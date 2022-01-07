Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 13:50

В Самаре "заминировали" торговые центры. Что происходит?

Волна заминирований прокатилась по торговым центрам Самары
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Самаре эвакуировали посетителей из ТЦ

В Самаре эвакуировали посетителей из ТЦ

Фото: СОЦСЕТИ

7 января 2022 году в Самаре прокатилась волна "заминирований" в торговых центрах. Спецслужбы получили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в "Вива Ленде", "Мега Сити", "Амбаре", "Гудке", "Парк Хаусе" и Эль Рио. На место во все ТЦ выехали наряды МЧС и полиции. Отовсюду пришлось эвакуировать людей. Для тех, кто направился в ТЦ в праздничный день для того, чтобы сделать покупки или провести время в кино или на фудкорте, это стало неожиданным неприятным сюрпризом.

- Мы были в "Космопорте", уже поднимались к кинотеатру, когда раздался сигнал тревоги, всех начали выводить охранники. Вроде сказали, что билет будет действителен на другой сеанс. Кто-то решил развлечься в Рождество, ужасно, - рассказывает самарчанка Анна.

Из "Меги" вывели толпу людей

Из "Меги" вывели толпу людей

Другие предположили, что эти заявления могут быть связаны с событиями в Казахстане. Впрочем, это далеко не факт. Перед Новым годом также нашлись шутники, которые массово сообщали о ложных минированиях. А недавно эвакуировали ТЦ "Космос" в Тольятти, там неизвестный прислал письмо с требованием выкупа в биткоинах. Угроза не подтвердилась.

Еще одна версия - массовые учения специальных структур. Это также может быть связано с событиями в соседнем государстве. В МЧС отметили, что это событие проходит по линии правоохранительных органов.

По официальным данным нигде информация не подтвердилась. Тем временем в других торговых центрах сразу же привели все службы в состояние повышенной готовности. Так, отдыхающие в "Авроре" рассказали, что их также предупредили о возможной скорой эвакуации.

Как объясняют эксперты, за ложное сообщение о террористической угрозе можно получить штраф от 200 тысяч рублей или же и вовсе лишиться свободы на срок до 3 лет. Причем в подавляющем большинстве случаев таких шутников очень быстро находят.

КАРТИНА ДНЯ