«Запомни – это Королев»: почему великий конструктор считал свою шляпу счастливой и как его не пустили встречать Гагарина

Сергей Королев считал, что шляпа приносит ему счастье

12 января 2022 года исполнилось 115 лет со дня рождения знаменитого на вест мир конструктора ракет – Сергея Павловича Королева. Его имя носит Самарский университет – и это не случайно. В Куйбышеве (Самаре) Сергей Павлович бывал много раз, ведь именно здесь производились как сами ракеты, так и их двигатели, и сюда после успешного полета приехал Юрий Гагарин. В музее авиации и космонавтики Самарского университета Сергею Королеву посвящен отдельный стенд, а все связанные с великим конструктором истории здесь помнят и бережно хранят.

«Не проводил пуски по понедельникам»

Один из главных экспонатов музея – знаменитая шляпа Королева, которую конструктор считал счастливой. Проректор Самарского университета, доктор исторических наук Михаил Леонов рассказывает: Сергей Павлович очень верил в удачу.

- Можно сказать, что он даже был суеверным человеком. Вплоть до того, что не проводил пуски в понедельник, прибивал подковы на дверь, носил в карманах счастливые монетки и соблюдал другие ритуалы,- говорит Михаил Леонов. - Конечно, не потому, что такие ритуалы помогают запуску космических ракет, но потому, что они помогают чувствовать себя спокойнее, увереннее, а спокойствие руководителя передается им его подчиненным, всем окружающим.

Счастливая шляпа Королева хранится в самарском музее Фото: Ольга НОВИКОВА

Одним из таких счастливых предметов одежды Сергей Королев считал и шляпу – единожды надев ее на удачный пуск, на все последующие он также предпочитал приезжать именно в ней. Когда в 1977 году в самарском вузе был организован музей, вдова Сергея Павловича передала счастливую шляпу ему в дар.

Хранятся в музее и две нарукавные повязки Сергея Королева с автографами участников двух пусков – первого пуска ракеты «Р-7» и старта ракеты с Валентиной Терешковой.

В этом доме жил легендарный конструктор, когда бывал в Самаре

В обстановке полнейшей секретности

Впервые в Куйбышев Королев прибыл осенью 1957 года – в августе состоялся первый запуск ракеты Р-7, и Королев выбирал место, где наладить производство. В итоге он остановил выбор на Куйбышеве. Историки рассказывают - Королев жил в состоянии постоянной секретности, и многие жители Куйбышева даже не знали о его существовании, несмотря на то, что он частенько приезжал на местные заводы.

- Он не появлялся на камерах, даже когда встречали Гагарина, его не допустили к моменту встречи, он был где-то в задних рядах и не пробился на Красную площадь, - рассказывает Михаил Леонов. - Была принципиальная установка – не афишировать конструкторов, потому что их значение для успеха дела было колоссальным. Поэтому куйбышевцы узнали о Королеве уже только после его смерти, когда его личность была рассекречена.

Виктор Орлов до сих помнит мимолетную встречу с Королевым Фото: Ольга НОВИКОВА

Замдиректора музея Самарского университета Виктор Орлов вспоминает, как будучи ребенком однажды встретился с Сергеем Королевым. Память о той мимолетной встрече он пронес через всю жизнь.

- Я тогда учился во 2 или 3 классе, - вспоминает он. - Мы жили в поселке Управленческий, мой отец работал с директором двигателестроительном заводе с Николаем Кузнецовым, наши дома были напротив, я папиных коллег многих знал. Однажды я шел по улице и на балконе у Кузнецовых увидел своего отца, самого Кузнецова и еще несколько знакомых и незнакомых мужчин, которые стояли курили на балконе. Я окликнул отца, принялся махать ему, но тот лишь показал рукой – мол, проходи. Я ушел. А вечером отец вернулся домой и говорит – мол, помнишь, кто на балконе со мной стоял? Я перечислил знакомых, но отец обратил мое внимание на коренастого мужчину небольшого роста, коренастый. А я про него заметил только то, что он был с залысинами. Отец говорит – запомни, это Королев. Я переспросил – мол, а кто это? Но отец не стал объяснять. Сказал: просто запомни, крепко запомни – это Королев. И только когда я поступил в авиационный институт, узнал, что нашему вузу присвоено имя Королева, и понял, что этим человеком был основоположник всего нашего космоса.

Листы с пометками Королева во время доклада Гагарина хранятся в самарском музее Фото: Ольга НОВИКОВА

«Не получается 4800? Делай 4700»

В Самаре (тогда – Куйбышеве) Сергей Королев бывал много и часто. У Королева был личный самолет (позже он подарил его своему другу, главному конструктору ЦСКБ «Прогресс» Дмитрию Козлову), однако нередко конструктор летал и регулярными рейсами через аэропорт «Курумоч». Как правило, Сергей Королев останавливался или в доме на ул.Чапаевской, 200, либо в обкомовском доме на ул.Вилоновской, 2, где конструктору выделили шикарные пятикомнатные апартаменты.

Тот самый личный самолет Королева

- Он лично бывал на всех производствах в Куйбышеве и Сызрани, которые работали на космическую программу, - говорит директор музея Надежда Богданова. – Знал по именам мастеров, начальников цехов. На заводе «Прогресс» первым делом сразу шел в цех, спрашивал у его начальника, Титова – «Борис, кто тебе мешает?», старался вникнуть во все тонкости процесса. Своего кабинета на «Прогрессе» у него не было, он пользовался кабинетом Дмитрия Козлова. Заводчане вспоминают, что конструктор очень любил крепкий горячий чай.

Нарукавные повязки Королева с удачных пусков Фото: Ольга НОВИКОВА

При этом руководителем Сергей Павлович был строгим и требовательным. В музее сохранилась его резолюция на письме Дмитрия Козлова, предприятие которого занималось разработкой ракеты-носителя Н-1. Козлову была поставлена задача обеспечить вес не более 4800 кг, однако добиться этой цифры никак не получалось – все время выходило немного больше. Дмитрий Козлов написал об этом Королеву с просьбой разрешить оставить больший вес. Однако получил в ответ резолюцию: «Вам была поставлена задача обеспечить 4800 кг. Раз у вас не получается 4800, то делайте 4700, иначе поручим другим». Что примечательно, планку в 4700 куйбышевским конструкторам в итоге удалось обеспечить.

Резолюция Королева на письме Дмитрия Козлова. Фото: Ольга НОВИКОВА

«Исписал пометками три листа»

Еще один редкий экспонат музея – заметки, сделанные Королевым во время доклада Юрия Гагарина. После легендарного полета первого космонавта Земли привезли на обкомовскую дачу на Первой просеке в Куйбышеве, где он и рассказывал все подробности своего полета.

- Во время полета было много нештатных ситуаций, и Королева интересовали все подробности, - говорит Надежда Богданова. – За время доклада Гагарина он исписал пометками почти три листа.

Как говорят историки, Сергей Королев был достаточно закрытым человеком. Однако с некоторыми куйбышевцами его связывала крепкая дружба.

Уникальное фото - доклад Юрия Гагарина в Куйбышеве 13 апреля 1961 года, и записи Королева Фото: Ольга НОВИКОВА

- В Куйбышеве Королев хорошо общался с руководством местных заводов Виктором Литвиновым и Дмитрием Козловым,- говорит Надежда Богданова. – Однако особенно теплые дружеские отношения у него сложились с конструктором двигателестроительного завода Николаем Кузнецовым и секретарем обкома Александром Мурысевым. Про последнего сегодня мало помнят, но именно этот человек курировал строительство и развитие всех предприятий космической отрасли в Куйбышеве, а в первом отряде космонавтов его называли не иначе чем «крестным отцом». С Королевым они дружили семьями и часто бывали друг у друга в гостях.

КОНКРЕТНО

Музей авиации и космонавтики Самарского университета открыт для посещения по предварительной записи. Музей находится по адресу Московское шоссе, 34 (за главным корпусом вуза). Предварительно записаться можно по телефонам (846) 267-43-76, 267-48-49.