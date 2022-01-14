С какими регионами страны граничит Самарская область

Самарская область граничит с четырьмя регионами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Фраза «географические соседи» часто упоминается в прессе и всяких официальных речах. Кого так называют, и кто является нашими соседями?

С кем граничим

Географические соседи – это, в нашем случае, регионы, с которыми граничит Самарская область. У нас таких регионов четыре – Ульяновская, Оренбургская и Саратовская области, а также Республика Татарстан.

Соседи из регионов активно взаимодействуют, ездят друг к другу в гости, иногда между жителями соседних областей создаются семьи.

В Самару из Оренбургской, Ульяновской и Саратовской области приезжают на учебу и остаются тут работать, из Самары же аналогичным маршрутом следуют в Татарстан, в Казань. Иногда бывают схожие путешествия и в обратном направлении.

Самарцы любят ездить на выходные в Казань, иногда заезжают в Саратов, а в Ульяновске бывают семьями в местном аквапарке. В Оренбург ездят любители футбола – раньше болельщики посещали выездные игры «Крыльев Советов», теперь – «Акрона». Некоторые любители футбола могут съездить и на другие матчи «Оренбурга». Доехать до столиц географических соседей можно относительно быстро на машине.

В Самару тоже приезжают с туристическими целями – погулять по набережной, посмотреть на ракету музея «Самара Космическая», или на футбол – побывать на игре премьер-лиги на стадионе ЧМ-2018.

В современной действительности нельзя не упомянуть о ковидной доступности в регионы. Сейчас для того, чтобы попасть в большинство общественных мест (а это крупные магазины, музеи, театры, спортплощадки, некоторые достопримечательности и гостиницы) нужна справка о вакцинации или QR-код с документом, удостоверяющим личность (паспорт или водительские права), или ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Как выглядят границы регионов

Границы регионов можно увидеть, если путешествовать на машине или автобусе. Часто это не просто безликая табличка с указанием населенного пункта, а целая стела или красиво оформленные крупные буквы, которые хорошо видно издалека. Эти стелы представляют собой в какой-то степени произведения искусства, с ними почти всегда фотографируются, причем, не только туристы. Например, фото с надписью «Самара», которое располагается около ТЦ «МЕГА» на въезде в город, есть у многих жителей города.

Часто стелы оформляются в контексте того, чем знаменит регион или содержат всякие фразы «Вроде добро пожаловать» или «Вы въезжаете в такой-то регион». Иногда указывают год основания населенного пункта.

Какого-то единообразия в оформлении стел нет, по сути, их делают, кто во что горазд. Одно неизменно – не заметить их практически невозможно.