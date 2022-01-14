«Я давно хотел набить тебе морду»: в Самаре двое мужчин избили пятиклассника рядом со школой

Конфликт произошел возле школы №175. Фото: Яндекс-карты и предоставлено "Комсомолке"

Чудовищный случай произошел в Самаре 12 января 2022 года. После занятий двое взрослых мужчин избили пятиклассника прямо возле школы, и никто не пришел мальчику на помощь. Тревогу в социальных сетях забила старшая сестра пострадавшего – она опасается, что дело могут замять, и обидчики не понесут никакого наказания.

«Терроризировал весь класс»

Конфликт в пятом классе самарской школы №175 зрел давно. Дети время от времени жаловались родителям на одноклассника Сергея (имя изменено) – дескать, задирается и к девочкам, и к мальчикам, распускает руки, обзывает не только одноклассников, но и их родителей.

- Этот мальчик позволял себе говорить одноклассникам, что их мать, простите, женщина легкого поведения, угрожал детям в соцсетях, просто терроризировал весь класс! - рассказала журналисту «КП-Самара» Станислава, мать пострадавшего мальчика Артема (имя изменено). – Тот конфликт, который закончился избиением, начался даже не с моим сыном, а с его другом. Мой сын услышал, как Сергей говорит новенькому мальчику – мол, твоя мать шлюха. Мой сын сделал ему замечание. Тогда Сергей «забил им стрелку», дескать, приходи в среду после занятий, «будем разбираться». Утром того дня он снова вел себя агрессивно, дети говорят, что он ударил одного из одноклассников.

На голове у пятиклассника многочисленные ссадины. Фото: предоставлено "Комсомолке"

После занятий Артем первым вышел из школы. Как рассказала Станислава, Сергей его уже ждал.

- Сын спросил, будет ли тот извиняться. Вместо ответа Сергей отошел в сторону, и к ним подошел его старший брат, 20-летний Игорь, а следом за ним – и отец. Спросили только: «Ты Артем? Я давно хотел набить тебе морду» и вдвоем накинулись на 10-летнего мальчика, - с содроганием рассказывает Станислава. – Его повалили на землю и били ногами. Врачи в травмпункте потом сказали нам, что моего сына спас только пуховик.

Никто не пришел на помощь

Все это время неподалеку стояли одноклассники Сергея и Артема. Как они позже рассказали своим родителям, дети не на шутку испугались агрессивных взрослых и просто не рискнули вмешаться. Не пришел на помощь и никто из взрослых, несмотря на то, что мальчика избивали совсем рядом со школой.

Когда мальчик добрался до дома, родители срочно отвезли его в травмпункт, где врачи зафиксировали телесные повреждения.

- Вечером мне позвонил отец этого Сергея, - рассказала Станислава. – Говорит – дескать, я переборщил, давайте встретимся, поговорим. Я ответила, что мне не о чем разговаривать с тем, кто способен избить десятилетнего ребенка, и беседовать они будут с полицией. Тогда они написали встречное заявление, что якобы это мой десятилетний сын напал на взрослых мужчин и нанес телесные повреждения 20-летнему Игорю. Этого Игоря родители даже умудрились положить в какую-то больницу.

В родительском чате активно обсуждают ситуацию. Фото: предоставлено "Комсомолке"

По словам Станиславы, сейчас ее сын находится в крайне подавленном состоянии, и ему сильно нездоровится.

- Сын весь день лежит, не выходит из комнаты. У него разбито лицо, его тошнит. Мы беспокоимся, что могут быть еще какие-то внутренние повреждения, и снова собираемся в больницу, - рассказала Станислава журналисту «КП-Самара».

«Никакой провокации не было»

Директор школы №175 Татьяна Булатова рассказала журналисту «КП-Самара», что администрация учебного заведения узнала о чудовищном происшествии только поздно вечером.

- Классный руководитель увидела сообщения от родителей в чате и прибежала в школу. Сейчас мы проводим служебное расследование, выясняем все обстоятельства этого вопиющего случая. ЧП произошло за углом здания, вне пределов видимости педагогов. Мы уже разговаривали с детьми, выясняли, что произошло, а главное – почему дети сразу же не обратились за помощью ко взрослым, в школу, - рассказала Татьяна Булатова журналисту «КП-Самара». – Все дети говорят, что никакой провокации со стороны жертвы в сторону агрессоров не было. ЧП запечатлели камеры, однако так как это было далеко, то видно лишь силуэты – как к мальчику подходит взрослый мужчина, они о чем-то говорят, потом подходит второй, рядом полукругом стоят дети… Пока записи видеонаблюдения в полицию не передавались, запроса от них не было.

В конфликт оказался вовлечен весь класс. Фото: предоставлено "Комсомолке"

По словам директора, класс в школе всегда был на хорошем счету, считался успешным, поэтому произошедшее стало для всех шоком.

- Я уже поговорила с мамой обидчика, у нее своя точка зрения и своя версия событий, однако я ей сказала, что даже подходить к чужому ребенку недопустимо, - говорит Татьяна Булатова.

Как рассказала директор, виноватая сторона не стала дожидаться окончания разбирательства.

- Они уже нашли другую школу, написали заявление и выбывают из нашего учебного заведения, - сообщила директор.

В ГУ МВД по Самарской области журналисту «Комсомолки» сообщили, что по данному факту сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку.

- Мы устанавливаем обстоятельства обращения в больницу несовершеннолетнего 2010 года рождения, - пояснили в ГУ МВД.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

Мы готовы предоставить слово второй стороне конфликта.

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