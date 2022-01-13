Свежие новости о «Крыльях Советов» на 13 января 2022: сборы, уход Сергеева и Пруцева и сорвавшийся трансфер

Данил Пруцев одной ногой в «Спартаке». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» отправились на сборы в Турцию без двух игроков основы. Оба перебираются в российские топ-клубы. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 13 января 2022.

Три матча на сборах

«Крылья» улетели на первый в этом году сбор. Проведет его команда в Турции с 11 по 24 января, где сыграет три контрольных матча: 18 января с венгерским «Сегедом», 22 января со словенским «Целе», 24 января с сербским «Радником».

На сбор с командой полетели 25 футболистов, среди которых нет, помимо ушедшего Мехди Зеффана, еще двух футболистов – Ивана Сергеева и Данила Пруцев. Первый уже точно в «Зените», второй одной ногой в «Спартаке».

Весь список игроков «КС», которые полетели в Турцию:

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Александр Тимченко.

Защитники: Сергей Божин, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Сильвие Бегич, Владислав Тепляков.

Полузащитники: Антон Зиньковский, Денис Якуба, Данила Смирнов, Роман Ежов, Максим Витюгов, Данил Липовой, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Мотовичев, Дмитрий Кабутов.

Нападающие: Владислав Сарвели, Дмитрий Цыпченко, Сергей Пиняев, Максим Канунников, Максим Глушенков.

До Турции добирались больше суток

До Турции «Крылья» добирались не без приключений. Рейс задерживали то из-за поломки самолета, то из-за погоды. В итоге самарцы добрались до Белека на шесть часов позже, чем планировали. А весь путь занял больше суток.

Сейчас команда уже в Турции и начала тренировки.

«Крылья» получат за Пруцева 1,4 млн евро

Про трансфер Данила Пруцева в «Спартак» официально не объявили, однако разговоров вокруг этого перехода много. В том числе о деньгах. «РБ Спорт» сообщает, что красно-белые заплатят «Крыльям» за Пруцева 120 млн рублей (1,4 млн евро).

О трансфере планируют сообщить в течение недели.

Напомним, Пруцев перешел в «Крылья» перед началом сезона 2020/2021, однако вскоре ушел в «Сочи». Перед началом этого сезона полузащитник вернулся в Самару.

Сорвавшийся трансфер

В это трансферное окно «Крылья» планируют укрепить оборонительную линию. Один из вариантов – крайний защитник сборной Словении и клуба «Мура» Жан Карничник.

Футболиста всерьез рассматривали в «Крыльях», однако, похоже, этот трансфер срывается. Защитник, по сообщению transfermarkt.com, присоединится к чемпиону Болгарии «Лудогорцу».