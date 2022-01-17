Это не мы, нас подставили: в твиттере департамента самарской мэрии архитектора-градозащитника сравнили с Гитлером, пририсовав ему усы

В департаменте уверяют, что этот пост разместил кто-то сторонний. И все это похоже на провокацию Фото: Евгения ГУСЕВА

Самарский департамент градостроительства оказался в центре скандала. На официальном аккаунте ведомства ночью, 17 января, появилась фотография бывшего советника губернатора по градостроительной политике Виталия Стадникова с подрисованными усами и челкой, сильно напоминая Гитлера. Таким образом неназванный сотрудник Депстроя решил проиллюстрировать беседу с жителями Пятой просеки.

Через некоторое время твит и другие ответы были удалены, но пользователи соцсети успели сделать скриншот страницы.

Такое поведение со стороны сотрудников департамента вызвало реакцию не только у активных горожан, но и у депутата ГосДумы Александра Хинштейна, который написал на своей странице в Twitter следующее:

- Самарские чиновники потеряли не только стыд и страх, но и голову. Ненависть к В. Стадникову, который мешает им уничтожать старый город, зашкаливает. Усматриваю в действиях @depstroy132 (Департамент градостроительства Самары) признаки административного и уголовного деяний. Направляю запросы в @prokrf (Прокуратуру РФ) и @sledcom_rf (Следственный комитет РФ).

Экс-советнику губернатора пририсовали усы Гитлера

Сам Виталий Стадников в разговоре с журналистом "КП - Самара" назвал выходку “детским садом”:

- Честно говоря, я не обижен, но если создать проблемы людям, можно попробовать. В целом, у меня никакого эмоционального негативного осадка нет! Значит, людям ответить нечего, а я правильно все сказал. Пускай доказывают, что это не так!

Объясним, что накануне, в эфире радио “Эха Москвы в Самаре” Стадников высказал мнение, что городские власти предоставляют структурам девелопера Анатолия Давидюка условия для застройки и отклонения от норм куда более охотно, чем другим застройщикам. Жители пятой просеки попросили самарский депстрой прокомментировать слова Виталия Стадникова, на что в твиттере ведомства появился ответ “Он вас цинично обманывает, а вы “проглатываете”, странно”, а ниже появилась упомянутая картинка со Стадниковым с подрисованными усами.

Виталий Стадников высказал мнение, почему упоминание его персоны вызвало такой приступ юмора у чиновников:

- Никакого секрета нет, что при обсуждении любой площадки в центре города, когда речь заходит о площадках Давидюка, все должностные лица вспоминают, что он построил школу на пятой просеке, он расселяет обманутых дольщиков. Конечно, нет никаких документальных соглашений, но если мы соберем статистику и посмотрим, сколько у этого застройщика появилось преференций в центре города, то увидим, что например, ЖК “Чемпион”, где он является достройщиком под соусом обманутых дольщиков, ему дали больше половины квартала под параметры 34 метра - под него ввели даже подзону. По отклонениям от параметров - на территории 4 ГПЗ у него были параметры до 75 метров (высоты), а сейчас 250! Это несколько сот тысяч метров дополнительной площади.

Смысл в том, что эти решения абсолютно бездумны. Или это в чистом виде махинация. И это не одна площадка - застройщик хочет площадку на месте снесенного элеватора возле речного порта под высотное строительство, хотя там разные треугольники видимости исторического поселения и максимум, что ему “светит”, это 3-4 этажа на данный момент. Он хочет 10 - 12 этажей. А городская администрация опять ссылается, что “он же построил школу.

Все, что я назвал - это факты.

Кроме того, на вопрос о том, как Стадников оценивает деятельность Департамента градостроительства Самары, он ответил, что считает ее непрозрачной:

- Никто не может найти информацию из той же системы ИСОГД, нет подосновы города, они не знают, сколько объектов капитального строительства в городе у нас есть. У нас жуткий инвестиционный климат - никто не хочет вкладываться, кроме местных мелких “воротил”. Просто потому, что непонятны условия игры. Департамент градостроительства на мой взгляд не хочет разрабатывать понятные правила, в которых не нужно ходить в комиссию по застройке “за каждым чихом” и носить туда печеньки и что бы то ни было.

В департаменте градостроительства от поста открестились и теперь намерены искать провокаторов

Тем временем в Департаменте решили откреститься от этого твита и отметили, что пароль от аккаунта, видимо, попал не в те руки.

- Это возмутительный факт, наводит на мысли о провокации. В настоящее время мы проводим служебную проверку. Сейчас важно выяснить, в чьих руках оказался пароль от официального аккаунта Департамента градостроительства. Если к этому окажутся причастны специалисты, отвечающие за ведение соцсетей, или иные сотрудники Администрации, они немедленно понесут наказание вплоть до увольнения. Официальный аккаунт создан для взаимодействия с жителями, разъяснения вопросов градостроительной деятельности. Подобные факты злоупотребления им недопустимы. К тому же с В.Э. Стадниковым нас связывают долгие, тесные и продуктивные рабочие взаимоотношения! - написали на странице департамента.

"КП-Самара" будет следить за ситуацией и мы обязательно расскажем нашим читателям о дальнейшем развитии диалога.

(стилистика и пунктуация постов в социальных сетях сохранена).