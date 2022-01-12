Сына полицейского из Самары заподозрили в создании крупной финансовой пирамиды

Мошенник завлекал вкладчиков, показывая фото и видео своей красивой жизни Фото: Instagram.com

Сына полицейского из Самарской области заподозрили в крупном мошенничестве. Молодого человека обвиняют в создании финансовой пирамиды и в обмане около двух тысяч человек из разных городов России.

Успешный инвестор «Виталий Крикунов»

Все началось осенью 2021 года. Тогда в инстаграме стала активно продвигаться страница некого Виталия Васильевича Крикунова с ником @v.krknv. Молодой человек позиционировал себя как успешного инвестора и предпринимателя. Он показывал подписчикам свою красивую жизнь и предлагал им подзаработать.

Схема была следующая: пользователи должны были перевести на счет парня деньги, после этого он якобы инвестировал их в выгодное дело, а затем возвращал средства с прибылью до 60%. Поначалу так все и было. Люди поверили, что могут так просто заработать, и стали активно перечислять деньги «Виталию». Однако в декабре 2021 года тот резко перестал выходить на связь.

Объявлен в розыск в Челябинской области

Жертвами «успешного инвестора» стали жители Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Ульяновска, Оренбурга, Усть-Катаева, Трехгорного и других городов. При этом большая часть обманутых — жители Саткинского района Челябинской области. Они объединились и создали в соцсетях группы, в которых пытаются вывести на чистую воду «кидалу» и обсуждают, как им быть дальше.

Совместными усилиями люди выяснили, что под ником @v.krknv скрывается 19-летний Рамазан Гаджиев. По предварительным данным, он является сыном главы управления экономической безопасности в Средневолжском линейном управлении МВД на транспорте Минатулы Гаджиева. Насколько известно, отдел МВД России по Саткинскому району Челябинской области объявил парня в розыск.

Мошенник или жертва?

Однако все может оказаться куда сложнее. В минувшую субботу, 8 января 2022 года, в паблике Psycho появилась информация, что аккаунт «Виталий Крикунов» действительно принадлежал Рамазану, вот только ни о каких мошеннических схемах он не знал. В группе опубликован документ, согласно которому в сентябре 2021 года парень заключил договор с 25-летней Ольгой Стряпковой на передачу в бессрочное пользование полных прав на использование инстаграм-аккаунта. Также молодой человек согласился участвовать в рекламных роликах и других информационных материалах заказчика. Он не подозревал, что все это будет использоваться для обмана людей.

Осенью 2021 года парень передал права на свой инстаграм-аккаунт другому лицу / Фото: vk.com/club_psycho Фото: СОЦСЕТИ

В адрес Рамазана сейчас поступают многочисленные угрозы. Обманутые вкладчики активно «штурмуют» его соцсети. Однако парень настаивает на своей невиновности.

Уголовное дело по факту мошенничества еще не возбуждено. Как пишет Znak.com, пока полицейские проводят проверку заявлений, поданных жителями Челябинской области.