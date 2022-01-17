Полетят пакеты и маленькие собачки: в Самарской области сильный ветер подует с Черного моря

Жителей региона ждет метель и ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 18 января 2022 года может разгуляться сильный ветер. Дуть он будет с юга и порывы достигнут 15-20 метров в секунду - отнюдь не шуточные показатели. Такой ветер, судя по предварительным прогнозам, скорее всего будет наблюдаться к северу от Самары, и чем ближе к границе с Казахстаном - тем сильнее.

Синоптики отмечают, что Самару это с высокой степенью вероятности не коснется, здесь ветер будет 7-12 метров. Но те, кто добирался с работы домой поздним вечером 17 января, уже смогли оценить этот теплый ветерок: на открытой местности он буквально сбивает с ног и пытается унести куда-то далеко. Несмотря на то, что температура воздуха не слишком низкая, из-за ветра кажется, что на улице холоднее.

Сильный ветер до 20 метров в секунду также прогнозируют в Тольятти, тут он также смешается с небольшим умеренным снегом и превратится в крайне неприятную метель.

Еще одно опасное погодное явление - это сильная метель с видимостью до 1-2 километра. Ее тоже обещают жителям Сызрани, Тольятти и близлежащих районов области.

В МЧС предупреждают о том, насколько опасна такая погода и просят быть внимательнее на улице. Не стоит оставлять без присмотра детей, мелких животных, которые могут пострадать, например, от упавших на них ограждений, частей деревьев, старых рекламных щитов.

Также в такую погоду стоит подальше держаться от недостроенных зданий и не подходить близко к линиям электропередач.