"Ночевали в самолете, а к нам кто-то лез по лестнице": самарчанка стала пленницей Казахстана из-за погрома в аэропорту

Елена оказалась в запертом в аэропорту самолете

В Казахстане продолжаются массовые протесты. Жертвами бунта стали простые россияне, которые неожиданно для себя не смогли вылететь домой и теперь вынуждены прятаться от погромов - практически, в военных условиях. Запертой в столице Казахстана оказалась жительница Самары Елена Серко, которая со своим молодым человеком Александром отправилась на новогодние каникулы на горнолыжный курорт Алма-Аты. 5 января пара должна была вылететь домой, но все пошло совсем не так.

- За несколько часов до вылета перестал ходить транспорт. Сестра поменяла билеты, пытались вызвать такси - никто не едет. Позвонили знакомому таксисту, который возил их на гору. Он на свой страх и риск приехал, отвез в аэропорт. Но когда они уже сели в самолет, аэропорт начали громить. Стюардесса сказала, что они никуда не полетят, багаж не загрузили. Самолет отъехал подальше - там все пассажиры и ночевали, около пятнадцати часов. Сестра рассказывала, что было ужасно страшно - кто-то пытался пролезть по лестнице в самолет, трапа не было. Они закрыли все окна, закрывали их подушками и молились. Никто почти не спал, - рассказала сестра самарчанки Дарья Колганова.

В самолете пассажиры провели 15 часов

На борту этого самолета находились около 150 человек, из них 30 детей.

Утром аэропорт освободили, но легче не стало. Часть людей из самолета разъехалась по родственникам, знакомым. Остались туристы, которым некуда было податься. Когда находиться в аэропорту стало нельзя, всех погрузили в автобус. В одну гостиницу группу не брали, так что их расселили по разным местам. Дарья рассказывает, что сейчас ее сестра Елена находится в гостиничном номере. Авиакомпания оплатила одну ночь - дальше всем предложили платить за жилье самим.

- В консульстве посоветовали оставаться в безопасном месте, запастись едой и водой. А как это сделать, если ничего не работает, денег наличных снять негде. Сестра даже не выходит на улицу - там стреляют, ощущение такое, как будто за окном война, - говорит Дарья. По ее словам, нет возможности найти наличные деньги. С гостиницей собираются как-то договариваться.

Елена приезжала, чтобы покататься на лыжах Фото: СОЦСЕТИ

Связь с родственниками она держала благодаря проводному интернету, который самарчанка тоже оплачивает самостоятельно. Но уже в 13.00 связь совсем прервалась...

По словам сестры застрявшей в Казахстане россиянки, авиакомпания отказались оплачивать услуги по размещению в отеле, сославшись на форс-мажор и сняла с себя все обязательства. По состоянию на сегодня в гостинице остаются 32 человека, в том числе дети от 3 до 10 лет. Люди оплачивают проживание за свой счёт - наличными. Банкоматы нигде не работают.

Среди таких же пленников города - Елена Задорожная. Она родом из Алма-аты. Около 5 лет назад перебрались в Санкт-Петербург. Живёт и работает там. На новогодние праздники отправилась к родственникам и застряла в городе. От нее не было вестей больше суток, когда женщина вышла на связь, она объяснила, что уехала к родственникам, а связи нет почти ни у кого.

Жительница Петербурга отправилась к родственникам Фото: СОЦСЕТИ

Мэр города Орска Оренбургской области пообещал помочь соотечественникам. В отличие от губернатора Василий Козупица сообщил, что они поддерживают связь с консулом.

- При поддержке казахских диаспор Оренбуржья налажено контакт с обычными гражданами Казахстана, которые готовы прийти на помощь нашим землякам, - сообщил в глава Орска Василий Козупица.

Движение "Альтернатива" также изъявило желание помочь гражданам, застрявшим в Казахстане

- Готовы помочь не только россиянам, но и иностранцам, оказавшимся в непростой ситуации, - сообщил корреспонденту КП руководитель движения Олег Мельников.

По его словам, они там связались со штабом, у которых есть помещение, где могут разместить людей, которые не смогли вылететь на родину. Мельников добавил, что при необходимости их могут довезти до границы с Россией.

Сейчас россияне надеются, что страна придет им на помощь. Все просто хотят попасть домой, ведь находиться в столице Казахстана просто небезопасно: не удается даже разжиться наличными деньгами, и тем, у кого нет родственников и друзей, остается дрожать, прячась подальше от окон. Тем временем в аэропорту рассказали, что точно не будут работать раньше 9 января, так как в приоритете безопасность пассажиров, которую сейчас обеспечить просто невозможно.

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