В Самарской области неравнодушный автомобилист спас замерзающего на трассе мальчика

Неравнодушный автомобилист помог ребенку добраться до родственников Фото: Скриншот с видео

В Самарской области неравнодушный автомобилист спас мальчика. Ребенок едва не замерз на трассе, пока шел к своей бабушке. Все случилось утром 3 января 2022 года под Тольятти. Тот день выдался довольно морозным и ветреным. Температура воздуха опустилась ниже -15 градусов.

— Когда ехал мимо заброшенного поста, увидел шедшего по обочине паренька с двумя пакетами. На вид лет 11-12, одет в куртку «со старшего брата», перчаток нет. Видно, что устал и замерз. Он пытался согреть руки в рукавах, — поделился на одном из форумов автомобилист.

Мужчина решил помочь мальчику. Тот немного испугался, когда перед ним остановился незнакомый автомобиль. Через некоторое время он все-таки пошел на контакт. Парнишка рассказал, что сам он из Тольятти и идет к бабушке в Пионерский. Как выяснилось, ребенок проехал свою остановку. В итоге он преодолел пешком около трех километров. Он шел по морозу не меньше часа.

Автомобилист посадил замершего ребенка в свою машину и благополучно отвез его до нужной остановки. Там мальчика ждал дедушка.

Напомним, недавно в Подмосковье произошла похожая ситуация. 11-летний мальчик сел не на тот автобус, вышел на незнакомой остановке и решил отправиться домой пешком. Он заблудился и погиб. Камеры запечатлели, как ребенок передвигался вдоль трассы, но никто из водителей не остановился и не помог ему. Мужчина, который спас школьника из Тольятти, призвал автомобилистов не быть безразличными, особенно к одиноким детям, идущим по трассе.