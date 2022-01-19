«Как будто заново родился»: сотни самарцев окунулись в купель на Волге в ночь на 19 января 2022 года

Самара отмечает праздник Крещения Господня 19 января 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ночь с 18 на 19 января 2022 года прошли крещенские купания. По традиции прорубь, в которую могли окунуться верующие, обустроили на Полевом спуске Волги. Пройти обряд очищения и зарядиться энергией пришли сотни горожан. Корреспондент «КП-Самара» побывала на месте и запечатлела самые яркие моменты праздника Крещения Господня.

Купель на Полевом спуске начала работать в 20:00. К этому времени рабочие уложили деревянные настилы к проруби и установили лестницу для спуска в воду. По периметру площадки поставили ограждение и освещение. Также там разместили палатки, где верующие могли переодеться, погреться или попить горячий чай.

Горожан согревали в крещенскую ночь горячим чаем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крещенские купания на Волге собрали много народа. Окунуться в прорубь приезжали как молодежь, так и взрослые горожане. Было много девушек, но не все смогли побороть страх перед ледяной водой.

Почти все девушки окунались в прорубь в купальниках и лишь единицы в сорочках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Мы с семьей уже несколько лет купаемся в проруби. Мы верующие, поэтому для нас это традиция. Когда окунулась, я почувствовала невероятное облегчение. Когда выходишь из купели, чувствуешь, как будто заново родился, — рассказала Валерия — одна из немногих девушек, которая решилась окунуться.

За безопасностью верующих следили спасатели и медики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площадке дежурили спасатели, медики и полицейские. Они отвечали за безопасность людей и следили, чтобы праздник прошел без происшествий.

— Мне 50 лет, и уже 30 лет я окунаюсь в прорубь. Не только на Крещение. Где-то раз в месяц. Купель дает чувство очищения и хороший разогрев, — поделилась жительница Самары Татьяна.

После окунания в пробудь многие спешили укутаться в большие полотенца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, к полуночи в купели на Полевом спуске окунулись около 500 человек. Горожане активно фотографировали друг друга и делали селфи на фоне проруби.

Горожане делали селфи на фоне крещенской купели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Побывав в ледяной воде, многие старались как можно быстрее укутаться в полотенца. Также самарцы могли погреться в палатках. Там их угощали горячим чаем и бутербродами.

— Чуть-чуть вода холоднее, чем летом. Это бодрит, это закаляет, укрепляет наш дух и здоровье, — считают местные моржи.

Холодная вода взбодрила самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей Самары еще есть шанс окунуться в прорубь на Волге. Купель на Полевом спуске будет работать до 18:00 среды, 19 января 2022 года. Также иордани обустроены в четырех храмах города: на улице Новгородской в поселке Шмидта, на улице Черемшанской, 244а, на улице Коммунистической, 1 и на улице Советской Армии, 251б.