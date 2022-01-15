Под Самарой в страшном ДТП погибли трое взрослых и маленькая девочка

На то, во что превратилась «Приора», страшно смотреть. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Трагедия произошла в Исаклинском районе Самарской области вечером в пятницу, 14 января 2022 года. Страшная авария унесла жизни четырех человек, среди которых 7-летняя девочка. Все они были в салоне «Лады Приоры», которая врезалась в фуру.

Все случилось в районе 19:00 на трассе М-5 «Урал», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. «Лада Приора» ехала со стороны Самары в сторону Уфы. На 1157 км трассы 40-летний водитель легковушки по каким-то причинам выехал на встречку и попал под фуру «Мерседес», которая ехала по встречной полосе.

- Момент аварии я не видел, но то, во что превратилась легковушка, это очень страшно. Не разобрать ни марки, ничего. Чудо, если кто-то сумел выжить. До сих пор не по себе, - рассказывает очевидец происшествия Богдан П.

В салоне «Приоры» в момент столкновения было пять человек – 40-летний водитель и четыре пассажира: женщина 39 лет, 19-летняя девушка и две маленькие девочки – 7 и 8 лет. Вероятно, это была семья, но подтверждения этому нет.

Выжила только 8-летняя пассажирка легковушки. Она сейчас в больнице. Пока информации о ее состоянии нет.

В подробностях этой страшной трагедии сейчас разбираются полицейские. В том числе выясняют, почему водитель выехал на встречку перед большегрузом. Возможно, вмешалась погода – в этот вечер на Самарскую область обрушился снегопад, была сильная метель.