С “Ростелеком” всегда на связи

В парке им.Гагарина открылся каток для всех желающих

Зимние виды спорта отличаются от других тем, что после того, как вы всласть накатались на лыжах или коньках, нужно оказаться в тепле и, желательно, с чашкой горячего чая. В былые времена люди сидели у камина или печки, наблюдая за огнем, а сегодня можно закутаться в плед и открыть для себя весь мир, не вставая с уютного дивана!

Массовые катания на коньках под любимую музыку и море позитивных эмоций подарил горожанам проект «RADIO ICE», партнером которого стал «Ростелеком». Компания помогла организовать праздничное настроение и теплую атмосферу на одном из любимейших у горожан ледовом катке - в парке имени Гагарина.

В эти выходные здесь собралось много семей и мы решили выяснить сразу две вещи - как часто жители Самары пользуются цифровыми услугами и какими именно.

Селфи на память - обязательный атрибут современного отдыха!

Сергей и Татьяна Семеновы познакомились еще в институте 10 лет назад и сейчас у них крепкая дружная семья - дочке Ульяне 8 лет, а сыну Алеше всего 3, но он, по словам Татьяны, уже вовсю осваивает интернет-пространство!

- Семья у нас дружная, но интересы у всех разные, так что дома бывает и так, что за одним телевизором не соберешь, - рассказывает Сергей, - Таня любит вечером посмотреть свой сериал, а мне нравится информационные каналы. Дочь увлеклась актерским мастерством и смотрит обучающие ролики, а маленькому (Алеше), конечно нравятся мультики! Но у нас есть wink, эта платформа поддерживает до пяти устройств. Таня смотрит свои сериалы на телевизоре в гостиной, я чаще включаю фильмы фоном на ноутбуке, у дочки свой компьютер в комнате, а Алешка возится с планшетом.

Не так давно у семьи Семеновых состоялось радостное событие - наконец-то в Новый год они смогли вдоволь пообщаться с родственниками Татьяны из Нефтегорского района.

- Раньше мы старались каждый год выезжать к моим родственникам в деревню, но из-за пандемии уже второй год поздравляемся только по телефону, - говорит Татьяна Семенова, - Стараемся поберечь бабушку, ей уже 93 года. А так как село маленькое и связи с ним не было, мама днем выезжала в райцентр. В этом году у них поставили вышку связи и появился мобильный интернет. Мы у себя дома поставили ноутбук на стол, а мама в деревне включила скайп на телефоне. И ровно в полночь мы поздравляли друг друга, бабушка хоть на правнуков посмотрела! Честно говоря, слез было море!

Под музыку RADIO ICE многие делают свои первые шаги на льду!

Вот и сегодня Сергей и Татьяна не столько сами катались на коньках, сколько снимали на смартфоны своих детей, чтобы отправить видео родственникам. И хотя пожилые люди осторожно относятся к цифровым сервисам, Сергей Семенов с ними не согласен:

- У нас настроен “Родительский контроль” на детские устройства, так что ничего лишнего дети не увидят, а на том же Winkе огромная библиотека познавательных программ, фильмов, мультиков и уроков. Дочь вообще постоянно на образовательном сервисе, что отражается на учебе - уже защитила проект по “Окружающему миру”.

- У моей мамы жизнь словно заново началась, - говорит Татьяна, - как только у них в деревне появился интернет, она нашла в соцсетях всех родственников, давних знакомых. Только ей тоже нужно учиться пользоваться мессенжерами, потому что каждый день теперь шлет картинки, смайлики! А с другой стороны, так здорово, мы теперь все время на связи.

Катание на коньках - один из самых любимых видов спорта у жителей Самары

Кстати, не только семье Семеновых так повезло с тем, что у их близких в деревне появился высокоскоростной мобильный интернет. “Ростелеком” уже установил базовые станции мобильной связи стандарта LTE в 75 малых городах и селах Самарской области с населением от 100 до 500 человек и работы продолжаются в рамках федерального проекта “Устранение цифрового неравенства”. Так что в скором времени практически в любой, даже самой отдаленной точке Самарской области будет надежная связь со всем миром.