«Мы с Третьяковкой не конкуренты»: как преобразится музей Алабина в Самаре и что ждет посетителей

На выставки в краеведческий музей приходят не только школьники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2022 год готовит много нового культурной жизни Самары. Директор музея им.Алабина Андрей Кочетков в интервью «КП-Самара» рассказал, каким должен быть современный краеведческий музей, как он собирается привлекать посетителей и что их ждет в 2022 году.

«Больше говорить о Волге»

- Кто сейчас ходит в краеведческие музеи в провинции, кроме школьных экскурсий? Какова публика музея Алабина? Музей сейчас больше ориентирован на заезжих туристов или местных жителей?

- В музее им.Алабина хватает посетителей и кроме школьников, в Самаре обширная культурная аудитория, которая ходит на выставки, интересуется историей. Конечно, среди посетителей есть и туристы, но самарцев тоже много, к нам приходят целыми семьями. Например, выставку, посвященную знаменитому иконописцу Григорию Журавлеву, за два месяца посетили три тысячи человек. Сейчас мы видим большой интерес самарской публики к выставке «Пермские боги», которая будет идти до конца марта.

- Каким должен быть краеведческий музей в 21 веке, чтобы привлекать посетителей? На какие мировые примеры, по-вашему, стоит ориентироваться?

- Прежде всего, конечно, краеведческий музей должен рассказывать историю региона. В постоянной экспозиции должен быть заложен сценарий знакомства с территорией – как в комплексе, так и по частям. Постоянная базовая выставка в первую очередь рассчитана на тех, кто только знакомится с Самарской областью, ее историей и природой – на школьников, на туристов, поэтому она должна рассказывать обо всем максимально доступным языком.

Вообще «краеведческий музей» - это понятие СССР и постсоветского пространства, нигде в мире больше подобного формата не существует. Сейчас у нас в стране идет его переосмысление, обсуждается введение новых единых стандартов, но пока этот процесс не завершен. Большинство советских краеведческих музеев создавались по одному лекалу, но практически все они заканчивают экспозицию на Великой отечественной войне. А ведь с момента ее окончания прошло более 70 лет. Стоит рассказать и о послевоенной истории.

В Самаре также стоит больше рассказывать о Волге – из всех волжских городов у нас самый большой и многоплановый контакт с рекой.

В просторном здании музея им.Алабина используются не все залы и холлы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Менять работу с массовым посетителем»

- Что вы считаете главным достижением музея Алабина к настоящему моменту? В чем его сильные стороны?

- В прошлом году музей отметил 135-летний юбилей. Сейчас в музее очень сильный коллектив и в целом очень сильное научное направление, хорошо поставлена работа с фондами. А вот порядок и стиль работы с массовым посетителем однозначно надо менять, музей должен стать более открытым и свободным.

- Какие потенциальные возможности развития есть у музея Алабина сегодня из тех, что упускались ранее?

- Самое главное – музей должен давать посетителям возможности и смыслы для долговременного пребывания на его территории. Сейчас у нас появилось кафе, где можно выпить кофе, рядом открылся каток. И эту тенденцию нужно продолжать. У музея роскошное здание эпохи постмодернизма, но некоторые залы, холлы и фойе практически не используются. Нужно наполнить музей культурными и образовательными программами, которые давали бы возможность долговременного пребывания на его территориями, в том числе семьям с детьми.

В музее сильное научное направление, а вот работа с массовым посетителем отстает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Чем больше музеев, тем лучше каждому из них»

- Что сделано для развития музея за последний год? Какое новое оборудование появилось, какие возможности оно открывает?

- Для выставки, посвященной Григорию Журавлеву, мы закупили новое освещение и увлажнители воздуха. Это оборудование дало возможности привозить более сложные и серьезные коллекции. Например, сейчас в музее Алабина действует выставка «Пермские боги», которая в принципе очень мало ездит по российским городам и чаще гастролирует за границей.

В 2023 году начнется капремонт музея в рамках нацпроекта, и мы надеемся, что такое обновление даст музею новую жизнь. Сейчас идет процесс проектирования. В этом году нам нужно будет освободить здание, перевезти коллекцию, причем таким образом, чтобы можно было по-прежнему проводить выставки. Новое место пока не определено, поэтому говорить о планируемых выставках пока рано. Но в перспективе хотелось бы видеть в музее им.Алабина экспозицию, посвященную послевоенной истории, теме Волги и теме хлеба, ведь наша губерния до революции была настоящей хлебной столицей страны.

- За счет чего музей Алабина сможет конкурировать за внимание посетителей, например, с Художественным музеем, с филиалом Третьяковки и другими самарскими музеями?

- Я не считаю другие музеи, ту же Третьяковку, конкурентами. Музей им.Алабина имеет свои особенности, здесь совсем другая специфика, другая коллекция. Наоборот, чем больше музеев будет в Самаре – тем лучше. Хорошо, когда в городе большой набор функций и мест, культурных и творческих мероприятий, выставок, куда можно сходить. Это формирует в голове жителей сценарий проведения выходных культурно. Так что чем больше в городе музеев и чем выше их качество, тем лучше каждому из них.

А вы бы на какую выставку сходили?

Обсудим в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за разлива кипятка в музее Самары сильно пострадала гитара, на которой играл Владимир Высоцкий

Музей Высоцкого в Самаре оказался под угрозой уничтожения из-за кипятка в декабре 2021 года (подробности)

Костяные уточки, сарматские мечи и золотой болгарский клад: показываем самые ценные сокровища музея им.Алабина

В Самаре 11 ноября 2021 года открывается археологическая выставка с уникальными находками (подробности)