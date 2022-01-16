Детские неожиданности: юные изобретатели придумали мотособаку, электрическую куртку и спасательную капсулу для самолетов

Андрей Яковлев стал победителем международной олимпиады по робототехнике. Фото: предоставлено "КП"

17 января все прогрессивное человечество отмечает День детских изобретений - есть, оказывается, и такой праздник. Мы об этом не задумываемся, но частенько пользуемся предметами, которые придумали в свое время дети - например, меховыми наушниками, бумажными пакетами с квадратным дном или пластилином. 17 января - дата не случайная. Именно в этот день в 1706 году в США родился ученый и общественный деятель Бенджамин Франклин, который в возрасте 12 лет изобрел ласты. Правда, на современные ласты они не очень похожи - его были деревянными и надевались сразу на руки и на ноги - зато они помогли юному Бену стать самым быстром пловцом во всем Бостоне. Сегодня «КП» рассказывает о необыкновенных идеях юных россиян, которые продолжают удивлять своей изобретательностью весь мир.

Мотособака и электрическая куртка для полярников

200 конкурентов из 15 стран мира обошел со своими разработками петербургский шестиклассник Андрей Яковлев, взяв «золото» на престижной международной олимпиаде по робототехнике IYRC 2021 в Корее. Вместе с товарищем по команде - школьником из Мурманска Степаном Зарубиным - Андрей представил на суд жюри два устройства: мотособаку и куртку-пауэрбанк. И то, и другое, по задумке изобретателя, должно пригодиться в первую очередь, полярникам. Мотособака представляет собой сцепленный с санями гусеничный вездеход, которым можно управлять при помощи жестов. Сжал левую ладонь - «собака» повернула налево, сжал правую - поехала вправо. Пока что вездеход существует лишь в тестовом миниатюрном варианте. Еще интереснее «собаки» специальная «полярная» куртка. От нее можно заряжать смартфоны, карманные фонарики, электронные компасы, GPS-навигаторы и многое другое. При этом саму куртку «заряжать» не надо - электрический заряд она накапливает сама за счет разницы температур окружающей среды и человеческого тела. За счет подобной технологии «электрокуртка» способна без особых проблем работать в том числе и при экстремальных температурах - вплоть до -30 градусов.

Андрей Яковлев (слева) и Степан Зарубин придумали мотособаку и электрическую куртку для полярников. Фото: стоп-кадр с видео IYRA

- Пока что заинтересованность проектом никто не выказывал, - рассказала «КП» мама гениального шестиклассника Татьяна. - Это все же школьный прототип, для того, чтобы его куда-то предлагать, нужно сделать полноценный макет той же мотособаки в натуральную величину. Но мы проект, конечно, не бросаем, планируем участвовать с ним в новых олимпиадах и соревнованиях. Думаю, рано или поздно он обязательно воплотится в жизнь.

Влад Рящиков из Самарской области придумал спасательную капсулу для самолета. Фото: предоставлено "КП"

Спасательная капсула для самолетов

Идею спасательной капсулы десятиклассник из Самарской области Владислав Рящиков разрабатывает с восьмого класса, с ней он даже выиграл областной изобретательский конкурс и надеется когда-нибудь воплотить свою задумку в жизнь. Сперва мальчик решил ограничиться идеей капсулы для грузов: в случае аварийной ситуации от самолета отделяется двухтонная управляемая капсула шириной 6 метров и высотой 3 метра, в которой может поместиться груз весом до трех тонн.

В капсулу может поместиться до трех тонн груза. Фото: предоставлено "КП"

- Все системы сброса грузов сейчас работают с парашютами, но точно рассчитать, куда приземлится парашют, невозможно, - говорит Влад. - Мы с моим научным руководителем предложили использовать для капсулы системы управления, как для беспилотников, чтобы она приземлилась где надо. У капсулы будет несущий винт, двигатель и шасси. Параметры винта мы уже рассчитали, сейчас создаем 3D-модель самой капсулы.

Влад считает, что его изобретение может оказаться полезным не только при авариях, но и для доставки грузов в труднодоступные места, например, для нужд военных или при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, с таким же успехом эту идею можно применить для спасения пассажиров.

- Когда я только представил свой проект в 8 классе, взрослые говорили мне - дескать, это неосуществимо, это слишком дорого и нерентабельно. Но что может быть дороже человеческой жизни? - говорит Влад. - Сейчас, после всех расчетов, понятно, что капсула обойдется не так уж и дорого. Главное для нас сейчас - подобрать материал с нужными характеристиками.

Робот-сапер для Росгвардии

- Мы увидели по ТВ, как работают взрывотехники, и решили создать робота, который принесет пользу сотрудникам специальных подразделений, - рассказывали «КП» в 2018 году шестиклассники из Пензы Клим Пудов и Яна Алимова. - Мы трудились над роботом шесть месяцев. Хотели, чтобы его можно было реально использовать.

Шестиклассники из Пензы Клим Пудов и Яна Алимова придумали робота-сапера для Росгвардии. Фото: преоставлено КП

Помогал другим юным дарованиям сконструировать сапера из конструктора Lego учитель информатики. Робота оснастили видеокамерой для осмотра подозрительных предметов и гусеницами, которые позволяют перемещаться по труднодоступным местам. Специальные сенсоры и моторы позволяют поднимать предметы и переносить их на необходимые расстояния. Управлять устройством можно через компьютер или вручную.

Работающую модель ребята с гордостью продемонстрировали сотрудникам Росгвардии. Им модель понравилась, но не обошлось без замечаний. После этого Клим и Яна модернизировали своего робота и выиграли с ним областной конкурс по робототехнике. Правда, на вооружении Росгвардии Lego-сапер пока не стоит - специалисты пользуются штатной техникой - зато он несет службу в школе в качестве наглядного пособия на уроках программирования.

Трость для незрячих

Когда третьеклассник из Перми Емельян Евсеев встречал с мамой незрячего человека, который пытался перейти улицу, они всегда старались ему помочь. Как-то мальчик заговорил об этом на занятии по робототехнике со своим наставником Натальей Агафоновой, и вместе они решили собрать для таких людей из деталей конструктора Lego чудо-трость. Конструкторами Емельян увлекался с раннего детства, а год назад родители отдали сына в IT-школу, где его инженерный талант раскрылся по максимуму. Сейчас трость Емельяна «видит» преграду за 13 сантиметров и может передать информацию на компьютер, который издаст предупреждающий звук. Но после того, как третьеклассник проанализировал свое ноу-хау с реальным инвалидом по зрению, он решил усовершенствовать свое изобретение.

Емельян Евсеев придумал трость для незрячих. Фото: предоставлено "КП"

- Новая трость будет изготовлена из алюминия, внутри - более мощные ультразвуковые датчики, чтобы «видеть» препятствие издалека, вибромотор, плата Arduino и блютуз, - объясняет школьник. - Человек сможет понять, что препятствие нужно обойти, благодаря вибромоторчику, который будет установлен в рукоятке. Еще один вариант передачи информации - по блютузу. Звук будет передаваться в наушники, которые будут надеты у инвалида.

Тростью Емельяна уже заинтересовались специалисты на всероссийском конкурсе Startup Tour Junior. Правда, педагог Наталья Агафонова сомневается, что родители Емели будут заниматься сложными вопросами патентования.

- Сейчас цель мальчика - совсем не бизнес, а доброе дело, - говорит Наталья.

- Если моя трость поможет хоть одному человеку, я уже буду очень рад, - говорит Емельян. - Конечно, подобные трости сейчас уже существуют, но стоят они очень дорого, от 20 до 100 тысяч рублей, а стоимость моей трости не превышает трех тысяч рублей.

Электроходунки для инвалидов

Идея электрических ходунков возникла у 14-летней мурманчанки Алины Бушмановой, когда она была совсем маленькой.

- Алина мечтала, чтобы ей было удобно передвигаться, так как у нее детский церебральный паралич с рождения. А узнав о конкурсе, мы решили оформить идею дочери как проект, чтобы реализовать ее в жизнь, - рассказывает мама юной изобретательницы Наталья.

Алина Бушманова придумала электроходунки для инвалидов. Фото: предоставлено "КП"

С проектом электрических ходунков Алина стала призером федерального конкурса технологических проектов SK KIDS CHALLENGE. Девочка заняла третье место в номинации «Технологии в инклюзивной сфере». Уникальность изобретения в том, что ходунки работают как электросамокат, адаптированный для людей с ограниченными возможностями. Разработка Алины позволяет выбирать способ передвижения: ходить, опираясь на дуги, или ехать. Ходунки будут иметь складную конструкцию, чтобы легко помещаться в багажник автомобиля. Оказалось, что проект Алины не имеет аналогов в мире, разработкой школьницы заинтересовались специалисты, и есть надежда, что он все-таки будет воплощен в жизнь.

Вот так выглядит схема электроходунков. Фото: предоставлено "КП"

КОМПЕТЕНТНО

Владимир КОНДРАТЕНКО, профессор Московского технологического университета, доктор технических наук, автор более 200 изобретений:

- Получится ли у ребенка внедрить свою разработку в масштабах страны, сильно зависит от случая. Если этому ребенку попадется хороший наставник, если эта искорка изобретательства в нем сохранится, то все, я думаю, получится. Если же говорить про инновации в целом, то раньше, конечно, с этим было проще. В СССР - это я заявляю, основываясь на своем собственном опыте - перспективные идеи внедрялись буквально влет, причем, зачастую, не локально, а на весь Союз. В перестройку такие возможности исчезли. Сейчас ситуация, к счастью, снова изменилась - и в лучшую сторону. Возродилось Всероссийское общество изобретателей-рационализаторов, появился интерес к перспективным разработкам со стороны правительства и крупных промышленных корпораций. Однако нам, конечно, все еще есть, куда расти.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Школьник построил вышку сотовой связи, мечтая о славе блогера

Долгие годы жители новосибирского поселка Песцы жили без интернета, пока местный школьник Юра Крысов не подрос и не решил стать певцом и блогером. Пел Юра с самого детства, учился в музыкальной школе на народном отделении, но в душе мечтал стать королем эпатажа. Его кумир - солист Little Big Илья Прусикин. Но вот беда: для покорения YouTube как воздух нужен интернет, а в родном поселке сотовый сигнал был такой неустойчивый, что его едва хватало на отправку сообщений в мессенджере.

И в 9-м классе Юра соорудил самодельную вышку для передачи мобильного интернета через Wi-Fi. Парнишке помогли увлечение радиоэлектроникой и смекалка: он попросил местных мужиков сварить из стальных прутьев антенну высотой 10 - 12 метров, на верхушку поставил роутер единственного доступного мобильного оператора, а внизу установил модем и маршрутизатор. На эту конструкцию было потрачено 5 тысяч рублей. Роутер ловит интернет и передает сигнал по кабелю к трем домам.

- Можно подключить и больше, если маршрутизатор будет помощнее, - - по-взрослому рассуждает Юра. - За интернет я плачу всего 550 рублей, а с клиентов беру по 350 рублей в месяц. Доход коплю на новое оборудование - это на морозе может отказать.

Местные жители готовы носить юного изобретателя на руках. Теперь местные школьники могут учиться на дистанционке, их родители листать ленты соцсетей, а соседка-пенсионерка даже Skype освоила. А Юра получил шанс прославить уже на всю страну - и уже не как инженер, а как эпатажный певец.