Невероятные истории самарских моржей и советы врача по купанию в проруби

Купаться на Крещение нужно правильно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Русские традиции порой требуют от человека невероятных усилий воли, ловкости и силы. На Масленицу нужно лезть на столб, чтобы показать удаль молодецкую, на Крещение — троекратно погрузиться в прорубь, чтобы очиститься от грехов. Испытания — это всегда невероятные эмоции, но с точки зрения медицины к холоду нужно готовиться всё-таки постепенно и регулярно. Рассказываем, к каким положительным результатам могут повести регулярные купания — от прилива бодрости до избавления от рака и делимся советами врача, которые помогут не навредить себе, если хочется рискнуть и окунуться в прорубь без подготовки.

«Холодная вода помогла мне забеременеть»

Наталья Лучкина, 39 лет

Наталья решила приобщиться к крещенской традиции в 2018 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Внутри всё сдавило, аж вздохнуть не могла. Такие были у меня первые ощущения, когда я впервые без подготовки окунулась в прорубь. Было это в 2018 году. Тогда я внезапно решила приобщиться к крещенской традиции, потому что я человек активный и обожаю пробовать новое. Люблю спорт и всяческие эксперименты: ходила по углям, стою на гвоздях. В тот раз всё обошлось хорошо, потому что здоровье у меня крепкое. Шок сменился бодростью, почувствовала прилив энергии. Но поняла для себя, что к этому делу нужно все-таки подходить постепенно. Взяла паузу на теоретическую подготовку и решила отложить до лета. Когда потеплело, запал мой не угас. Начала ездить по святым источникам. Больше всего нравится тот, что на Царевом кургане. Сначала кричала на всю округу, когда заходила в воду. Шутка ли, такой всплеск эмоций. Потом постепенно привыкла.

После случился вынужденный перерыв, но прошлой осень твердо решила возобновить свои практики, на этот раз в Волге. Отлично помню этот день: 18 ноября. Ветер, холодно, небо мрачное, а я иду в своём белом купальнике в воду. С тех пор окунаюсь регулярно. Муж тоже приобщился. Дочка, которой 12 лет, пока не хочет, но я ее и не заставляю. Считаю, что в таких вопросах принуждение не поможет, нужно только вдохновлять личным примером.

Для меня окунуться в купели — это как обнуление. Голова освобождается от негативных мыслей, лёгкость во всём теле. Единственное, о чем жалею, так это о том, что не начала раньше. Хотя с холодом у меня всегда были особенные отношения. Я долго не могла забеременеть. И однажды, когда с компанией отмечали 9 Мая, я решила переплыть Воронежские озёра. Без подготовки, прямо в одежде. Импульсивный поступок. А уже летом у меня был положительный тест. Сейчас-то я понимаю, что могло поспособствовать.

В этом году я не планирую купаться именно на Крещение. Хочется избежать большого скопления людей. Я все-таки окунаюсь не из религиозных побуждений, а ради здоровья.

«Голод и холод избавили от рака»

Анатолий Полковников, 48 лет

Анатолию купание в проруби помогает решить проблемы со здоровьем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2016 году болело в правом боку, решил в больницу сходить. Результаты УЗИ как гром среди ясного неба: рак поджелудочной железы. Третья стадия, с метастазированием. Оперировать меня не взялись. Мне было тогда 42 года. Жена не дала отчаяться. Сказала, что нужно срочно браться за систему Порфирия Иванова. Если не поможет она, то не поможет ничто. Рядом уже был вдохновляющий пример — моя теща, которая занимается около 30 лет. Но я не обращал на её практики особого внимания, жил своей жизнью, в которой было и неправильное питание, и алкоголь, и курение. Наверное, мой случай не уникален: люди не задумываются о здоровье и никак его не берегут до первой серьезной проблемы.

Суть метода заключается в том, что необходимо купаться два раза в день в ледяной воде (или делать обливание) и соблюдать сухое голодание 42 часа, с 18.00 пятницы до 12. 00 воскресенья. Я начал именно с голодания, потом стал окунаться в воду. Первые пару недель было невероятно тяжело: болел не только живот, но и всё тело, дышать было невыносимо, говорить. Потом состояние стало постепенно улучшаться. Мне понадобилось восемь месяцев, чтобы полностью восстановиться, набрать вес: при росте почти два метра во время болезни я весил 60 килограмм, а сейчас дошёл до 90.

Избавившись от рака, я не бросаю систему Порфирия Иванова. Также окунаюсь по 2 раза в прорубь зимой — в Крещение тоже буду, конечно, летом езжу на источники или обливаюсь. Продолжаю голодать еженедельно. Вижу другие позитивные изменения: пропали грыжи, излечился простатит, зарубцевалась язва 12-перстной кишки, вышел песок из почек и прошла вегетососудистая дистония.

Я делюсь своим опытом в социальных сетях, и на разных платформах у меня собралось до полумиллиона подписчиков. Попадаются и скептики, конечно. Как-то написал мужчина, представившись военным врачом: «Я повидал всякое в своей практике и не верю, что такое могло случиться. Пришлите мне результаты обследований! Наверняка это был не рак». Я ему всё отправил, и он пропал. Молчит и молчит, мне аж самому интересно стало. Пишу: «Ну что, был у меня рак-то или нет?» Он ответил, что да, рак действительно был. И что это невероятный случай.

«Пытаясь очистить душу, важно не покалечить тело»

Сергей Гусинин, кандидат медицинских наук, доцент, главный врач клиники СИТИЛАБ

Крещенские купания — часть нашей культуры, народная традиция, к которой я отношусь с уважением. Но хочется предостеречь людей, которые в попытке очистить душу могут покалечить тело. Выйти на мороз и окунуться с головой в воду — это серьезнейший стресс для организма, готовиться к которому нужно постепенно после консультации со своим лечащим врачом. Такие процедуры действительно оздоравливают и поднимают настроение, но только при регулярном их выполнении.

Если вы впервые решились на купание в проруби, помните о нескольких важных условиях, которые уменьшат риски. Во-первых, накануне нельзя употреблять алкогольные напитки. Они придают храбрости, но снижают чувствительность к холоду за счёт своего сосудорасширяющего действия. Можно даже получить обморожение и вовремя не заметить этого. Во-вторых, нужно следить, чтобы не было переохлаждения до купания и после. Именно оно может активировать хронические заболевания, а не погружение в воду, температура которой не ниже нуля. То есть лучше быстро выйти из теплого места, сразу окунуться, а потом бежать обратно и пить горячий чай.

Медики рекомендуют соблюдать важные правила при купании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но я всё-таки советую не принимать импульсивных решений. Если чувствуете, что для вас важно приобщиться к этому ритуалу, отложите до следующего года. Дайте себе время на консультацию с доктором и постепенную подготовку.

Я допускаю возможность исцеления от рака при помощи холода или голода. Но всё зависит от того, на какой стадии заболевание. Если опухоль локализуется только в органе, то вероятность больше, если началось метастазирование, то она очень мала. Онкология — это неправильная реакция иммунной системы. Если организм перестраивается, попадает в другие условия, то ситуация со здоровьем может измениться.

Но я ни коем образом не призываю при постановке такого серьезного диагноза идти в обход традиционной медицины. Она основана на знании и современных технологиях, которые хорошо помогают, особенно если речь идет о начале заболевания. Самолечение же больше напоминает игру в рулетку, где шансы на успех предсказать не