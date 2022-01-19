Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 5:00

С “Ростелеком” всегда на связи

Поздравить друг друга по видеосвязи и пообщаться с родственниками теперь можно практически из любого уголка Самарской области
Антон ЧЕРЕПОК
Антон ЧЕРЕПОК
КомментироватьОставить комментарий(0)
В парке им.Гагарина открылся каток для всех желающих

В парке им.Гагарина открылся каток для всех желающих

Зимние виды спорта отличаются от других тем, что после того, как вы всласть накатались на лыжах или коньках, нужно оказаться в тепле и, желательно, с чашкой горячего чая. В былые времена люди сидели у камина или печки, наблюдая за огнем, а сегодня можно закутаться в плед и открыть для себя весь мир, не вставая с уютного дивана!

Массовые катания на коньках под любимую музыку и море позитивных эмоций подарил горожанам проект «RADIO ICE», партнером которого стал «Ростелеком». Компания помогла организовать праздничное настроение и теплую атмосферу на одном из любимейших у горожан ледовом катке - в парке имени Гагарина.

В эти выходные здесь собралось много семей и мы решили выяснить сразу две вещи - как часто жители Самары пользуются цифровыми услугами и какими именно.

Селфи на память - обязательный атрибут современного отдыха!

Селфи на память - обязательный атрибут современного отдыха!

Сергей и Татьяна Семеновы познакомились еще в институте 10 лет назад и сейчас у них крепкая дружная семья - дочке Ульяне 8 лет, а сыну Алеше всего 3, но он, по словам Татьяны, уже вовсю осваивает интернет-пространство!

- Семья у нас дружная, но интересы у всех разные, так что дома бывает и так, что за одним телевизором не соберешь, - рассказывает Сергей, - Таня любит вечером посмотреть свой сериал, а мне нравится информационные каналы. Дочь увлеклась актерским мастерством и смотрит обучающие ролики, а маленькому (Алеше), конечно нравятся мультики! Но у нас есть wink, эта платформа поддерживает до пяти устройств. Таня смотрит свои сериалы на телевизоре в гостиной, я чаще включаю фильмы фоном на ноутбуке, у дочки свой компьютер в комнате, а Алешка возится с планшетом.

Не так давно у семьи Семеновых состоялось радостное событие - наконец-то в Новый год они смогли вдоволь пообщаться с родственниками Татьяны из Нефтегорского района.

- Раньше мы старались каждый год выезжать к моим родственникам в деревню, но из-за пандемии уже второй год поздравляемся только по телефону, - говорит Татьяна Семенова, - Стараемся поберечь бабушку, ей уже 93 года. А так как село маленькое и связи с ним не было, мама днем выезжала в райцентр. В этом году у них поставили вышку связи и появился мобильный интернет. Мы у себя дома поставили ноутбук на стол, а мама в деревне включила скайп на телефоне. И ровно в полночь мы поздравляли друг друга, бабушка хоть на правнуков посмотрела! Честно говоря, слез было море!

Под музыку RADIO ICE многие делают свои первые шаги на льду!

Под музыку RADIO ICE многие делают свои первые шаги на льду!

Вот и сегодня Сергей и Татьяна не столько сами катались на коньках, сколько снимали на смартфоны своих детей, чтобы отправить видео родственникам. И хотя пожилые люди осторожно относятся к цифровым сервисам, Сергей Семенов с ними не согласен:

- У нас настроен “Родительский контроль” на детские устройства, так что ничего лишнего дети не увидят, а на том же Winkе огромная библиотека познавательных программ, фильмов, мультиков и уроков. Дочь вообще постоянно на образовательном сервисе, что отражается на учебе - уже защитила проект по “Окружающему миру”.

- У моей мамы жизнь словно заново началась, - говорит Татьяна, - как только у них в деревне появился интернет, она нашла в соцсетях всех родственников, давних знакомых. Только ей тоже нужно учиться пользоваться мессенжерами, потому что каждый день теперь шлет картинки, смайлики! А с другой стороны, так здорово, мы теперь все время на связи.

Катание на коньках - один из самых любимых видов спорта у жителей Самары

Катание на коньках - один из самых любимых видов спорта у жителей Самары

Кстати, не только семье Семеновых так повезло с тем, что у их близких в деревне появился высокоскоростной мобильный интернет. “Ростелеком” уже установил базовые станции мобильной связи стандарта LTE в 75 малых городах и селах Самарской области с населением от 100 до 500 человек и работы продолжаются в рамках федерального проекта “Устранение цифрового неравенства”. Так что в скором времени практически в любой, даже самой отдаленной точке Самарской области будет надежная связь со всем миром.

КАРТИНА ДНЯ