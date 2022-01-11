Закрыл рот ладонями и ждал, пока она задохнется: жителя Сызрани осудили за изнасилование и убийство девочки в 1999 году

Мужчина затащил девочку в лес с проселочной дороги Фото: соцсети

На днях вынесли приговор 59-летнему жителю Сызрани по фамилии Хайруллин. Мужчину признали виновным в зверском преступлении, которое было совершено еще в 1999 году. Более 20 лет назад в Радищевском районе Ульяновской области он разделался с 13-летней девочкой.

Убийство школьницы долгое время оставалось нераскрытым. Ее тело нашли прохожие в лесном массиве рядом со станцией Рябина. Найденные рядом улики ни к чему сначала не привели.

— В 2020 году благодаря проведенной судебно-медицинской экспертизе специалисты выявили генотип человека, который причастен к данному происшествию. Подозреваемым оказался мужчина, ранее судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления и отбывающий наказание в колонии особого режима, — сообщили в СУ СК Ульяновской области, на территории которой и случилась трагедия.

Как установили следователи, 12 августа 1999 года пьяный Хайруллин встретил девочку на дороге и затащил ее в лесной массив. Там он надругался над ней. Желая скрыть следы, злодей решил убить несчастную.

— С этой целью он закрыл рот и нос малолетней ладонями и удерживал их до тех пор, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни. Затем он покинул место преступления и скрылся в другом регионе, — добавляют следователи.

В итоге благодаря экспертам предполагаемого педофила нашли. Во время следственных действий он отрицал вину, говорил, что у него было алиби, что он находился в другом месте, но это не нашло подтверждения.

Дело дошло до суда за несколько месяцев. Хайруллин признали виновным в убийстве и изнасиловании ребенка. За это ему назначили 13 лет лишения свободы. Продолжит отбывать наказание он в колонии особого режима. Не исключено, что преступник вместе со своими юристами попробует обжаловать это решение.

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