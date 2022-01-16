«Схватили лопаты и пошли чистить снег»: на масштабный «воскресник» в Самаре 16 января вышли сотни горожан

В "воскреснике" участвовали сотни горожан. Фото: мэрия Самары

В Самаре подвели итоги масштабного «воскресника» по борьбе с последствиями обильных снегопадов. На очистку дворов вышли сотни горожан – как коммунальщики, так и обычные местные жители. Итоги «воскресника» 16 января подвели в мэрии.

Освободить проезды к школам

По данным мэрии, в общей сложности в воскресенье в большой уборке внутриквартальных поездов и дворов были задействованы 2810 уборщиков и 171 единица техники, улицы города убирали еще 242 человека и 155 специальных машин.

От снега активно расчищали и улицы, и дворы. Фото: мэрия Самары

- Главной задачей стало освободить внутриквартальные дороги, расчистить все подъезды к детским садам, школам, поликлиникам, - пояснил первый замглавы города Владимир Василенко.

Весь собранный снег сразу же вывозили на полигон – к 16 января туда отправили уже более 90 тонн снежных масс.

Техника расчищала проезда к садикам и школам. Фото: мэрия Самары

- Работа будет продолжена и в ночь на понедельник, 17 января, на улицах города будет работать 118 уборщиков и 263 спецмашины, - пояснили в мэрии.

«Мониторим жалобы в соцсетях»

Работа кипела в каждом районе города. Рычали двигатели тракторов, дружно махали лопатами люди. В Промышленном районе на борьбу с последствиями снегопада вышли 530 дворников и 55 тракторов. Еще 44 человека посвятили воскресный день очистке крыш зданий от снежных шапок.

Жители активно расчищали пространство перед подъездами. Фото: мэрия Самары

- В районе пять поликлиник, 33 школы и 35 детских садов, - рассказала врио главы Промышленного района Татьяна Куклева. - Мы рассчитываем сегодня успеть расчистить подъезды и проходы к 80% из них.

В Железнодорожном районе для очистки городских крыш организовали работу 12 бригад промышленных альпинистов. К концу дня на их счету уже пять десятков освобожденных от снежных наносов кровель. Весь день в районе работали 250 уборщиков и 12 единиц техники.

Десятки бригад работали на крышах самарских домов. Фото: мэрия Самары

- Мы постоянно мониторим жалобы и сообщения жителей в соцсетях, это помогает правильно скоординировать работу коммунальных служб,- отметил глава Железнодорожного района Вадим Тюнин.

«Работаем дружно, в перерывах пьем чай»

В сражение с сугробами вступили не только коммунальщики, но простые горожане. Местные жители активно объединялись в общедомовых чатах, брали лопаты и выходили во двор. Например, только в Кировском районе на борьбу со снежными завалами вышли более 700 неравнодушных горожан, заявки в районную администрацию на выдачу инвентаря отправили 47 дворов.

Главным препятствием стали припаркованные машины. Фото: мэрия Самары

- Мы кинули клич в общий чат, позвали всех неравнодушных присоединиться к уборке и освободить двор от снега, - рассказала старшая по дому по ул. Победы, 131 Нина Соколова. – Работа кипит дружно, весело, в перерывах пьем чай.

А глава Кировского района Игорь Рудаков отметил, что на борьбу с последствиями снегопада вышли и все дворники района, и сотрудники администрации.

Инвентарь жильцам раздали в администрации. Фото: мэрия Самары

«Уберите машину, работает трактор»

Зачастую главной проблемой при уборке снега во дворах становились припаркованные где попало автомобили. На дверях многих подъездов в Самаре загодя появлялись предупреждающие таблички, в которых автомобилистов просили убрать их «железных коней» с проездов, чтобы те не мешали работе трактора. Аналогичные объявления старшие по домам рассылали и в чатики жильцов.

Работа кипела до самого вечера. Фото: мэрия Самары

- Конечно, автомобили мешаю убирать снег, поэтому мы всегда заранее просим жильцов убирать их перед приездом трактора, информируем людей через чат, - рассказала председатель совета дома по ул.Ново-Садовой, 25 Елена Пронина.

А глава Октябрьского района Октябрьского района Александр Кузнецов отметил, что у администрации налажено взаимодействие со старшими по домам, и это существенно облегчило работу по уборке снега из самарских дворов.

А вы в воскреснике поучаствовали?

Обсудим в комментариях.