В этом году лаборантам акционерного общества «Транснефть – Приволга» стало работать проще. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В акционерном обществе «Транснефть – Приволга» внедряется ЕЛИС – единая лабораторная информационная система. Промышленная эксплуатация нового программного комплекса началась с 1 января текущего года.

С чистого листа

В 2022 году лаборантам акционерного общества «Транснефть – Приволга» стало работать проще и интересней. В компании идет внедрение ЕЛИС – единой лабораторной информационной системы. В прошлом году проект стартовал во всех восьми лабораториях компании: в семи - по контролю качества нефти и в одной - по контролю качества нефтепродуктов.

Что дает ЕЛИС? Сокращает время выполнения испытаний, оптимизирует бизнес-процессы в лабораториях за счет планирования их деятельности, а также позволяет улучшить контроль качества нефти и нефтепродуктов. К переменам лаборанты «Транснефть – Приволги» были готовы: два месяца проводилась опытная эксплуатация единой системы. Сотрудники лабораторий получили возможность погрузиться в ту атмосферу, в которой им предстоит работать в ближайшем будущем.

- Использование ЕЛИС позволит исключить бумажные документы: все данные вносятся в электронном виде. Можно сказать, наши лаборатории начали жизнь с чистого листа вместе с единой системой, - рассказывает ведущий инженер по качеству нефтепродуктов АО «Транснефть – Приволга» Анастасия Савостина. Инженер знает, о чем говорит. Анастасия пришла в компанию лаборантом химического анализа в Волгоградское РНУ. В 2019 году молодой специалист победила в конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди работников ПАО «Транснефть». Параллельно девушка участвовала в научно-технической конференции – она занималась проблемой автоматизации расчетов в испытательных лабораториях. Рутинная бумажная работа занимает очень много времени. ЕЛИС меняет ситуацию: теперь больше времени уделяется контролю качества и намного меньше – заполнению сопроводительной документации.

ЕЛИС уже внедрена в восьми лабораториях компании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая, современная

В прошлом году на линейной производственно-диспетчерской станции «Кротовка», входящей в состав Бугурусланского районного нефтепроводного управления, была построена новая лаборатория – она была сдана в эксплуатацию в апреле 2021 года.

По магистральным нефтепроводам в Кротовку приходит нефть из нескольких месторождений. Ее смешивают и направляют на заводы, где производят топливо и другие нефтепродукты, без которых сложно представить жизнь современного человека. Товарный парк станции огромен. Испытания проводятся и днем, и ночью, без праздников и выходных. Новая лаборатория была необходима. Сейчас здесь работают два лаборанта шестого разряда, семь – пятого, 11 – четвертого. Все приборы установлены в двойном экземпляре – если один выйдет из строя, работа не остановится: второй будет дублировать. Вопреки сложившимся стереотипам, работа лаборанта не всегда простая – многие операции до недавнего времени проводились вручную. Новое оборудование в течение нескольких минут само проводит анализы, а результаты выводит на табло. ЕЛИС и тут пришлась как нельзя более кстати: остается только внести показания в единую лабораторную информационную систему. Итоги будут видны и начальнику лаборатории, и инженеру-химику, и руководству станции и компании – никаких отчетов писать не нужно! Система сама остановит лаборанта, если он что-то делает не так. Если какой-то параметр окружающей среды – температура или влажность – не соответствует ГОСТу, испытание просто не начнется. ЕЛИС, практически, исключает возможность ошибки и существенно экономит время сотрудников.

Начальник аналитической лаборатории Бугурусланского РНУ Галина Колесникова работает в «Транснефть - Приволга» почти 20 лет. За это время она прошла путь от рядового сотрудника до руководителя и может по достоинству оценить ценность нововведения.

- Мы всегда учимся, это непрерывный процесс, - признается Колесникова. – Внедрение ЕЛИС не исключение: нам пришлось осваивать новые методы работы, перестраиваться. Я ездила в Уфу, на курсы, которые проводил для нас автор проекта. Тогда мы, конечно, просто изучали теорию. Во время тестового периода могли «потрогать», «пощупать» ЕЛИС и понять, насколько удобна она в эксплуатации, приспособиться к новым условиям. Сейчас мы чувствуем себя намного увереннее. Система предупредит нас, что заканчивается тот или иной реагент, в программе можно в любое время найти все необходимые ГОСТы. Преимущества очевидны.

Начальник аналитической лаборатории Бугурусланского РНУ Галина Колесникова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Растем вместе

Перемены пришли и в испытательную лабораторию Самарского районного нефтепроводного управления. Она находится на станции смешения нефти площадки «Самара» в поселке Просвет. 38 специалистов лаборатории, работая по графику, в круглосуточном режиме выполняют анализы по 11 показателям и обеспечивают непрерывный контроль качества продукта, транспортируемого по нефтепроводам.

- Все должно строго соответствовать ГОСТам, техническим условиям. Объем работы огромный. ЕЛИС позволяет нам хранить всю актуальную информацию – о персонале, оборудовании, исследованиях. Отчетная информация максимально открыта, проста и удобна в использовании, - считает начальник лаборатории Анастасия Сержантова.

Переходный период – и это объяснимо – дался лаборантам нелегко. Осваивая новшество, им пришлось работать и с бумажным носителем, и с электронными документами. Но это уже позади. А совсем скоро на смену морально устаревшим журналам придут персональные планшеты, напрямую связанные с единой электронной базой. Этого события лаборанты «Транснефть – Приволги» ждут особенно.

- Мы понимаем, что 2022 год – только начало. ЕЛИС живет, развивается. Мы будем расти вместе с ней. И это очень интересно, - уверена Анастасия Сержантова.