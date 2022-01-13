Совращал лично и вел интимные переписки: в Тольятти таксиста-педофила уличили почти в ста эпизодах насилия над детьми

Лев находится под стражей с весны прошлого года Фото: СОЦСЕТИ

Правоохранители разбираются в обстоятельствах страшных преступлений, которые совершал 56-летний Лев Р. Его уличили в десятках эпизодах насилия над школьниками. По версии силовиков, он совращал несовершеннолетних по месту своего жительства и не только с 2017 по 2020 годы.

— 11 января 2022 года на него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ — Насильственные действия сексуального характера. В нем речь идет о 54 эпизодах и 4 пострадавших — его ребенке и детях его знакомых. Всего, с учетом прошлых возбужденных на него дел, в этой истории около 100 преступных эпизодов. Также он пытался заводить с маленькими девочками интимные переписки, присылал им откровенные фото, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Льва, работавшего таксистом, задержали весной прошлого года. На него указала одна из местных жительниц, с чьей дочерью он связывался в социальных сетях, кроме того, выяснилось, что злодей заставлял заниматься с ним оральным сексом своего сына, которому сейчас всего 12 лет.

— Ребенок долгое время ничего не говорил, потому что обвиняемый ему угрожал. В списке потерпевших еще три девочки — 13-летняя одноклассница его сына, ее сестра, а также 13-летняя школьница из Узюково. Это дети знакомых Льва и его семьи. Их родители ничего не подозревали и иногда он оставался с ними наедине, под предлогом, что он отвезет их домой. Мужчина трогал из половые органы и заставлял прикасаться к своим, — объясняет наш собеседник.

Автолюбитель уже имел серьезные проблемы с законом. В апреле 2012 года злоумышленник оказался замешан в громком убийстве 53-летней Надежды Шароновой и ее 33-летней дочери Натальи в ульяновском поселке Чердаклы. Их лишили жизни с применением ножа и молотка. Льва в итоге признали не исполнителем, но участником нападения, совершенного в целях наживы.

Как говорят жители Автограда, семья фигуранта после этого скандала переехала. Лев уже почти год находится в СИЗО. Расследование продолжается. Теперь ему грозит серьезный срок. Не исключено, что в его деле появятся новые эпизоды. «Комсолка» следит за развитием событий.

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