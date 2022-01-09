"Просили снять первую брачную ночь": фотограф откровенно рассказал о секретах и странностях семейных фотосессий

Семейные фотосессии могут принести миллион светлых эмоций Фото: Влад КОМЯКОВ

Канун Нового года — время семейных фотосессий. Публикуем анонимную историю фотографа, который рассказывает, с какими необычными клиентами ему приходится иметь дело, чем опасны домашние животные и как дешево и оригинально сфотографироваться в праздничные дни

В семейную съёмку ушёл после того, как меня чуть не раздавали 100-килограммовая женщина

В семейную съемку я перешёл после того, как меня чуть не раздавила 100-килограммовая женщина. Дело было так. Несколько лет назад я специализировался на репортажах и снимал в основном корпоративные мероприятия. Под новый год всегда было много заказов. Некоторые компании приглашали меня на первые пару часов, пока идёт официальная часть, другие же отважно звали отрабатывать от и до. За несколько лет в профессии я насмотрелся всякого и даже с любопытством ждал, как под действием алкоголя начнут проявляться скрытые отношения в коллективе, кипеть страсти и биться посуда. В тот злополучный вечер главный бухгалтер, этакая мадам Грицацуева, решила привлечь внимание. Приняв для храбрости, она забралась на стул. Я наблюдал за ней со стороны и думал, что она будет рассказывать стих. Подошёл поближе, чтобы не пропустить это милое возвращение в детство. Но, оказывается, это был её способ проявить чувства к молодому инженеру, одному из сотрудников компании. Дождавшись, когда он будет проходить мимо, женщина решила спикировать в его объятия. У мужика была хорошая реакция, он отскочил мгновенно, а у меня — не очень. Страстная особа сильно травмировала руку и поставила всех на уши — пришлось вызывать скорую. Я же отделался раскуроченной вспышкой, лёгким испугом и экзистенциальным кризисом. Пообещал себе, что буду специализироваться на другом направлении съемки. Хотелось побольше милоты в кадре и поменьше пьяных людей. Решение созрело быстро — семейная съёмка. Я начал постепенно набирать портфолио и в течение полугода смог полностью отказаться от корпоративных заказов.

Мужчина должен подкидывать детей и домашних питомцев, успев подержать жену на руках

Быть семейным фотографом — классно. Подпитывает атмосфера на съемке. Я стараюсь ловить трогательные моменты, проявление эмоций. Всегда собираю отзывы, потому что клиенты часто не скупятся на добрые слова и это очень вдохновляет. Но когда работаешь с людьми и позиционируешь себя семейным фотографом, всегда есть место неожиданностям. Например, как-то меня просили поснимать первую брачную ночь. Переписку со мной вёл мужчина. Говорил, что это мечта его будущей жены — иметь такие кадры в семейном альбоме. Несмотря на то, что сумму предлагали хорошую, я почувствовал, что что-то не так и отказался. Привык доверять своей интуиции.

Семейные лав-стори - отдельный жанр Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ещё сложность, но в тоже время и вызов для меня — это учесть пожелания всех членов семьи и сделать естественные кадры. Основной генератор контента — это женщины. У мамы всегда масса идей: и с хлопушками она хочет, и чтобы муж подкидывал детей и котов, а её держал на руках. Для мужчины же семейная съёмка — часто история про «потерпеть», потому что они чувствуют, что вовлечены в показную ситуацию. Чтобы этого избежать, я по возможности советую сниматься в квартире, а не в студии. В привычной обстановке все будут гораздо более расслаблены. Мама успеет ввернуть все свои фишечки, оттает серьезный папа, а дети будут меньше капризничать. Ну и возможность сфотографироваться с домашними питомцами тоже очень поднимает настроение.

В год тигра хотел приклеить коту клыки, но придумал вариант получше

Включать в фотосессию символ года по китайскому календарю — это задачка не из лёгких. В год свиньи я искал мини-пига. Я считал, что это милое и спокойное животное, как котик. Насмотрелся снимков у коллег, он там так спокойно сидел на руках у моделей. Мне же попался писклявый и суетной экземпляр. Новогоднюю шапочку он скидывал, позировать не хотел. Носился, как заводной. Я понял, что вести переговоры со свиньей мне не удаётся и радовался, что на съёмку с символом года всего два заказа. На втором он проявил себя по-максимуму: нагадил на платье модели. Я ожидал, что будет истерика — всегда внутренне готовлюсь к худшему сценарию, но пронесло. Девушка улыбнулась и сказала, что это к деньгам. Не стал её переубеждать.

С годом собаки хлопот было поменьше. Всё-таки они приучены взаимодействовать с людьми, слушаются команды. Разве что хаски слишком подвижные. На одной из съёмок голубоглазый красавец такой породы проникся ко мне симпатией. Он считал, что лучшее её проявление — это облизывать объектив и делал это очень часто.

Мини-пиги - испытание для фотографа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Год крысы, казалось бы, вообще легко отработать. Это зверьки компактные и спокойные. Но я внезапно выяснил, что при виде их маленьких глазок у меня перехватывает дыхание и ладони холодеют от ужаса. Как назло, заказов было много. Побеждал свою фобию раз за разом. На что только ради денег не пойдёшь.

Когда близился год тигра, я прикидывал варианты. Взять полосатого кота с сердитой мордой и приклеить клыки? Но я придумал кое-что другое. Заказал большого плюшевого тигра, очень натуралистичного. Он недешёвый, но уже окупил расходы: такие фотосессии охотно заказывают. Не знаю, почему я раньше не додумывался символ года заменить плюшевой игрушкой.

Хорошо, когда у съемки есть тема Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Секрет необычной фотосессии

Я не отговариваю клиентов, которые хотят съёмку в одинаковых свитерах перед ёлкой. Это уже можно считать классикой. Но всегда радуюсь, когда вижу, что заказчики хотят что-то оригинальное. В этом году мне пришла идея, которая хорошо «взлетела». Предлагаю людям выбрать хорошо известный новогодний фильм. Чтобы декорации и наряды актёров были несложные и доступные к воспроизведению. Например, «Ирония судьбы или с лёгким паром». Посмотреть его и сделать принтскрины 15-20 понравившихся сцен, или доверить эту задачу мне. А потом...камера, мотор, поехали! Задача моделей — нарядиться максимально похоже, моя — воспроизвести кадры из фильма. За счёт того, что это получается серия фото, зритель понимает задумку и угадывает первоисточник. Модели чувствуют себя героями кино, поэтому актерствовать и проявлять эмоции у них получается естественней. Согласитесь, одно дело, когда фотограф кричит: «Улыбайтесь! А теперь за руки держитесь!», и совсем другое, когда люди уже настроились, что они как будто на съёмочной площадке. Одно из основных достоинств такой затеи — небольшой бюджет. Съёмку можно провести и дома. Такая необычная семейная фотосессия гарантированно будет вознаграждена лайками и комментариями в соцсетях и украсит семейный фотоальбом!