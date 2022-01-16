Крещение в Самаре в 2022 году: где окунуться, режим работы купелей

В Самаре всегда много желающих окунуться в прорубь на Крещение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стал известен режим работы единственной крещенской купели в 2022 году. По традиции она будет расположена на Полевом спуске. Как будет работать купель и где еще можно совершить омовения, рассказали в городской администрации.

Прорубь проработает почти сутки

Как пояснили в мэрии, в этом году для верующих самарцев, желающих совершить крещенские омовения, оборудуют традиционную купель в Волге, на Полевом спуске.

- На этом месте будут дежурить спасатели и медики, - рассказали в администрации Самары. – Также здесь будет оборудованы специальные места для переодевания и пункт обогрева, а всем желающим будут выдавать горячий чай.

В горадминистрации пояснили, что крещенская купель начнет работу в 20.00 18 января и продлится почти сутки. Спасатели и медики будут дежурить на месте до 18.00 19 января 2022 года. Так что все желающие успеют окунуться.

- В других местах купание в прорубях на льду запрещено, - отметили в мэрии.

«Не окунайтесь с головой»

Спасатели напомнили правила безопасности при крещенских купаниях.

- Окунаться стоит только около берега и обязательно под присмотром спасателей, - напомнили горожанам. – Перед тем, как окунаться, нужно разогреть тело, например, сделать пробежку. Чтобы ноги не потеряли чувствительность, подходить к проруби нужно в нескользкой обуви, которую легко снять.

При погружении важно выполнять все движения медленно, окунаться – по шею, не замочив головы, и не плавать. А вот нырять в прорубь вперед головой спасатели категорически не рекомендуют – это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку.

- Не стоит находиться в проруби больше одной минуты, это может привести к переохлаждению. А после омовения нужно растереть себя сухим махровым полотенцем и надеть сухую одежду, - отметили спасатели.

Купели организуют при храмах

Для тех, кто хочет совершить омовение, но нырять в порубь не готов, будут организованы купели при нескольких храмах города. Как стало известно, окунуться можно будет в четырех церквях. Купели организуют в храме во имя Архистратига Михаила (ул. Новогородская, 1), в храме в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б), в храме в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского (ул. Черемшанская, 244А), а также в храме в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Коммунистическая, 1).