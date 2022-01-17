«Мы уже боимся водить туда детей»: в Самарской области несколько месяцев «минируют» одну и ту же школу

В школу № 1 из-за сообщений об актах терроризма на занятия приводят все меньше детей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«ВАМ НЕ ДАДУТ ПРОСТО ТАК УЙТИ»

В сложной ситуации оказались родители учеников из школы № 1 в Кинеле в Самарской области. Многие из них уже боятся отправлять своих детей на занятия. Причина страхов кроется в том, что учебное учреждение на протяжении нескольких последних месяцев постоянно «минируют».

— Первое сообщение поступило 9 сентября 2021 года. До конца 2021 года подобных сообщений поступало еще 4 или 5. Последние поступали уже в 2022 году — с 10 по 13 января ежедневно, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местная жительница Светлана Иванова (личные данные изменены), чья семья тоже оказалась в центре проблемной ситуации.

Сообщения, как правило, появлялись в социальных сетях. В местных группах «ВКонтакте» неизвестные с анонимных страниц оставляли комментарии, содержание которых выглядело пугающе: «вокруг взрывпакеты», «в зданиях около школ будут стоять ребята, которые не дадут вам просто так уйти» и прочие угрозы.

— Авторы сообщений были разные. По информации от полицейских, с которыми мы общаемся, поступали они каждый раз с разных IP-адресов, — отмечает Светлана. — «Минировали» не только нас, но и администрацию, торговый центр и другие учебные учреждения.

ПРОВЕРИЛИ И СНОВА ЭВАКУИРОВАЛИ

Последний раз в СОШ № 1 подняли тревогу 13 января, когда массовые эвакуации проводились по всей стране. Сначала угрозы появились в соцсетях. А в 8:00 на электронную почту заведения пришло следующее письмо с адреса asgfdasfg@maul.rus (орфография и пунктуация сохранены):

«Внимание! Будет заминирована школа № 1 по адресу Шоссейная ул., 6а Кинель, Россия. Будет оцеплена вокруг школы взрывчаткой из тратила и пороха. Пропичканая метановой кислотою которая сразу же разъедает кожу и вызывает сильные хим ожоги. Так-же в самой школе будет наш человек под видом ученика который сделает резню в школе. В самом здании и вокруг здания его будут взрывчатка которая придет через 2-3 часа.Чтобы этого не было надо выйти всем из школы и сказать «Кадыров бог».

С 10 по 13 января в социальных сетях появилось сразу несколько пугающих сообщений Фото: СОЦСЕТИ

Как делится наша собеседница, ребят пригласили в школу к восьми утра, заявив, что все проверили рано утром. Спустя несколько минут их эвакуировали. На улицу вывели 304 человека, из которых 274 учащихся. Взрывных устройств обнаружено не было, но осадок остался.

— Школа работает в штатном режиме, но мы уже боимся водить детей туда. Многие классы просто остались дома. Причем на обучение в дистанционном формате мы тоже не согласны, — говорит Иванова. — Хочется быть спокойным за обучение в очной форме. Хотим гарантии того, что школа в безопасности. Но ощущение такое, что нас запугивают и таким образом подводят к дистанционке, чтобы мы сами ее просили.

По словам правоохранителей, по каждому отдельно взятому эпизоду проводится проверка. В некоторых уже возбуждены уголовные дела. Подозреваемых пока нет. Из-за анонимности злоумышленников установить их не очень просто. Сейчас разбирательства продолжаются. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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