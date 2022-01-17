Карты, свечи и таинственный мешочек: таролог из Самары назвала топ-3 проверенных способов святочных гаданий

Как узнать будущее? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период между сочельником и Крещением традиционно принято гадать. Раньше считалось, что именно в это время особенно активна нечисть и проще войти в контакт с умершими предками. Если вам хочется соприкоснуться с мистическим или просто необычно провести вечер, важно знать, что в сочельник есть особые дни, когда прогнозы будут более точными. Один из них впереди — это ночь с 18 на 19 января. Таролог Елена Сон рассказала от трёх простых и проверенных способах, которые позволят заглянуть в будущее. Они не потребуют ни больших затрат, ни капитальной уборки впоследствии, ни тем более навыков пожаротушения.

Таролог Елена Сон рассказала от трёх простых и проверенных способах гадания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вытягивание карты

Для этого способа необходимо купить колоду карт таро, которые есть практически в каждом книжном магазине. Во время гадания нужно выдернуть три карты. Оно будет наиболее эффективным, если сосредоточиться на какой-то одной сфере жизни. Например, на карьерных перспективах или личной жизни. Можно спросить, как разрешиться та или иная ситуация. Первая карта покажет, что легло в основу проблемы, из-за чего она начала развиваться. Вторая — как объективно обстоят дела сейчас. Третья — каков будет исход. Значение карт можно посмотреть потом либо в инструкции, которые идут в комплекте с колодой, либо в специальной книге, либо в интернете.

Хочу сказать, что этот способ гадания — хорошая практика, помогающая определиться с собственными приоритетами. Каковы они? Семья, карьера, здоровье? Если вы поймете, что именно для вас важно, то именно туда будете направлять энергию. А там, где ваш фокус внимания, там и изменения.

Что в таинственном мешочке? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мешок с колечком и луковицей

Это старинный метод гадания, который основан на том, что в мешочек или горшок помещались символические предметы. Так как раньше девушек интересовали в основном брачные перспективы и семейная жизнь, то они выбирали много тематических вещей: колечко — к обручению в этом году, погремушка (сейчас заменяют соской) — к рождению ребенка или на детей очень много будет уходить времени, рюмка же значила что муж будет, но пьющий. О жизненных перспективах в целом могут рассказать другие предметы: луковица — к слезам (я считаю, что это всё-таки к суете), соль или уголёк — к невзгодам, сахар — к счастью. Какие-то предметы можно включить, опираясь на ассоциации со своими мечтами, планами или тревогами. Например, хотите купить машину, то одолжите у ребёнка игрушечную и опускайте в мешочек.

С этим гаданием есть удобный лайфхак. Не обязательно, чтобы объекты были материальными. То есть можно спасти себя от странных покупок в интернет-магазинах, выискивания угольков и прочего собирательства, написав название предметов на записочках.

В момент гадания нужно спросить: «Что ждёт меня в этом году?». И с этой мыслью вытягивать.

В гадании помогут очень простые вещи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воск и свеча

Необходимо купить свечу и приготовить чашу с водой. Воск или парафин нужно расплавить и вылить в воду. Получится фигура, которая и будет символизировать, как пройдёт год. Иногда получается нечто чёткое и сразу узнаваемое, а порой приходится поломать голову. Если поняли, что именно увидели, то выпишете все возможные ассоциации. Например, получились губы. Что это значит? Возможно, придётся много выступать на публике, или есть риск оказаться в эпицентре сплетен, или вы наконец-то дойдёте до косметолога и сделаете губы той формы, о которой всю жизнь мечтали. Если получится фигура, которая вызывает приятные чувства, то её надо оставить себе как талисман. Если увидите нечто пугающее, то лучше взять это недоброе предзнаменование, увезти подальше от дома и выкинуть.

Я советую не пугаться негативных гаданий. Катастрофы случаются редко, часто все наши беды — это результат действий или бездействия. Слышала такую фразу, что гадание не только предсказывает будущее, оно помогает нам увидеть в настоящем те предпосылки, которые его формируют. Вышло что-то плохое, надо сесть и задуматься, в какой сфере могут быть проблемы, что нужно изменить, где соломки подстелить.