает как работало, в прежнем режиме, - рассказали таксисты журналисту «КП-Самара». – Что будет завтра, пока неизвестно, но готовим машину на пересадку, на случай, если закроют границы, у нас все водители с казахским гражданством. Но мы довезем до границы на «Ларгусе», там придется перейти ее самостоятельно, пешком через посты. А на казахстанской стороне забирает казахский автомобиль.

Ранее появились слухи, что Казахстан закрыл границы для въезда иностранцев, однако МИД Казахстана опроверг эту информацию.

Напоминаем, на границе продолжают действовать коронавирусные ограничения, для ее пересечения нужен QR-код о вакцинации или ПЦР-тест.

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