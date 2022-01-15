Горные лыжи, экипировка и снаряжение: застрявшим в Алма-ате орчанам вернули багаж

Улетать из Казахстана пришлось без вещей, в том числе без лыжной экипировки. Фото: Андрей АБРАМОВ

История с застрявшими в Казахстане в ходе беспорядков россиянами обрастает все новыми подробностями.

Напомним, житель Самарской области Александр Тивилев и уроженка Орска Елена Серко во время новогодних каникул отправились в Алма-ату покататься на лыжах. Местность здесь живописная: горы и холмы, покрытые многолетним слоем снега.

Однако они, как и другие россияне, даже не подозревали о том, чем же это их поездка может закончиться. Уже со 2 января в ряде регионов соседней республики начались гражданские протесты, которые позже переросли в массовые беспорядки. Казахстанцы выступили против резкого скачка цен на сжиженный газ - после Нового года тариф на него увеличился чуть ли не в два раза.

Протестующие разделились на два лагеря: мирных митингующих и мародеров, которые устроили погромы в разных городах страны. В результате массовых беспорядков пострадали как мирные жители, так и военнослужащие.

Герои нашей публикации уже собирались возвращаться домой и успели сесть в самолет, как вдруг вооруженные повстанцы захватили местный аэропорт. Естественно, ни о каком вылете речи не шло.

Дождавшись ночи, несколько мародеров пытались проникнуть в самолет, в котором находились перепуганные россияне. По словам орчанки Дарьи Колгановой, ее сестра Елена Серко вместе с парнем ожидали самого худшего развития событий и даже были готовы прощаться с жизнью...

Но все обошлось. Усилиями российских миротворцев и дипломатов, людей эвакуировали из горячей точки на самолетах военно-транспортной авиации. А вот весь багаж им пришлось оставить. Военные разрешили взять с собой на борт только паспорта и зарядные устройства для телефонов. Измученным и напуганным людям пришлось пять часов лететь до аэропорта Чкаловский в Подмосковье без туалета и в холоде. О каком багаже может идти речь?

На днях орчанке Елене Серко и ее жениху все-таки вернули их имущество: горные лыжи, экипировку и снаряжение.

Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме. Правда, чтобы его получить, девушке пришлось лететь в Подмосковье. Тем не менее, она была очень рада, что все обошлось и хеппи энд настал.