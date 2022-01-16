«Каждый бугорок может повлиять на исход игры»: айсмейкер из Самары раскрыл секреты ледового покрытия спортивных арен

16 января ледовары Самары отмечают свой профессиональный праздник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 января свой профессиональный праздник отмечают ледовары Самары – специалисты, которые изготавливают и обслуживают ледовое покрытие катков и спортивных арен. Сегодня ледоваров чаще называют на иностранный лад – айсмейкерами, и работают они в тесной связке с так называемыми холодильщиками, отвечающими за холодильные установки. Айсмейкеры и холодильщики из самарского Дворца спорта раскрыли секреты профессии и рассказали, как рождается ледовое покрытие спортивных арен.

«Правильно срезанный лед поместится в один снежок»

Василий Дудин работает айсмейкером всего год. Освоить новую профессию бывший диджей и монтажник решил, когда начал работу новый Дворец Спорта.

Айсмейкер - редкая для Самары профессия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас в области впервые появились площадки для керлинга, и понадобились специалисты, которые могли бы ухаживать за этим льдом, - рассказывает Василий. – Лед для керлинга совсем другой, чем на обычных катках или ледовых аренах, здесь совершенно иная технология заливки и ухода. В Самару приехал ведущий айсмейкер сборной России по керлингу, специалисты, которые готовили площадки для Олимпиады в Сочи. Они и обучили нас с напарником. Первое время, конечно, на каждую дорожку уходило очень много времени, приходилось часто советоваться со столичным специалистом, но сейчас мы уже освоили многие тонкости, и наш лед заслуженно хвалят. Например, в январе в Самаре проходили соревнования по керлингу российского уровня, и спортсмены высоко оценили качество ледового покрытия.

В отличие от больших арен заливку льда для керлинга проводят вручную. Сначала айсмейкер несколько раз обрабатывает дорожку специальной машинкой, которая срезает тоненький – меньше миллиметра - верхний слой льда (толщина всего ледяного покрытия составляет около 4,5 см). Важно сделать это под правильным углом, иначе покрытие будет безнадежно испорчено.

Если лед срезан правильно, крошку можно скатать всего в один снежок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Айсмейкеры говорят, что правильно срезанный лед с одной дорожки должен уместиться в один снежок, - рассказывает Василий. – И это действительно реально.

«Малейший бугорок помешает игре»

Поле того, как лед срезан, его тщательно сметают специальными щетками. Важно, чтобы на льду не осталось даже минимального количеств снега, иначе спортсмены могут поскользнуться и получить травмы.

В ранце для заливки льда Василий напоминает охотника за привидениями Фото: Ольга НОВИКОВА

Когда старая поверхность срезана и убрана, приходит время наносить новое покрытие. Это делают вручную, с помощью специального ранца с очищенной водой и лейкой. Айсмейкер в этой амуниции напоминает охотника за привидениями. Мелким быстрым шагом Василий устремляется вперед по дорожке, отточенным движением разбрызгивая перед собой капельки воды. На то, чтобы пройти 40-метровую дорожку, у него ровно 40 секунд. Затем – смена насадки и обратный путь, во время которого приходится пятиться задом, а время прохождения еще немного сокращается. Капельки застывают практически мгновенно – на поверхности льда температура держится около отметки в -4,5 градуса. После этого айсмейкеру остается только срезать специальным ножом самую верхушку замерзших капелек.

40-метровую дорожку нужно успеть пройти за 40 секунд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Лед должен быть идеально ровным, малейший волосок или бугорок могут изменить траекторию движения и скорость камней, сбить игру, - говорит Василий. – Поэтому в процессе подготовки приходится самому проходить дорожку и катать камни, чтобы проверить, как они движутся и нет ли помех на их пути.

На дорожке не должно остаться ни единой снежинки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лед должен быть идеально ровным, иначе камень покатится неправильно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весь процесс подготовки одной дорожки опытным мастером занимает около 15-20 минут, и процедуру приходится повторять после каждой игры или тренировки.

10 минут на заливку арены

А вот для большой ледовой арены, где играют хоккеисты и катаются фигуристы, алгоритм совершенно другой. Здесь заливку льда проводят с помощью специального комбайна, в бак которого помещается 600 литров очищенной воды.

В ледозаливочный комбайн помещается 600 литров воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вдоль бортов лед срезают специальной машинкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Впереди у машины находится нож, который срезает изрезанное коньками покрытие, и щетки, которые его сметают, - рассказывает техник по подготовке льда Андрей Прянишников. - А сзади находятся отверстия, через которые льется вода. Чем быстрее скорость машины, тем сильнее должен быть напор.

Ледовое покрытие обновляют после каждой тренировки и в перерывай между периодами матчей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По регламентам на заливку всей ледовой арены отводится всего 10 минут, еще пять минут нужно льду, чтобы он застыл. Во время хоккейных матчей корректировать лед приходится во время каждого перерыва между периодами, при тренировках и выступлениях фигуристов – каждые полтора-два часа.

Холодное сердце ледового дворца

Но настоящее сердце всех трех ледовых арен Дворца спорта находится под землей, на минусовом этаже. Именно здесь расположены холодильные установки, которые день и ночь генерируют мороз.

Ледовое сердце Дворца спорта - холодильные установки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В холодильном цехе расположены три отдельные установки, одна из них обеспечивает главную ледовую арену, вторая – тренировочное поле, а третья – дорожки для керлинга, - рассказывает начальник отдела эксплуатации холодильного оборудования Александр Долгополов. – При необходимости их можно переключать между собой.

Холодильные установки по технологичности и сложности напоминают настоящий космический корабль. Насосы подают охлажденный гликоль в десятки труб, которые расположены под бетонной плитой – основанием арены. Плита охлаждается, и замораживает поступающую на нее воду.

Александр Долгополов работает с холодильным оборудованием уже 30 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Температура плиты – примерно минус 4,6 градусов, - рассказывает Александр Долгополов. – У нас установлено оборудование премиум-класса, все полностью автоматизировано мы можем выставлять те параметры, которые нам нужны, и в каждый момент времени точно знать, какова температура плиты и льда в каждой точке арены. А по краям ледовой площадки приходится не охлаждать, а наоборот – прогревать, иначе промерзнет все основание здания.

Система управления полностью автоматизирована Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Холодильщики дежурят в цехе круглосуточно, по сменам. Ведь если автоматика вдруг даст сбой, то на устранение неполадок у них будет всего четыре часа – дальше лед начнет таять.

- Мы все время мониторим качество льда, и во время тренировок, и во время соревнований, находимся в постоянном контакте и с айсмейкерами, и со спортсменами, - говорит Александр Долгополов. – И корректируем показатели по их пожеланиям. Наверное, именно это позволяет нам поддерживать качество нашего льда на высоте.

Спортсмены высоко оценивают качество льда в новом Дворце спорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА