Погода в Самаре на выходные 15-16 января 2022: метель и сильный ветер

В Самаре в выходные будет снежно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сильный снегопад обрушился на Самарскую область в прошедшие сутки. Был объявлен желтый уровень опасности из-за усилившегося ветра с порывами до 15-18 м/с и небольшой видимости из-за метели. На трассе Р-229 было ограничено движение транспорта.

Все ночь на загородных трассах и городских улицах работала техника, расчищая дороги. Расслабляться пока рано, синоптики прогнозируют снегопады еще на несколько дней.

Как сообщали в Приволжском УГМС, к самарскому региону приблизился холодный фронт глубокого атлантического циклона, который перемещается по северу европейской части страны. В результате в регионе наблюдается усиление ветра и сильные метели.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти как минимум до воскресенья. В пятницу и субботу ожидаются метели и порывы ветра до 15-20 м/с.

В пятницу ожидается до 13 градусов мороза. В субботу прогнозируют -4, -9 градусов. В воскресенье температура может вновь опуститься до -13 градусов.

Водителей в сложных погодных условиях призывают быть внимательнее, по возможности отказываться от загородных поездок, а также не оставлять автомобили у обочин, чтобы они не мешали расчистки улиц от снега.