«Воры времени» и «крысиные бега»: самарский эксперт рассказала, почему мы вечно ничего не успеваем

В наших силах научиться эффективнее распределять имеющееся в нашем распоряжении время. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Темп жизни современного человека уже не тот, что 30 лет назад: и в утренних и вечерних пробках постоять, и презентацию к конференции нужно доделать, и на ворох электронных писем ответить, а тут еще эти рабочие чаты в мессенджерах, сообщения в которые сыпятся и днем, и ночью, и в законные выходные. Невольно возникает вопрос: почему в сутках всего 24 часа? Ведь всем нам нужно явно больше времени. Увеличить свой день на пару-тройку часов мы, разумеется, не можем, зато в наших силах научиться эффективнее распределять имеющееся в нашем распоряжении время.

- Что же такое тайм-менеджмент, и почему о нем так много сейчас стали говорить?

Тайм-менеджмент - это искусство управления временем. И хотя некоторые утверждают, что управлять временем невозможно, у всех нас одинаковое количество времени в сутках, но кто-то за это время и работает, и детьми занимается, и путешествует, а кто-то просто находится в "крысиных бегах"., и не может вырваться. На самом деле все очень просто, и выйти из этого порочного круга можно - для этого есть специальные техники. Многие не хотят этим заниматься, полагая, что тайм-менеджмент - это сложно, неинтересно и накладно. Особенно часто так считают женщины - тут надо понимать, что психология у мужчин и женщин разная, мужчины по своей природе больше настроены на достижения цели, они идут к ней, не замечая препятствий, а мы, женщины, не такие - у нас на пути сто тысяч различных отвлечений, мы не можем прямым путем идти. Исходя из этого, и техники тайм-менеджмента будут разными для всех. Есть такой известный ежедневник для начинающих постигать азы управления временем, его автор Глеб Архангельский, я бы хотела его порекомендовать, но имейте в виду, что там подход больше мужской - четкий и спланированный. Раньше говорили, что привычка формируется 21 день, теперь говорят, что 42. Поэтому для эффективного тайм-менеджмента будьте готовы полтора месяца повторять определенные действия для того, чтобы они вошли в привычку. К женщинам хочу обратиться - не пугайтесь: если начнете осваивать этот путь, потом все станет проще и сведется к автоматизму, ведь в отличие от мужчин мы можем делать несколько дел одновременно. Тайм-менеджмент - понятие индивидуальное для каждого, например, с возрастом нам хочется сделать какие-то сферы жизни попроще, ослабить напряжение, дать себе больше отдыха, и это надо учитывать.

Специалист по тайм-менеджменту Лариса Булавина Фото: Марина МАКГВАЙ

- А есть ли универсальные советы по управлению временем, которые будут полезны абсолютно всем?

Самое главное, я считаю - это ежедневник. Без него мы никак. И в нем надо расписать хотя бы 50 целей - не важно, на какой период. Сейчас как раз начало года, так что это очень актуально. Взрослым людям покажется, что 50 целей - это много. Но по своему опыту могу сказать, что если попросить ребенка записать 50 пунктов того, что он хочет, то он за 5 минут справится. Когда приступите к написанию, будьте как дети - не задумывайтесь, что именно надо обозначить, а просто пишите все, что приходит в голову. Даже если какие-то пункты вам покажутся безумными или инфантильными. Пойти кататься на коньках - это тоже цель, и к ней можно дойти маленькими шажками.

- Записали мы в ежедневник свои цели - а что дальше? Как к действиям перейти, особенно если какая-то задача вызывает только негативные эмоции? С чего начать?

- Многие говорят, что вот мы весь день что-то делали, а в итоге результата нет. И тут важно помнить о том, что есть такое понятие как "воры времени". Главный из них - телевизор. Кроме того, есть интернет. Встал с утра и начал листать ленту - а время уходит. Мессенджеры в смартфоне тоже крадут ваше время, я это по работе со школьниками и студентами замечаю. Тут отвлекся, там отвлекся, в итоге ничего не сделано. Телефонные звонки -еще один " вор", если вам звонят люди, разговоры с которыми сейчас не к месту. Кто-то может подумать, что дорожные пробки -тоже воры времени, однако их можно обратить во благо- почитать книгу в автобусе, или послушать подкаст в автомобиле. Таким образом вы проведете время с пользой.

Еще один момент - все люди знают, какое именно не вызывающее энтузиазма дело их ждет - они его могут откладывать или избегать вовсе. Но оно все равно нас догонит, сделать придется. У Архангельского есть такое понятие - "съесть лягушку". Это значит сделать то, что не хочется. Оно записывается в ежедневнике, и лучше всего расквитаться с ним в первой половине дня. И если вы научитесь этому приему, то увидите, что в жизни не так все проблематично. И тогда вечером у вас будет время на то, чтобы увидеться с друзьями, почитать книгу, посмотреть фильм с семьей, и тд. Второй прием называется "слон": это очень большое дело, которое мы разбиваем на части. Опять же записываем в ежедневник, на каждый день или с определенной периодичностью - какую часть мы сделаем сегодня, какую - через неделю, и к какому сроку мы получим результат - "целого слона". Не в последний день же его собирать.

- Многим тяжело не то что "слона" собрать, а даже с "лягушкой" справиться. Лень человеку, допустим, проще уж в интернете сидеть...

-На самом деле, никакой лени не существует - есть отсутствие мотивации и отсутствие целей. Нет у вас цели -вы никуда не пойдете. Вы же на улицу когда выходите, вы уже знаете, куда идете. Здесь то же самое - важно знать, к чему мы стремимся. Допустим, вы хотите отдохнуть летом. Для начала четко визуализируйте - в какую страну вы хотите, в какой город, что вы хотите там посмотреть, а потом запишите поэтапно то, что вы должны сделать, чтобы там оказаться.

Я, например, очень люблю Петербург. И у меня в ежедневнике на весь год расписаны действия, которые мне нужно сделать, чтобы попасть в культурную столицу. Здесь и финансы, которые потребуются, и культурная программа, и что я хочу от этого города - не просто приехать, а мои действия и цели.

Чтобы наметить себе цели, попробуйте следующее упражнение:

Есть так называемое "колесо жизни" - вы рисуете на листе круг из 12 сегментов, обычно их 8, но мы разработали схему из 12. Каждый из сегментов - это часть вашей жизни. И вы должны оценить эти сферы. Первая из них - карьера/ работа. Закрасьте фрагмент этого круга, двигаясь от центра к краю, на столько баллов от 1 до 10, насколько вы чувствуете себя состоявшимся в этом отношении. Следующий сегмент - финансы. Это даже не про уровень дохода, а про финансовую грамотность и умение планировать свои траты. Я лично знаю людей которые при небольшом доходе ездят отдыхать по два раза в год - просто они тратят деньги с умом. Обязательно заведите себе отдельную книжечку для записи всех доходов и расходов в новом году, это очень эффективная практика для улучшения собственного благосостояния. Третий сегмент - семья. Нам часто не хватает времени, чтобы хотя бы позвонить близким - мы хорошо понимаем это только тогда, когда их, к сожалению, уже нет. Поэтому не забывайте про своих родителей, бабушек и дедушек - находите 5 минут в день, чтобы просто поздороваться по телефону и спросить как дела. Следующий пункт - увлечения, хобби. Они обязательно должны быть у всех. Горные лыжи, бассейн, - да все что угодно.

Далее идет сегмент интеллект/саморазвитие. Не все этот пункт воспринимают: многие думают, что если закончил вуз и получил диплом - то можно перестать учиться, а это неправильно. Учиться надо всегда в течение всей жизни, а для этого общаться с людьми разного возраста. Здесь стоит отметить взаимосвязь со следующим сегментом нашего колеса - это образование и личностный рост .Пункт номер 7- очень важный, особенно в наши времена - это здоровье. У многих не хватает времени внимательно относится к своему здоровью, и круг позволяет это увидеть.

Пункт номер 8 - физическое состояние/спорт. Многие говорят -спортзал это дорого, а у других опять же нет на это времени. Круг помогает найти проблему и обрести баланс. 9- социальная сфера, то есть общение. Вообще любое- даже разговор в магазине или аптеке. 10 - культура. Это все-таки на мой взгляд больше про реальную жизнь, не про интернет. Опять же, поехать в другой город, посетить музеи, театры, разные мероприятия и так далее.

11 -духовное развитие. Чтобы к нему прийти, надо развить все предыдущие пункты нашего колеса. Есть духовники, есть специальные лекции. И последний, 12, пункт - этническое развитие. Оно объединяет в себе все - и культуру, и историю, это более высокий уровень.

После того, как вы обрисовали сферы своей жизни в этом круге, вы можете приступать к написанию своих 50 целей - скажем, по 4 цели на каждый из сегментов, и вы увидите, что можете поставить себе гораздо больше целей, чем планировали изначально. В какой сфере у вас "просадка" - там и целей нужно больше прописать, чтобы ваша жизнь не была однобокой.

Следующий шаг - распределить этот объем целей на краткосрочные, долгосрочные и глобальные. И не забыть указать сроки, в которые вы должны получить результат.

- Но ведь если мы все распланируем, то в нашей жизни не останется место спонтанности

-Почему же? При планировании дня следует так распределять время: жесткие встречи-20-30 процентов, гибкие встречи -50 процентов, а вот оставшиеся 20-30 процентов - для нас любимых.

- Помогает ли управление временем стать успешнее?

- В нашей жизни без денег никуда, но это не главное, и не это является мерилом успеха. У всех нас в сутках 24 часа- это время, и у каждого из нас есть энергия, статус, и финансы. Такие вот 4 постулата. И их нужно распределить в порядке значимости - это еще одно упражнение для того, чтобы навести порядок в жизни. Я вас уверяю, у успешных людей будет одна нумерация, а у тех, кто бегает по кругу - абсолютно другая. Прямо сейчас возьмите лист бумаги и расставьте обозначенные выше ценности по степени значимости именно для вас. Расставили? А теперь смотрите: у неуспешного человека на первом месте будет вот такая расстановка - 1.деньги. 2. статус. 3. энергия.4 время. А вот у нацеленного на успех человека в приоритете будут время, энергия, и только потом статус и деньги. И в этом случае он движется в правильном направлении - у такого человека будут и успех, и деньги.

- Мы говорим сегодня о проблемах со временем в контексте взрослой жизни. А что посоветуете для детей? Как их научить быть более собранными и организованными?

-Правильно, детей действительно нужно именно научить. Помните аллегорию про рыбу и удочку? Это как раз этот случай. Здесь все работает точно так же - пусть ребенок запишет свои планы на день - в это время у него учеба, в это время -кружок по танцам или дзюдо, после -прогулка с друзьями. Нельзя лишать ребенка прогулки, если он не сделал уроки. Родителям надо разобраться, почему уроки не сделаны -как правило, из-за пресловутого интернета- и научить детей правильно планировать свой день - это полезный навык на будущее.

- Что пожелаете нашим слушателям в новом году?

Хочу обратиться ко всем, кто решил начать управлять своим временем и достигать поставленных целей в этом году:

- правильно расставляйте приоритеты, чтобы не воровать время у самого себя;

- оставьте попытки сделать очень много за один раз, не мучайте себя;

- заведите привычку делегировать дела, которые может сделать кто-то еще;

- грамотно планируйте свой день, буквально по часам;

- научитесь говорить "нет" всему, что вас отвлекает от собственной жизни.

Начните с начала, отбросьте все свои страхи. Тайм-менеджмент - это очень увлекательно и интересно, главное относится к нему как к игре. Сначала не все будет получаться. Не зацикливайтесь на провалах. Даже великие люди бывали в своей жизни "на самом дне", а потом снова оказывались на вершине. Без человечности, без человеческого общения ничего не выйдет. Будьте гибкими, начинайте, делайте, и все получится.