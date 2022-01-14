Куда сходить в Самаре на выходных 15-16 января 2022: концерт скрипки с роялем и встреча в музее для гостей серебряного возраста

В Самаре на выходных можно будет посмотреть спектакль или послушать скрипку с оркестром Фото: Алексей БУЛАТОВ

После первой рабочей недели года в Самаре можно отдохнуть и сходить в театры посмотреть спектакли, коих будет много и на любой вкус. Любители музыки смогут послушать концерт скрипки с роялем, а гостей серебряного возраста ждут на встрече в музее Алабина, где расскажут о наиболее ярких творениях творческого гения.

Спектакль «Нет женщин – нет проблем»

15 января, суббота, 18:00

ДК Железнодорожников им. Пушкина

Побывав на спектакле театра «Витражи», зрители узнают историю привлекательной девушки Мирандолины, которая получила в наследство от отца гостиницу. В милую юную хозяйку влюблены и постояльцы, и прислуга. Но один из постояльцев, кавалер Рипафратт, высмеял добивающихся расположения девушки графа и маркиза. Мирандолину это задело, и она решает приложить сделать так, чтобы заносчивый постоялец влюбился в нее.

Концерт скрипки и рояля с оркестром

16 января, воскресенье, 18:30

Филармония

На сцене самарской филармонии пройдет абонементный концерт «Скрипка+Рояль». С оркестром филармонии выступят солист Павел Назаров (фортепиано) и скрипач Алексей Лундин, солист Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе – музыка Моцарта, Мендельсона и Шоссона.

Кантата Carmina Burana

16 января, воскресенье, 19:00

Театр оперы и балета

В переводе с латыни Carmina Burana означает «Песни Бойерна». В 1803 году в Бойернском бенедиктинском монастыре обнаружили рукопись, представляющую собой сборник стихов, созданных в XI-XIII веках, большинство из которых написано на латыни. Присутствуют тексты и на средневековом немецком и французском языках. Почти все они рассказывают о радостях и горестях земной жизни. По их мотивам была создана контата – произведение для солистов, хоров и музыкантов. Версия 1956 года прозвучит на сцене театра. В постановке задействованы также ученики детской хоровой школы.

Спектакль «И никого не стало»

15 января, суббота, 18:00

Театр драмы

Спектакль поставлен по роману Агаты Кристи «Десять негритят» расскажет зрителям, что может произойти с десятью незнакомыми людьми, внезапно оказавшимися вместе на необитаемом острове. Героям предстоит испытать страх и подозрения в борьбе с трудностями, с которыми им предстоит столкнуться.

Спектакль «Чайка»

16 января, воскресенье, 18:00

Театр «Самарская площадь»

Спектакль по одноименной пьесе Антона Чехова. В глухую провинцию, где идет тихая и размеренная жизнь, внезапно приезжают старые знакомые жителей, которые добились успеха. Обитатели провинциального городка осознают, что их жизнь, оказывается, неинтересна и однообразна. Погнавшись за изменениями, провинциалы начинают делать глупости, замечая, что счастье на самом деле рядом.

День творческого вдохновения в музее Алабина

15 января, суббота, 11:00

Музей Алабина

В музее пройдет встреча под названием «День творческого вдохновения». Как отмечают в музее, особенно там ждут гостей серебряного возраста. Во время встречи расскажут о наиболее ярких творениях творческого гения, а в краеведческом блоке с гостями поговорят о жизни и творчестве знаменитого самарца, жившего на стыке XIX-XX веков, Константине Головкине.