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Общество19 января 2022 11:27

«Яркая вспышка и щелчок»: пассажирка рейса Сочи — Самара сняла на видео попавшую в самолет молнию

Жительница Тольятти сняла на видео попавшую в самолет Сочи — Самара молнию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молния ударила в самолет при взлете с сочинского аэродрома

Молния ударила в самолет при взлете с сочинского аэродрома

Фото: Скриншот с видео

Жительница Самарской области сняла на видео, как в самолет, летевший из Сочи, ударила молния. Все случилось вечером во вторник, 18 января 2022 года, когда в крупнейшем курортном городе бушевала непогода.

— Молния ударила в самолет на 1 минуте 17 секунде полета. Сначала была турбулентность, потом мы увидели яркую вспышку и услышали щелчок. Это был рейс N4-136 Сочи — Самара, летевший 18 января в 17:10. Не дай Бог никому такое испытать, — написала на своей странице в соцсети автор видео — жительница Тольятти Александра Ф.

Известно, что рейс выполняла авиакомпания «Северный ветер». По предварительным данным, на борту находилось более 160 пассажиров. Несмотря на происшествие, самолет не стал возвращаться в аэропорт Сочи. Экипаж принял решение лететь дальше в пункт назначения — в Самару. Согласно онлайн-табло, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Курумоч в 20:18 по местному времени. Борт осмотрели, никаких повреждений не обнаружили.

По предварительной информации, вчера молнии трижды ударяли по самолетам, которые вылетали или приземлялись в Сочи. Среди пострадавших — воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии». Оно получило разряд при посадке в Сочи. Как сообщил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика», борт временно отстранили от полетов и отправили на технический осмотр. Пассажиров перевели на другой рейс.

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