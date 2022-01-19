«Экстрим – это не безбашенность»: самарский спортсмен-экстремал рассказал, как встать на лыжи или сноуборд и зачем это нужно

Кирилл сначала освоил сноуборд, а потом и лыжи Фото: Личный архив

В последние дни на Самару один за другим обрушиваются снегопады, бьются исторические рекорды по количеству осадков, а соцсети заполнены возмущениями горожан и просьбами о мобилизации коммунальных служб для скорейшей уборки завалов. Но есть среди жителей Самарской области и те, кто радуется большому количеству снега – это любители кататься на лыжах и сноубордах. Так, буквально недавно в соцсетях появился ролик из Тольятти, где молодой человек зацепился за автомобиль и прокатился на своей любимой доске по улицам города. Однако сообщество любителей экстремального спорта негативно отозвались о таком поступке.

С чего начать освоение зимних (и не только) видов спорта, где лучше всего кататься и можно ли обойтись без инструктора - об этом и многом другом поговорили в эфире радио "Комсомольская правда" с известным самарским спортсменом-экстремалом Кириллом Синевым.

Какие экстремальные виды спорта ты практикуешь?

- Мой основной вид спорта - это экстремальный велосипед – стрит, дерт, парк и немножко скоростного спуска. Ну со спуском все понятно, стрит – это по улицам, дерт – трамплины из земли. Это придумано давным-давно еще мото-кроссерами. Из зимних видов спорта основные – горные лыжи. Совсем чуть-чуть сноуборда – последний раз стоял, наверное, года три назад. Бывает зимой велосипед, но гораздо реже. Но зимой можно построить трамплин и отрабатывать в снег трюки.

Многие спортивные навыки помогают в жизни, и сейчас есть такое модное выражение как «soft skills», то есть какие-то навыки, которые упрощают тебе жизнь. И, например, те, кто катаются на скейтборде – в общественном транспорте чувствую себя как рыба в воде и отлично балансируют на поворотах. А как помогают экстремальные виды спорта?

- Да, есть такое. Но я чаще всего замечаю скорость реакции. Например, у мотоциклистов гораздо быстрее реакция, чем у автомобилистов. Они видят все немного в перспективе, угол зрения у них больше, так как им необходимо обрабатывать немного больше информации. У велосипедистов то же самое. Плюс умение падать тоже может помочь в жизни, потому что любой экстремал первое что изучает – это падение. У меня есть друг - хирург в больнице Пирогова. Он как-то сказал, что экстремалы хоть и чаще ломаются, но зато у них меньше других болячек – ни проблем с сердцем, ни с чем-то еще. Это тоже очень полезно. Но это относится к тем видам спорта, к которым подходят с умом. Безбашенность и экстремальные виды спорта ничего общего не имеют – в любом виде спорта 90% зависит от головы.

Возможно, кто-то на Новый год пообещал себе начать заниматься спортом и встать на лыжи или сноуборд. Какие советы ты можешь дать новичкам?

- Для начала нужно просто приехать на гору – там существуют специально обученные инструкторы, которые помогут и подскажут, что нужно делать, куда идти, как вставать, какой ногой вперед. У нас есть горнолыжный комплекс «Красная Глинка» - достаточно приехать туда и спросить в прокате инструктора, и он за вас сделает все, даже подберет экипировку. От вас требуется просто оторваться от дивана. Потом все пойдет гораздо проще, и уже за уши не оттянешь. Потому что там эндорфинов вырабатывается гигантское количество.

Экстремальный велоспорт требует включения головы Фото: Личный архив героя публикации

А можно ли самому обучиться этому без тренеров?

- Крайне не рекомендую. Как человек, который катается – я постоянно вижу людей, которые хотят сэкономить на инструкторе. Проблема в том, что сэкономленные деньги вы, скорее всего, потом понесете хирургу. Человек, который только встает на сноуборд или горные лыжи, не знает, что нужно делать.

Если человек уже несколько раз покатался с тренером, ему понравилось. Какие его дальнейшие шаги?

- Дальше мы идем в магазин, покупаем себе сноуборд. Сейчас это уже поставлено на поток – есть и бюджетные варианты, варианты покруче, иногда проходят распродажи. Проблем с этим никаких нет. Когда я начинал в нулевых – нужно было искать, где-то там покупать у кого-то с рук по объявлению. Сейчас ничего этого нет – мы просто приходим в магазин, подбираем по размеру, цвету, направлению и получаем удовольствие. С одеждой то же самое. И в итоге можно дойти до международных соревнований и Олимпиады – все зависит от желания.

Какие у тебя любимые места для катания в Самарской области?

- В первую очередь это «Красная Глинка». Там есть сноупарк, подъемники, проводятся соревнования, выступления, праздники. Если есть возможность уехать в горы – конечно, выезжайте, но «Глина» - это отличная стартовая площадка, на которой мы раскатываемся. И в конце сезона выезжаем уже за пределы области – Эльбрус, Чегет, Миасс и другие места для катания. Если из недалекого – мы постоянно гоняем в Казань, остров Свияжск – там отличная инфраструктура. Но это, конечно, не горы.

А через какое время человек может начать так же выезжать куда-то?

- Зависит от его навыков, желания и возможностей. Можно всю жизнь и на «Глинке» прокатать – это дело абсолютно индивидуальное.

Освоились на доске? Пора ехать в горы Фото: Личный архив героя публикации

Можно ли очертить портрет целевой аудитории зимних видов спорта? Возможно определенного возраста, интересов?

- Это активные молодые люди. Начиная от 20 до 50. Я видел и 60+ женщин, которые и на сноубордах, и на горных лыжах катаются – и катаются они уже лет 30-35. А вообще все, кто хочет – тот и есть целевая аудитория. Это люди, которые от жизни получают удовольствие, а не лежит на диване, смотря кино и поедая всякую неполезную пищу. Самое сложное вообще – это начать.

Не надоедает ли со временем экстрим, не приедается?

- Нет, я с каждым разом, с каждым сезоном убеждаюсь, что люблю все больше эти экстремальные виды спорта. Особенно мой любимый велосипед. Для меня это медитация в движении, абсолютное единение с собой. После того как вы за Волгой покатаетесь два-три часа, то по приезду в Самару вы поймете, что за это время вы полностью в голове очистились от негативных мыслей, ненужных вещей, все раскладывается по полочкам в голове. Плюс еще и тело говорит вам спасибо. То же самое получается и с лыжами, сноубордом – разве что эмоции в моменте катания вы получаете другие.