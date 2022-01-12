«Валюша рассказала, что делал с ней сожитель матери»: в Самарской области шестилетняя девочка пожаловалась бабушке на педофила

Девочка пожаловалась бабушке на сожителя матери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области шестилетняя девочка пожаловалась бабушке на педофила. По словам женщины, мать малышки игнорирует жалобы дочери на ее сожителя, и она всерьез беспокоится за судьбу внучки. Следственный комитет уже проводит проверку.

«Это очень тяжелое преступление»

Тревогу в соцсетях подняла руководитель благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест. Она рассказала, что к ней обратилась жительница Тольятти.

- Речь о моей внучке, шестилетней Валечке, и о педофилии. К сожалению, моя дочь не слышит свою кровиночку, которая ей жаловалась, не слышит меня, не хочет даже предположить, что ее сожитель – паскуда, - написала бабушка девочки Татьяна. – У матери очерствело сердце. А Валюша мне рассказала о том что делает ей сожитель ее мамы 31 декабря 2021 года. Это очень тяжелое преступление, моя внучка в опасности!

Как рассказала бабушка, 5 января она написала заявление в полицию 22 отдела Автозаводского района Тольятти. Однако выяснилось, что за пять дней никаких мер правоохранители не предприняли.

- Мы позвонили и выяснили, что проверку ведет Следственный комитет, который уже опросил мать, ее сожителя и … саму бабушку Таню, - рассказала Ольга Шелест. - И мы засомневались: никто Татьяне не звонил и никто ее не опрашивал. А это значит - или вообще ничего не предпринято, или кто-то говорит неправду! А между тем учитель в школе уже тоже заметила изменения в поведении девочки…

«Это может быть семейный конфликт»

Ольга Шелест обратилась с призывом к правоохранителям проверить опубликованную ей информацию и внимательно отнестись к заявлению Татьяны. К счастью, ее услышали.

- Практически сразу мне позвонили из Следственного комитета РФ, - рассказала Ольга Шелест. – С семи утра уже было проведено много бесед и переговоров. Конечно, высказывали предположения, что это может быть и семейный конфликт, и откровенный наговор, ведь все участники истории идут на контакт, семья согласна на сопровождение психолога, а девочка спокойна. Но говорили и о том, что это может быть правдой, что девочка действительно грустная, и немало случаев, когда в хороших с виду семьях происходили страшные вещи. Я уверена, что сегодня сотрудники правоохранительных органов Тольятти и органы опеки работали на 300%, а мой призыв в СК услышали и внимательно проверят информацию.

Как прокомментировали журналисту «КП-Самара» правоохранители, следственными органами Следственного комитета РФ по Самарской области сейчас проводится проверка.

- Следствием будут тщательно изучены доводы заявителя, - отметили в СУ СК региона. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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