Первые 13 случаев заражения "омикроном" выявили в Самарской области. Чего ждать от нового штамма коронавируса

В Самаре готовятся встречать омикрон

В Самарскую область пришел новый штамм коронавируса "омикрон". Первые 13 положительных результатов тестирования получили в местном Роспотребнадзоре 17 января 2022 года. Еще несколько результатов, которые также могут оказаться положительными, находятся прямо сейчас на экспертизе. До этого новый штамм выявили уже более чем в 40 регионах страны. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в эфире радио "Комсомольская правда" подробнее рассказал, откуда "омикрон" появился в регионе и как теперь изменится работа всей медицины области.

"Свободно циркулирует"

Армен Бенян признался, никаких иллюзий о том, что новый штамм коронавируса в Самарской области не появится, самарская медицина не испытывала.

- Это был вопрос времени, мы это понимали и не позволяли себе недооценить ситуации. Это вирус, который обладает большей контагиозностью, он быстрее переходит от одного человека к другому. И сейчас у нас пришли первые 13 проб положительных из лаборатории "Микроб", куда мы отправляем все анализы, - отметил Армен Бенян.

Он также рассказал, что сегодня уже не столь важно, откуда и как пришел первый вирус. По его словам, в праздничные дни фиксировалось большое количество обращений к медикам от гостей города, от тех, кто приехал на праздники к друзьям и близким из городов Центральной части России, в том числе из Москвы.

- Сейчас миграция людей дает возможность и штамму перемещаться, предупредить это невозможно. Нужно только соблюдать те же профилактические нормы, что и всегда: мыть руки, стараться соблюдать дистанцию, носить маски, - отметил министр.

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"Будет больше амбулаторных больных"

Он подчеркнул, что теперь есть необходимость мобилизации большего количества ресурсов. Сейчас будут готовить стационары, поликлиники и скорую помощь к возможному увеличению количества пациентов.

- Если все предыдущие волны имели больше стационарную направленность, мы видели большое количество тяжелых пациентов. А теперь мы предполагаем большее количество средних и среднетяжелых пациентов, которых мы будем лечить амбулаторно. Но все равно, хочу подчеркнуть: да, процент тяжелых будет меньше, но если кратно вырастет в целом число больных, то и абсолютное количество тех, кто болеет тяжело, увеличится. Поэтому несмотря на все данные, которые мы получаем из Европы, Америки, мы не расслабляемся, да, может быть много болеющих легко, но вирус остается опасным, в том числе для невакцинированных.

Армен Бенян рассказал, что сейчас в доступе врачей имеется 3144 койки, в любое время можно привлечь еще 6500 коек.

- Если сейчас ситуация будет развиваться также, как в других городах, нам придется мобилизовывать медицинские ресурсы, останавливать профосмотры, плановые операции, - отметил он.

Еще одна проблема, которая напрямую исходит из того факта, что омикрон могут переносить легче: находясь на амбулаторном лечении, пациенты плохо соблюдают самоизоляцию. Губернатор региона Дмитрий Азаров отметил, что за изоляцией заболевших будут следить особенно тщательно.

- Президент поставил задачу в течение двух недель подготовить систему здравоохранения к новой волне коронавирусной инфекции.По итогам 2021 года мы занимаем 8 место в стране по охвату граждан вакцинацией. Но здесь ни радоваться, ни гордиться нечем. Мы не достигли плановых показателей. Поэтому разъяснительная работа, убеждение людей – все это неотъемлемая составляющая нашей ежедневной работы по предотвращению инфекции. Как и проведение всех организационных мероприятий, включая контроль за самоизоляцией больных граждан, - подчеркнул глава региона.

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"Лечить будем, как раньше"

Как рассказал министр, приход нового штамма никак не изменит технологию лечения, но системе здравоохранения придется работать в режиме повышенной готовности. Если будет больше заболевших, значит, увеличится нагрузка на скорую помощь, на поликлинику и участковых врачей. И самое главное, обладать нужным количеством ресурсов, заранее привлечь дополнительных специалистов.

- Мы в своей тактике исходим всегда из негативного сценария. Чем лучше мы готовы, тем меньше неприятностей нас ожидают. Все запасы, которые мы делаем сейчас, пригодятся, вопрос в том, насколько быстро мы их израсходуем. Сейчас губернатор сказал о том, что нужно масштабировать самые большие показатели, которые у нас были в период пандемии, и кратно обеспечить запасы. У нас на прошлой неделе были выделены еще 500 млн рублей для здравоохранения, мы уже закупаем лекарства, тест-системы, обновляем оборудование. Мы должны быть готовы к любым цифрам, - объяснил Армен Бенян.

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