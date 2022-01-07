Селфи в храмах и рамки на входе: как в Самаре встретили Рождество

В Самаре прошли Рождественские богослужения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области встретили Рождество в январе 2022 года. Погода в этот день оказалась не слишком рождественской - температура до +3 градусов, ночной снег-дождь. Но это не помешало прихожанам направиться в храмы. Вместе с самарцами в один из них наведалась наша фотограф Светлана Маковеева.

В храмы стремятся сотни людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед полуночью самарцы направились в храмы. Кто-то приезжал на общественном транспорте, кто-то на машинах. В основном все выбирали храмы поближе к дому. Самарчанка Анна Николаева выбрала храм Кирилла и Мефодия на Барбошиной поляне.

- В прошлом году я ездила в Софийский собор, в этом решила остаться поближе к дому и не пожалела. здесь все было как-то душевнее, спокойнее, люди видно что пришли именно ради службы. Кстати, удивило, что многие здесь делали селфи и сразу все постили в инстаграм. В прошлом году такого не было, - говорит она.

В храмах было много народа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы попасть в храм нужно преодолеть металлические рамки - стандартные требования безопасности в XXI веке - большое скопление граждан, террористическая угроза и все такое. Никому не нужны неприятности.

А вот соблюдение масочного режима строго не контролируют. Почти половина присутствующих без масок - но, наверняка, привитые.

Храмы к Рождеству нарядно украшены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если раньше на полы в храмах наносили разметку, которая регулировала социальную дистанцию, сейчас этого нет. Впрочем, нет и особой толпы - но люди не думают о расстояниях. Все мысли заняты богослужением и осознанием всей благости ситуации.

Прихожане говорят, что в храмах - особенное настроение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Встретил Рождество вместе с земляками сегодня и губернатор Дмитрий Азаров. Он побывал в сызранском храме. В этом году кафедральный собор Сызрани отмечает 150-летие.

Ангелочек на рождественской елке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Этот великий светлый праздник наполняет наши души надеждой, любовью и радостью, обращая нас к событию, которое изменило ход мировой истории, показав человечеству путь доброты и милосердия, торжества жизни и самосовершенствования на основе библейских заповедей. Проводником этих идеалов в нашей стране была и остается Русская Православная Церковь, - поздравил всех жителей региона губернатор с великим светлым праздником.

Рождественские гуляния продолжились и днем. На площади Куйбышева работает праздничная программа, можно сфотографироваться с ледяными скульптурами, с елками. Все эти декорации будут продолжать работу до конца праздников.