Погода в Самаре на неделю 18-21 января 2022: теплый воздух придет с Черного моря

В Самаре будет снежно и прохладно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе отмечается праздник Крещения, когда православные, да и все желающие отправляются окунуться в прорубе. Считается, вода на Крещение обладает особыми целебными свойствами, а в эту традиционно бывают крещенские морозы.

Для середины января морозы характерны, но случаются далеко не всегда – иногда лед столь тонок, что невозможно на него выйти и сделать прорубь. В этом году толщина льда достаточна, да и легкий мороз присутствует.

По данным Приволжского УГМС, в Самарской области в ближайшие дни ожидается от -1 до -6 градусов. На Крещение будет до -6 градусов. В ночное время прогнозируют до -11 градусов.

На этой неделе ожидается неустойчива погода из-за того, что регион оказался в зоне влияния фронтальных разделов циклонического вихря. С Черного моря в регион будет поступать теплый влажный воздух, из-за чего будет слабый мороз в сочетании с небольшим снегопадом. Во второй половине рабочей недели придет холодный воздух с Казахстана и Сибири.

Прогнозируется, что в ближайшие дни температура может опуститься до -11 градусов