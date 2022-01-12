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Общество12 января 2022 12:00

«Запомни – это Королев»: почему великий конструктор считал свою шляпу счастливой и как его не пустили встречать Гагарина

Со дня рождения великого ракетного конструктора Сергея Королева прошло 115 лет. С Самарой оказалась связана немалая часть его жизни
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Сергей Королев считал, что шляпа приносит ему счастье

Сергей Королев считал, что шляпа приносит ему счастье

12 января 2022 года исполнилось 115 лет со дня рождения знаменитого на вест мир конструктора ракет – Сергея Павловича Королева. Его имя носит Самарский университет – и это не случайно. В Куйбышеве (Самаре) Сергей Павлович бывал много раз, ведь именно здесь производились как сами ракеты, так и их двигатели, и сюда после успешного полета приехал Юрий Гагарин. В музее авиации и космонавтики Самарского университета Сергею Королеву посвящен отдельный стенд, а все связанные с великим конструктором истории здесь помнят и бережно хранят.

«Не проводил пуски по понедельникам»

Один из главных экспонатов музея – знаменитая шляпа Королева, которую конструктор считал счастливой. Проректор Самарского университета, доктор исторических наук Михаил Леонов рассказывает: Сергей Павлович очень верил в удачу.

- Можно сказать, что он даже был суеверным человеком. Вплоть до того, что не проводил пуски в понедельник, прибивал подковы на дверь, носил в карманах счастливые монетки и соблюдал другие ритуалы,- говорит Михаил Леонов. - Конечно, не потому, что такие ритуалы помогают запуску космических ракет, но потому, что они помогают чувствовать себя спокойнее, увереннее, а спокойствие руководителя передается им его подчиненным, всем окружающим.

Счастливая шляпа Королева хранится в самарском музее

Счастливая шляпа Королева хранится в самарском музее

Фото: Ольга НОВИКОВА

Одним из таких счастливых предметов одежды Сергей Королев считал и шляпу – единожды надев ее на удачный пуск, на все последующие он также предпочитал приезжать именно в ней. Когда в 1977 году в самарском вузе был организован музей, вдова Сергея Павловича передала счастливую шляпу ему в дар.

Хранятся в музее и две нарукавные повязки Сергея Королева с автографами участников двух пусков – первого пуска ракеты «Р-7» и старта ракеты с Валентиной Терешковой.

В этом доме жил легендарный конструктор, когда бывал в Самаре

В этом доме жил легендарный конструктор, когда бывал в Самаре

В обстановке полнейшей секретности

Впервые в Куйбышев Королев прибыл осенью 1957 года – в августе состоялся первый запуск ракеты Р-7, и Королев выбирал место, где наладить производство. В итоге он остановил выбор на Куйбышеве. Историки рассказывают - Королев жил в состоянии постоянной секретности, и многие жители Куйбышева даже не знали о его существовании, несмотря на то, что он частенько приезжал на местные заводы.

- Он не появлялся на камерах, даже когда встречали Гагарина, его не допустили к моменту встречи, он был где-то в задних рядах и не пробился на Красную площадь, - рассказывает Михаил Леонов. - Была принципиальная установка – не афишировать конструкторов, потому что их значение для успеха дела было колоссальным. Поэтому куйбышевцы узнали о Королеве уже только после его смерти, когда его личность была рассекречена.

Виктор Орлов до сих помнит мимолетную встречу с Королевым

Виктор Орлов до сих помнит мимолетную встречу с Королевым

Фото: Ольга НОВИКОВА

Замдиректора музея Самарского университета Виктор Орлов вспоминает, как будучи ребенком однажды встретился с Сергеем Королевым. Память о той мимолетной встрече он пронес через всю жизнь.

- Я тогда учился во 2 или 3 классе, - вспоминает он. - Мы жили в поселке Управленческий, мой отец работал с директором двигателестроительном заводе с Николаем Кузнецовым, наши дома были напротив, я папиных коллег многих знал. Однажды я шел по улице и на балконе у Кузнецовых увидел своего отца, самого Кузнецова и еще несколько знакомых и незнакомых мужчин, которые стояли курили на балконе. Я окликнул отца, принялся махать ему, но тот лишь показал рукой – мол, проходи. Я ушел. А вечером отец вернулся домой и говорит – мол, помнишь, кто на балконе со мной стоял? Я перечислил знакомых, но отец обратил мое внимание на коренастого мужчину небольшого роста, коренастый. А я про него заметил только то, что он был с залысинами. Отец говорит – запомни, это Королев. Я переспросил – мол, а кто это? Но отец не стал объяснять. Сказал: просто запомни, крепко запомни – это Королев. И только когда я поступил в авиационный институт, узнал, что нашему вузу присвоено имя Королева, и понял, что этим человеком был основоположник всего нашего космоса.

Листы с пометками Королева во время доклада Гагарина хранятся в самарском музее

Листы с пометками Королева во время доклада Гагарина хранятся в самарском музее

Фото: Ольга НОВИКОВА

«Не получается 4800? Делай 4700»

В Самаре (тогда – Куйбышеве) Сергей Королев бывал много и часто. У Королева был личный самолет (позже он подарил его своему другу, главному конструктору ЦСКБ «Прогресс» Дмитрию Козлову), однако нередко конструктор летал и регулярными рейсами через аэропорт «Курумоч». Как правило, Сергей Королев останавливался или в доме на ул.Чапаевской, 200, либо в обкомовском доме на ул.Вилоновской, 2, где конструктору выделили шикарные пятикомнатные апартаменты.

Тот самый личный самолет Королева

Тот самый личный самолет Королева

- Он лично бывал на всех производствах в Куйбышеве и Сызрани, которые работали на космическую программу, - говорит директор музея Надежда Богданова. – Знал по именам мастеров, начальников цехов. На заводе «Прогресс» первым делом сразу шел в цех, спрашивал у его начальника, Титова – «Борис, кто тебе мешает?», старался вникнуть во все тонкости процесса. Своего кабинета на «Прогрессе» у него не было, он пользовался кабинетом Дмитрия Козлова. Заводчане вспоминают, что конструктор очень любил крепкий горячий чай.

Нарукавные повязки Королева с удачных пусков

Нарукавные повязки Королева с удачных пусков

Фото: Ольга НОВИКОВА

При этом руководителем Сергей Павлович был строгим и требовательным. В музее сохранилась его резолюция на письме Дмитрия Козлова, предприятие которого занималось разработкой ракеты-носителя Н-1. Козлову была поставлена задача обеспечить вес не более 4800 кг, однако добиться этой цифры никак не получалось – все время выходило немного больше. Дмитрий Козлов написал об этом Королеву с просьбой разрешить оставить больший вес. Однако получил в ответ резолюцию: «Вам была поставлена задача обеспечить 4800 кг. Раз у вас не получается 4800, то делайте 4700, иначе поручим другим». Что примечательно, планку в 4700 куйбышевским конструкторам в итоге удалось обеспечить.

Резолюция Королева на письме Дмитрия Козлова.

Резолюция Королева на письме Дмитрия Козлова.

Фото: Ольга НОВИКОВА

«Исписал пометками три листа»

Еще один редкий экспонат музея – заметки, сделанные Королевым во время доклада Юрия Гагарина. После легендарного полета первого космонавта Земли привезли на обкомовскую дачу на Первой просеке в Куйбышеве, где он и рассказывал все подробности своего полета.

- Во время полета было много нештатных ситуаций, и Королева интересовали все подробности, - говорит Надежда Богданова. – За время доклада Гагарина он исписал пометками почти три листа.

Как говорят историки, Сергей Королев был достаточно закрытым человеком. Однако с некоторыми куйбышевцами его связывала крепкая дружба.

Уникальное фото - доклад Юрия Гагарина в Куйбышеве 13 апреля 1961 года, и записи Королева

Уникальное фото - доклад Юрия Гагарина в Куйбышеве 13 апреля 1961 года, и записи Королева

Фото: Ольга НОВИКОВА

- В Куйбышеве Королев хорошо общался с руководством местных заводов Виктором Литвиновым и Дмитрием Козловым,- говорит Надежда Богданова. – Однако особенно теплые дружеские отношения у него сложились с конструктором двигателестроительного завода Николаем Кузнецовым и секретарем обкома Александром Мурысевым. Про последнего сегодня мало помнят, но именно этот человек курировал строительство и развитие всех предприятий космической отрасли в Куйбышеве, а в первом отряде космонавтов его называли не иначе чем «крестным отцом». С Королевым они дружили семьями и часто бывали друг у друга в гостях.

КОНКРЕТНО

Музей авиации и космонавтики Самарского университета открыт для посещения по предварительной записи. Музей находится по адресу Московское шоссе, 34 (за главным корпусом вуза). Предварительно записаться можно по телефонам (846) 267-43-76, 267-48-49.

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